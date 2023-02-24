Depremden bir gün önce çektiği videodaki annenin sözleri gündem yarattı! “Artık babayı son görüşün”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezlerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler ülkenin güneydoğusunda büyük yıkıma neden oldu. On binlerce vatandaş arama kurtarma çalışmalarındaki zaman karşı yarışa yenik düşerek hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde depremden bir gün önce çekilen bir aileye ait görüntüler gündem yaratmayı başardı.

KARDEŞİ PAYLAŞTI

Sosyal medyada ablası ve yeğenini depremde kaybettiğini dile getiren bir kişi “Ablam ve yeğenimi depremde kaybetmeden bir gün önceki video. Sanki hissetmiş gibi dediği son cümle” notunu ekledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kızının babasıyla vedalaştığı anlarda annenin, kullandığı “Artık babayı son görüşün” cümlesi yürekleri yaktı.