Depremin ardından suyun kokusunda yaşanan değişim, köylüleri endişelendirdi

Merkeze bağlı İstilli köyünde, 1954 yılında köy meydanında yaklaşık 200 metre derinlikten artezyen suyu çıkarıldı. Köylüler, 66 yıldır kesintisiz akan suyun kenarında halı yıkayıp, kanallar aracılığı ile bahçelerini suluyor. Manisa’da yaşanan depremin ardından suyun kokusunun yoğunlaştığı, oluşturulan havuzun dibinden de su kabarcıkları ile birlikte mil çıkmaya başladığı belirtildi. Köy sakinleri endişelenirken, muhtar Hüseyin Şimşek durumu Düzce Üniversitesi’ne bildirerek analiz talebinde bulundu.

Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı ve asistanları gelerek ilk incelemeyi yaptı, akan su ile su kaynağından numune alarak incelemek üzere Düzce Üniversitesi Merkez Laboratuvarı’na götürdü.

‘AĞIR KOKU OLUNCA ENDİŞELENDİK’

Köy Muhtarı Hüseyin Şimşek kokunun yoğunlaşması nedeniyle endişelendiklerini belirterek, "Son zamanlarda Türkiye’nin değişik yerlerinde deprem olunca yer hareketliliğinden kaynaklı olabileceğini düşündüğümüz kokusunda bir artış hissettik. Bizde Düzce Üniversitesi’ndeki uzmanlara haber verdik. Kendileri gerekli kontrolleri yaptı. Alınacak analiz sonucuna göre tekrar değerlendireceğiz. Yan taraflarında da fazla su çıkmaya başlayınca ondan da şüphelendik. Yer altında bir hareketlilik mi var? En azından vatandaşlarımıza bilgi vermiş olacağız. Herhangi bir durum var mı, yok mu? Bizde merak ettik endişemiz o. Ağır koku olunca endişelendik” dedi.