Deprem bölgesine giden Nagihan Karadere isyan etti! 'Allahsızlar! Yatacak yeriniz yok!'

Eski atlet Nagihan Karadere, deprem bölgesinde gördüğü acı manzaraları paylaştı.

Tuzla buz olmuş enkazları fotoğraflayan Nagihan Karadere, paylaşımına ''Be Allahsızlar! Kumdan kale mi diktiniz siz! Nedir bu hal böyle... Yatacak yeriniz yok!'' notunu düştü.

Deprem bölgesinde iki çocuğunu ve eşini kaybeden bir depremzede ile tanışan Nagihan Karadere, ''Enkaz altında çocuklarının cansız bedeniyle baş başa kalan bir anne... Nasıl teselli olur ki bu anne, nasıl hayata tutunuz Esma? Ah Esma içimiz yangın yeri. Allah dayanma gücü versin sana'' ifadelerini kullandı.





