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Deplasmana gitmek için destek bekliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 10:03 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 4 yıl önce kurulan ve bu yıl ilk kez 3'üncü ligde oynamaya hak kazanan Yeşilyurtspor Kadın Futbol Takımı, maddi imkansızlıklar nedeniyle deplasmandaki maça gidemiyor.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 4 yıl önce kurulan ve bu yıl ilk kez 3'üncü ligde oynamaya hak kazanan Yeşilyurtspor Kadın Futbol Takımı, maddi imkansızlıklar nedeniyle deplasmandaki maça gidemiyor. İlk hafta kaymakamlığın desteğiyle Antalya'da sahaya çıktıklarını anlatan kulüp başkanı Davut Katar, "Futbol federasyonunun kararına göre 3'üncü ligde oynayan takımlar yol ve konaklama masraflarını kendileri karşılamak zorunda. İlk deplasman maçımıza kaymakamlık desteğiyle gittik. Kendi evimizde iki maç yaptık. Bu hafta Afyon maçımız var. Henüz hiçbir destek alamadık. Kara kara nasıl gideceğimizi düşünüyoruz" dedi.
İzmir'deki 3 kadın futbol takımından biri olan ve 4 yıl önce kurulan Yeşilyurtspor Kadın Futbol Takımı, alt yapıdan yetişen sporcularla bu yıl 3'üncü ligde oynamaya hak kazandı. 500 bin nüfusa sahip Karabağlar ilçesinde 'kadınlar futbol oynayamaz' mantığını yıktıklarını söyleyen Yeşilyurtspor Kulüp Başkanı Davut Katar, 30'u lisanslı 50 kadın futbolcuyla başarıya koştuklarını dile getirdi. Kısıtlı koşullarda sporcuların azimle kendilerini geliştirdiğini ifade eden Katar, maddi zorluklar yaşadıklarını belirterek, "3 yıl önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı karara göre 3'üncü ligde oynayan takımların yol ve konaklama masrafları kısıtlandı. 1 ve 2'nci ligde oynayan kadın futbol takımlarının yol ve konaklama masrafları TFF tarafından karşılanıyor. 3'üncü ligde ise ilk 3 sıradaki takımlara destek veriliyor. Biz ise yeni kurulan bir takım olarak köklü kulüpler içinde zorlanıyoruz" dedi. Yeşilyurtspor Kulübü olarak spora gönül vermiş çocuklardan kesinlikle ücret talep etmediklerini ifade eden Katar, "Amatör spor kulüpleri olarak gönüllü çalışıyoruz. Sosyal medyanın aktif kullanıldığı bir dönemde çocukları bilgisayarın başından kaldırmak zorken buraya gelip antrenmanlara katılıyorlar" diye konuştu.
AFYON MAÇINA SPONSOR YOK
Ligde 4'üncü hafta maçına hazırlandıklarını anlatan Başkan Katar, ilk maçı Antalya'da yaptıklarını söyleyerek şöyle devam etti:
"Futbol federasyonunun kararına göre 3'üncü ligde oynayan takımlar yol ve konaklama masraflarını kendileri karşılamak zorunda. Ya ligden çekilecektik ya da lige devam edip sponsor bulacaktık. Belediye, kaymakamlık, gençlik spor il müdürlüğünden destek istedik. Herkesin kapısını tek tek çaldık ama sponsor bulamadık. İlk haftaki giderlerimizi bir kereye mahsus olmak üzere kaymakamlık karşıladı. Diğer iki maçı kendi sahamızda yaptık. Bu hafta Afyon maçımız var. Ama henüz hiçbir destek alamadık. Kara kara nasıl gideceğimizi düşünüyoruz. İzmir'de 3 kadın futbol takımı var. Biri 1'inci ligde oynayan Konak Belediyespor. Onların arkasında belediyenin bütün imkanları var. İkincisi Besemspor. Onlar da bizim gibi 3'üncü ligde ve benzer sorunları yaşıyorlar. 500 bin nüfuslu bir ilçenin futbol takımı bu sorunları yaşamamalı."
'GİDEMEZSEK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAĞIZ'
Yeşilyurtspor'un ikinci aileleri olduğunu söyleyen genç sporcular, futbola devam etmek için seslerini duyurmak istiyor. 4 yıldır bu takımda top koşturduğunu anlatan 17 yaşındaki Rabia Öncü, "Futbol benim için bir zevk. Çalışmalarımız güzel gidiyor. Burası ikinci ailemiz. Futbolu hobi olarak yapıyorum. Ama üniversitede beden eğitimi ya da antrenörlük düşünüyorum. Amcam futbolcuydu. Onun sayesinde başladım. Çevreden olumlu tepkiler aldım. Ama daha fazla destek bekliyoruz. Maçlara gitmek istiyoruz. 3'üncü ligin atmosferi çok güzel. Maça çıkarken çok heyecanlanıyorum" dedi. Kadın futboluyla ilgili ön yargılara tepki gösteren Eylül Selçuk (11), "Ben arkadaşımın yardımıyla futbola başladım. Ondan duydum ve katıldım. Birkaç ay önce geldim. Kızların futbolla ilgili yargıları var. Futbol erkek işidir, deniyor. Ama bence isteyen herkes futbolu başarabilir. Ben her bölümde oynayabiliyorum. Forvet, orta saha, sağ bek, sol bek hepsini oynuyorum" diye konuştu. Futbola babasının yardımıyla başladığını söyleyen Aleyna Esen (12) de "Ben babamın maçına gidiyordum. Davut hoca benim şutlarımı gördü ve başladım. İki gün buraya geliyorum. Bazen yoruluyorum ama çok keyif alıyorum. İleride de futbol oynamak istiyorum" dedi.
10'uncu sınıf öğrencisi Sude Erdem (15) deplasman maçlarına gitmek istediklerini belirterek "İlk hafta kaymakamlığın desteğiyle deplasmana gidebildik. Ama bir dahakine gidebilecek miyiz bilmiyorum. Gidemezsek hayal kırıklığına uğrayacağız. Bu kadar emek veriyor imkansızlıklar içinde iyi olmaya çalışıyoruz. Gidemezsek yazık olur" diye konuştu. A takımı oyuncusu Deniz Demir (17) ise şunları söyledi:
"Mahallede top oynuyordum. 4 yıldır bu takımdayım. Deplasmana gitmek bizim için zor. Sahamız yok, destek istiyoruz. Oyuncular elinden geleni yapıyor. Hocamız bize emek veriyor. Bunun karşılığını almak istiyoruz."

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