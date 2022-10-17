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Deprem mi oldu? 17 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

17.10.2022 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem mi oldu, sorusunun yanıtı yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu olurken, birçok vatandaş Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ilgili 17 Ekim 2022 Pazartesi günü internette araştırma yapmaya başladı. Ülkenin pek çok noktasında meydana gelen son depremler, arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Konuya dair son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte 17 Ekim 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremler listesi..

Deprem mi oldu? 17 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 17 Ekim 2022 Pazartesi günü internette araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son veriler merak edildi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte 17 Ekim 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile sarsıntı gerçekleşen merkezler ve sarsıntının şiddeti...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 17 EKİM 2022 PAZARTESİ

2022.10.17 04:13:07 35.6418 29.8223 25.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.10.17 04:12:38 37.6212 26.8432 10.6 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.10.17 03:48:07 38.6895 43.2930 25.4 -.- 1.4 -.- YUMRUTEPE-(VAN) İlksel
2022.10.17 02:51:39 40.8227 42.8600 10.3 -.- 1.5 -.- KUCUKBOGATEPE-(KARS) İlksel
2022.10.17 02:50:45 37.1107 28.4177 2.5 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.10.17 02:49:41 39.8360 43.5928 16.8 -.- 1.8 -.- ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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