Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Depremi çocuklara nasıl anlatmalıyız? Deprem sonrası psikolojik ilk yardım nasıl yapılır? Uzmanı uyardı: Deprem sonrasında çocukların ruh sağlığını korumak için...

Depremi çocuklara nasıl anlatmalıyız? Deprem sonrası psikolojik ilk yardım nasıl yapılır? Uzmanı uyardı: Deprem sonrasında çocukların ruh sağlığını korumak için...

13.02.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 6 Şubat sabahında korkunç manzaralara tanıklık ederek yeni güne uyandı. Yaşanan felaketin sonrasında çocukların ruhsal sağlığını korumak için kişilerin yaklaşımı daha büyük önem taşımaya başladı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burak Doğangün deprem sonrasında çocuklara psikososyal yaklaşımın nasıl olması gerektiğini anlattı.

Depremi çocuklara nasıl anlatmalıyız? Deprem sonrası psikolojik ilk yardım nasıl yapılır? Uzmanı uyardı: Deprem sonrasında çocukların ruh sağlığını korumak için...

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burak Doğangün Afet ve Deprem Tedavi Kılavuzu’nda çocuklara deprem gibi travmatik durumların sonrasında yaklaşımların önemli olduğunu vurguladı. Çocukların ruh sağlığının korunması adına yetişkinlerin atması gereken adımlara dikkat çeken Prof. Dr. Burak Doğangün psikolojik ilk yardımın önemine vurgu yaparken yapılmaması gereken davranışların da altını çizdi.

“FARKLI REAKSİYONLAR VERİRLER”

1

Travmatik olaylarda çocukların yaşlarından bağımsız olarak farklı tepkiler verebileceklerini ifade eden Prof. Dr. Burak Doğangün “Psikolojik ilk yardım etkili bir iletişim kurmayla başlar. Bilgi toplanır, hazırlık yapılır. ‘izle-dinle-bağ kur” sistemiyle çocukla güvenli bir bağ kurmayı amaçlar. Çocuklar yaşlarındna bağımsız olarak travmalara deprem gibi olaylara karşı farklı farklı reaksiyonlar verirler. Çocuklar travmatik olaylara karşı bedensel belirtiler (karın ağrısı, baş ağrısı vb.), uyku sorunları, konstrasyon sorunu, normalde keyfi aldıkları etkinliklere karı ilgi kaybı, regresif davranışlar (sarılma, yatak ıslatma veya parmak emme), suçluluk duygusu, yeme sorunları ile öfke sorunları gibi tepkiler verebilirler.” dedi.

DEPREMİ NASIL ANLATMALIYIZ?

2

Çocuklarla deprem gibi travmatik durumlara dair konuşma yapılırken onların olayı anlamlandırmasına yardımcı olunması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Burak Doğangün, “Çocuklara korkutucu olaylar hakkında konuşurken temel amaç gördüklerini ve duyduklarını anlamdırmalarına yardımcı olmaktır. Çocuk ve ergenler yardmcı olmak için ilk olarak güvende olduklarından ve temel ihtiyaçlarının karşılandığından emin olun. Felaketin hiçbir şekilde onların suçu olmadığı konusunda güvence verin. Davranışları, konuşmaları ve duygularındkai ani değişikliklere karşı sabırlı olun. Olay ve duyguları hakkında konuşmalarına, yazmalarına ve resimler çizmelerine izin verin. Üzülmelerine veya ağlamalarına izin verin. Uyumakta zorlanırsa kısa bir süreliğine odanızda veya ışık açarak uyumasına izin verebilirsiniz. Yatmadan önce hikayeler okumak, birlikte akşam yemeği yemek ve oyun oynamak gibi rutinler oluşturabilirsiniz. Kontrolün kendilerinde olduğunu hissetmelerine yardımcı olun” diye konuştu.

YAS SÜRECİ NASIL YÖNETİLİR?

5

Çocukların yaşadıkları travmatik durumlara ilişkin konuşmaları için zorlanmamaları gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Burak Doğangün, “Onlar hazır hissetmeden olanları konuşmayın. Olaya ilişkin kendi tepkileriniz farkında olmadan konuşmayın. Çok cesur ve güçlü olmalarını beklemeyin. Yoğun duygular sergilerlerse sinirlenmeyin. Yatak ıslatmaya, parmak emmeye başlarsa tepki göstermeyin. Tutamayacağınız sözler vermeyin” ifadelerini kullandı.

