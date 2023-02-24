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Depremden bir gün önce çektiği videodaki annenin sözleri gündem yarattı! “Artık babayı son görüşün”

24.02.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden olurken binlerce kişi enkazların altında kalarak hayatını kaybetti. Depremden sadece bir gün önce çekilen bir aileye ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada gündem olan görüntüler kocasıyla vedalaşan bir kadının kızına “Babayı son görüşün” demesi herkesi duygulandırdı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezlerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler ülkenin güneydoğusunda büyük yıkıma neden oldu. On binlerce vatandaş arama kurtarma çalışmalarındaki zaman karşı yarışa yenik düşerek hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde depremden bir gün önce çekilen bir aileye ait görüntüler gündem yaratmayı başardı.

KARDEŞİ PAYLAŞTI

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Sosyal medyada ablası ve yeğenini depremde kaybettiğini dile getiren bir kişi “Ablam ve yeğenimi depremde kaybetmeden bir gün önceki video. Sanki hissetmiş gibi dediği son cümle” notunu ekledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kızının babasıyla vedalaştığı anlarda annenin, kullandığı “Artık babayı son görüşün” cümlesi yürekleri yaktı.

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