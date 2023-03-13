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Deprem bölgesi Şanlıurfa'da 9 katlı bina yerle bir oldu! O anlar saniye saniye kamerada

13.03.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da ağır hasarlı olan ve kontrollü bir şekilde yıkımı yapılan 9 katlı binanın yıkılma anı kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.

Depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları sonrası ağır hasarlı olduğu belirlenen ve acil yıkım kararı verilen binalarda çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede ekipler, aldıkları güvenlik tedbirlerinin ardından Atatürk Bulvarı'nda ağır hasarlı olan Stat Apartmanı'nın yıkımı, iş makineleriyle kontrollü şekilde gerçekleştirildi. İş makinesinin birçok bölümünü yıktığı apartmanda, kolonun kırılmasıyla bir anda bina tamamen yıkıldı.

Çevredekilerin büyük korku yaşadığı yıkım sonrası her yanı toz duman sardı. Binanın yıkılma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

(İHA)

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deprem Şanlıurfa

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