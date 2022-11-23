Depremi anlatmak için bağlanmıştı! Muhabir sesi titreye titreye konuştu: "2 çocuğum var, çok paniğim şu an, çok korkuyorum"

Türkiye sabaha karşı büyük panikle uyandı. 04.09'da meydana gelen Düzce depremi İstanbul, Ankara, İzmit, Zonguldak, Sakarya gibi birçok ilden de derinden hissedildi. AFAD'dan aktarılan son bilgiye göre yaralı sayısı 50'ye yükseldi. Birçok ilçede eğitime ara verildi. DHA Düzce Muhabiri Tezcan Solmaz da depremin ilk saatlerinden itibaren bilgi aktarmak üzere iş başındaydı. Solmaz'ın depremde yaşananları anlatırken yaşadığı korku sesine de yansıdı.

"ÇOK BÜYÜK SARSINTIYLA UYANDIK"

Canlı yayına bağlanan Solmaz, şunları söyledi:

"Ben Düzce'deyim, burada oturuyorum. Çok büyük bir sarsıntıyla uyandık. Şehirde elektrik yok hiçbir şekilde. İnternet ulaşımı doğru düzgün yok. Telefonlar çok yoğun, herkes birbirini aramaya çalışıyor."



Sakarya'da depremden etkilenen vatandaşlar hastanelere kaldırıldı.

"HERKES AĞLIYOR"

Solmaz, konuşmasının devamında ağlamaklı hale gelirken titreyen sesiyle şöyle devam etti:

"Evlerde eşyalar yıkıldı. İki çocuğum var, ben bile zor çıkardım onları dışarı. Herkes dışarı çıktı. Herkes ağlıyor. Çok korktuk, çok korkuyorlar şu anda. Yıkıntı var mı diye ekipler şehri geziyor. Herkes yakınlarını, birbirini bulmaya çalışıyor. Şu an bir panik havası var şehirde. Herkes korkmuş durumda. Çok büyük bir sarsıntıydı. Umarım herhangi bir yerde bina yıkıntısı, can kaybı yoktur.

"ÇOK PANİĞİM, ÇOK KORKUYORUM ŞU AN"

Konuşmasını sonlandırırken Solmaz yaşadıklarını şu sözlerle dışa vurdu:

"Şimdilik Düzce'den aktaracaklarım bu kadar. Gerçekten çok paniğim, çok korkuyorum şu an."

Solmaz'ın konuşması boyunca güçlükle soluması da telefon bağlantısına yansıdı.



Vatandaşların depremin ardından kendilerini dışarı attı.