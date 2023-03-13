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Deprem bölgesinde ilginç anlar: Valiyi karşısında görünce alnından öptü! 'Analar ne yiğitler doğuruyormuş meğer'

13.03.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinin yaşandığı Adıyaman'da ilginç bir olay yaşandı. Depremzede bir vatandaş, sokakta karşılaştığı Ordu Valisi Tuncay Sonel’in alnından öptü. Depremzede vatandaş, "Dedim ki Adıyaman’a gidersem Ordu valimle karşılaşma imkanımız olursa alnından öpeceğim. Bu bir şov değil yanlış anlaşılmasın. Analar ne yiğitler doğuruyormuş meğerse" ifadeleri kullandı. İşte o ilginç anlar...

Deprem bölgesinde ilginç anlar: Valiyi karşısında görünce alnından öptü! 'Analar ne yiğitler doğuruyormuş meğer'

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman’da binlerce bina yıkıldı, binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Ordu Valisi Tuncay Sonel ise görevli vali olarak Adıyaman'a gönderildi. Vali Sonel, bugün Adıyaman'da karşılaştığı depremzede ile ilginç bir olay yaşadı.

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ALNINDAN ÖPTÜ

Adıyaman’a görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel ile karşılaşan Adıyamanlı bir depremzede, “Dedim ki Adıyaman’a gidersem Ordu valimle karşılaşma imkanımız olursa alnından öpeceğim. Bu bir şov değil yanlış anlaşılmasın. Analar ne yiğitler doğuruyormuş meğerse” diyerek Vali Tuncay Sonel’i alnından öptü.

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DUYGUSAL ANLAR

Birlik ve beraberlik mesajları veren Adıyamanlı depremzedenin konuşmaları karşısında duygusal anlar yaşayan Vali Tuncay Sonel ise “Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, bakanlarımızın mahiyetinde, devlet ve milletimiz el ele. Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ettik” diye konuştu.

İHA

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Vali Adıyaman tuncay sonel

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