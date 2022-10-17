Deprem mi oldu? 17 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 17 Ekim 2022 Pazartesi günü internette araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son veriler merak edildi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte 17 Ekim 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile sarsıntı gerçekleşen merkezler ve sarsıntının şiddeti...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 17 EKİM 2022 PAZARTESİ

2022.10.17 04:13:07 35.6418 29.8223 25.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2022.10.17 04:12:38 37.6212 26.8432 10.6 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.10.17 03:48:07 38.6895 43.2930 25.4 -.- 1.4 -.- YUMRUTEPE-(VAN) İlksel

2022.10.17 02:51:39 40.8227 42.8600 10.3 -.- 1.5 -.- KUCUKBOGATEPE-(KARS) İlksel

2022.10.17 02:50:45 37.1107 28.4177 2.5 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.10.17 02:49:41 39.8360 43.5928 16.8 -.- 1.8 -.- ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