Çocukların yas süreçlerinin farklılık gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Burak Doğangün , “Her çocuk farklı yas tepkileri gösterebilir. Çocuklarda yas sürecinde kaygı, mutsuzluk, öfke, suçluluk, inkar etme, tepkisizlik hali gibi olağan tepkiler görülebilir. Çocukların yas sürecinde yaşına uygun şekilde ölümle ilgili bilgi verin. Dürüst olun, hislerini anlatması için uygun ortamı sağlayın. Soru sormasına izin verin. Rutinlerine devam edin. Akademik beklentiyi düşürün. Akran desteğini arttırın. Ölümü açıklarken soyut kavramlar kullanmaktan kaçının. Israrcı olmayın, yargılamayın, hislerini küçümsemeyin. Yaşından büyük sorumluluklar yüklemeyin” dedi.

UZMANA BAŞVURUN

6

Travma yönetiminde uzman desteğinin öneminin altını çizen Prof. Dr. Burak Doğangün, “Sık sık olay anını yeniden yaşantılamak, çok şiddetli endişe veya korku yaşamak, çarpıntı, terleme, kolayca irkilme gibi kaygı belirtileri göstermek, çok üzgün veya çökkün olma, aşırı ve kontrol edilemeyen öfke nöbetleri, riskli davranışlar, okul ve arkadaş ilişkilerinde sorunlar, kabus ve diğer uyku sorunları gibi belirtilerin sürekli ve yoğun olması durumda bir çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanına başvurmak gerekir” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

Yürekleri ısıtan anlar! Sağ olarak kurtuldular, depremzedelere elleriyle...

Yürekleri ısıtan anlar! Sağ olarak kurtuldular, depremzedelere elleriyle...

İlk depremi atlamışlardı! İkinci depreme de böyle yakalandılar

İlk depremi atlamışlardı! İkinci depreme de böyle yakalandılar

 Binaların yıkılma anı böyle görüntülendi! “Yerle bir olmuş”

Binaların yıkılma anı böyle görüntülendi! “Yerle bir olmuş”

 Depreme canlı yayında yakalandı! Masanın altına saklandı

Depreme canlı yayında yakalandı! Masanın altına saklandı

 Saniye saniye panik anları! Depremi canlı gösterdi... “Anne aklım gitti”

Saniye saniye panik anları! Depremi canlı gösterdi... “Anne aklım gitti”

 İkinci depreme arabada yakalandılar! “Bu artçı değil”

İkinci depreme arabada yakalandılar! “Bu artçı değil”

 Amerikalı sözcü ve Türk muhabirin diyaloğu duygulandırdı

Amerikalı sözcü ve Türk muhabirin diyaloğu duygulandırdı

 İngiltere Başbakanı'ndan anlamlı hareket! Elleriyle hazırladı

İngiltere Başbakanı'ndan anlamlı hareket! Elleriyle hazırladı

 Babadan oğula! 28 yıl sonra aynı an...

Babadan oğula! 28 yıl sonra aynı an...

 İngiliz muhabir canlı yayında anlattı! “O binada bağıran insanlar var”

İngiliz muhabir canlı yayında anlattı! “O binada bağıran insanlar var”

 İngiliz turist depremi anlattı! “Nükleer bomba patlamış gibiydi”

İngiliz turist depremi anlattı! “Nükleer bomba patlamış gibiydi”

 İki felaket! İlk evlerini bomba,ikincisini deprem yıktı

İki felaket! İlk evlerini bomba,ikincisini deprem yıktı

 Alman kurtarma ekibi enkaz altındaki kadını böyle sakinleştirdi

Alman kurtarma ekibi enkaz altındaki kadını böyle sakinleştirdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürekleri ısıtan anlar! Sağ olarak kurtuldular, depremzedelere elleriyle... Yürekleri ısıtan anlar! Sağ olarak kurtuldular, depremzedelere elleriyle...
Adana’da böyle hissedildi! Depremi anbean kaydettilerAdana’da böyle hissedildi! Depremi anbean kaydettiler
Dehşete düşüren görüntü! Tarla ikiye bölündüDehşete düşüren görüntü! Tarla ikiye bölündü
Anahtar Kelimeler:
deprem Psikoloji çocuk

En Çok Okunan Trend Haberler

Tavanı ve bagajı hasar gören aracıyla deprem bölgesini böyle terk etti

Tavanı ve bagajı hasar gören aracıyla deprem bölgesini böyle terk etti

İngiliz arama kurtarma ekibi anlattı! “O kadar derine gömülmüştü ki...”

İngiliz arama kurtarma ekibi anlattı! “O kadar derine gömülmüştü ki...”

İspanyol arama kurtarma ekibi böyle veda etti! “Ruhumuzda acı var ama...”

İspanyol arama kurtarma ekibi böyle veda etti! “Ruhumuzda acı var ama...”

1999 depreminde verilmişti! “23 yıl...”

1999 depreminde verilmişti! “23 yıl...”

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.