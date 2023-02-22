Türkiye o görüntüleri konuşmuştu! Başından dumanlar yükselen AFAD gönüllüsü o anları anlattı... Meğerse kulağı kopmuş

Türkiye 6 Şubat sabahında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen büyük bir felakete uyanmıştı. Depremin etkisiyle binlerce bina yerle bir olurken on binlerce vatandaş için enkazların altında yoğun bir şekilde arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Yoğun toz içinde enkazda çalışmayı sürdüren görevliler arasında İstanbul'da yaşayan 2 çocuk babası 41 yaşındaki AFAD gönüllüsü Mustafa Aydın da yer almıştı. Aydın enkazın üzerinde kafasındaki bareti çıkarttığı anlarda başından yükselen dumanların görüntüsüyle depremlerin sembol isimlerinden biri olmuştu. AFAD gönüllüsü Aydın o anları anlattı.

TÜRKİYE O İSMİ KONUŞMUŞTU

Antakya ilçesinde depremin 101'inci saatinde enkazdan çıkarılmasını sağladığı Hikmet Yiğitbaş'a sarılan Aydın'ın, enkaz üzerindeyken baretini çıkardığı anda başından yoğun şekilde buharın çıkması mücadelenin zorluğunu gözler önüne serdi. Aydın, enkazdaki çalışmasına rahatsızlanan gözüne pansuman yaptırarak devam edebildi. Bu görüntüsüyle depremin sembollerinden olan Aydın, başka bir arama kurtarma faaliyetinde enkaz üzerinde düşmesi sonucu başını betona çarptı. Aydın'ın sol kulağının bir kısmı kıkırdak üzerinden koptu.

Hastaneye kaldırılarak kopan parça kulağına dikilen Aydın, bir günlük dinlenmenin ardından kulağı sargılı şekilde yeniden deprem bölgesine gelerek insanlara yardımcı olmaya başladı. Enkaza gidemeyen Aydın, yardım kolilerinin taşınması ile depremzedelere yemek ve giyecek dağıtılmasında görev yapıyor.

“SONUNA KADAR BURADAYIM”

Mustafa Aydın, AFAD gönüllüsü olduğunu, depremin birinci günü vatani görevini yaptığı Hatay'a geldiğini söyledi.Hatay'da ilk iki günde kendisi gibi 4 gönüllü arkadaşıyla aynı sokakta 7 kişiyi enkazdan sağ çıkardıklarını aktaran Aydın, “Gücüm yettiğince herkesin yardımına koştum. Bir enkazda kalan Hikmet Yiğitbaş'ı kurtarmak için 11,5 saat enkaz kazdık. Zeminden 14,5 metre derinden çıkardık Hikmet'i. Çok terlemiştim. Birden soğuk havaya çıkınca kafamda buharlaşma oldu. Farkında değilim. Birkaç gün sonra telefonuma baktığımda sosyal medyada görüntülerimin milyonlarca kez izlendiğini gördüm. Sembol görüntülerden olmuşum. Burada arama yapan da onlara çay, su dağıtan da bir kahraman bence." dedi.

Günlerdir çok az uykuyla depremzedeler için çalıştığını dile getiren Aydın, “Depremin 10'uncu gününde bir enkazda çalışırken düştüğünü anlatan Aydın, "Sol kulağımın üst bölgesi kıkırdaktan koptu. Hastanede kulağım yeniden dikildi. Ellerim ve ayaklarım hala sağlam. Bir gün dinlendikten sonra yeniden Antakya'ya gelerek depremzedeler için yardıma başladım. Sonuna kadar buradayım." diye konuştu. (AA)