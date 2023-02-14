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Deprem bölgesine giden Nagihan Karadere isyan etti! 'Allahsızlar! Yatacak yeriniz yok!'

14.02.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'la ünlenen Nagihan Karadere; Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Osmaniye ve Adana gibi pek çok şehri yasa boğan deprem felaketi sonrası afet bölgesine gitti. Yok olmuş kentleri takipçileriyle paylaşan Nagihan Karadere, yerle bir olmuş binaları görünce isyan etti.

Deprem bölgesine giden Nagihan Karadere isyan etti! 'Allahsızlar! Yatacak yeriniz yok!'

Eski atlet Nagihan Karadere, deprem bölgesinde gördüğü acı manzaraları paylaştı.

Tuzla buz olmuş enkazları fotoğraflayan Nagihan Karadere, paylaşımına ''Be Allahsızlar! Kumdan kale mi diktiniz siz! Nedir bu hal böyle... Yatacak yeriniz yok!'' notunu düştü.

Survivor Nagihan Karadere deprem bölgesinden paylaştı! 'Allahsızlar yatacak yeriniz yok!'

Deprem bölgesinde iki çocuğunu ve eşini kaybeden bir depremzede ile tanışan Nagihan Karadere, ''Enkaz altında çocuklarının cansız bedeniyle baş başa kalan bir anne... Nasıl teselli olur ki bu anne, nasıl hayata tutunuz Esma? Ah Esma içimiz yangın yeri. Allah dayanma gücü versin sana'' ifadelerini kullandı.

Survivor Nagihan Karadere deprem bölgesinden paylaştı! 'Allahsızlar yatacak yeriniz yok!'

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