Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Depremin şiddetini Malatya’dan kaydettiği görüntülerle gösterdi! “Allah’ım gitti”

Depremin şiddetini Malatya’dan kaydettiği görüntülerle gösterdi! “Allah’ım gitti”

17.02.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezlerine meydana gelen iki büyük depremin ardından o korku dolu anlara ait yeni görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. Malatya’da deprem anında çekilen görüntülerde arabaların yerinden oynadığı görüldü.

Türkiye 6 Şubat’ta acı bir güne uyandı. Sabah 04.17 saatinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve adeta taş taş üzerinde bırakmadı. İlk depremin ardından henüz 9 saat geçmişten bu kez Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Malatya’da ikinci deprem anına ait görüntüler bir depremzedenin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye çekildi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM YARATTI

2

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde depremin şiddeti net bir şekilde gözler önüne serildi. Deprem sırasında araçların yerinden oynadığı, binadan sesler geldiği ve bazı parçaların koptuğu görüldü.

İlginizi Çekebilir

Ağır hasarlı aracıyla yaşadığı yeri böyle terk etti

Ağır hasarlı aracıyla yaşadığı yeri böyle terk etti

 Depremi anbean evinin içinden çekti! Saniyeler içinde yıkıldı

Depremi anbean evinin içinden çekti! Saniyeler içinde yıkıldı

 İlk depremi atlamışlardı! İkinci depreme de böyle yakalandılar

İlk depremi atlamışlardı! İkinci depreme de böyle yakalandılar

 Adana’da böyle hissedildi! Depremi anbean kaydettiler

Adana’da böyle hissedildi! Depremi anbean kaydettiler

 Depremi Kayseri’de böyle hissettiler! “Baba kıpırdama”

Depremi Kayseri’de böyle hissettiler! “Baba kıpırdama”

 Depremi Adana’da böyle yaşadılar! “Oğlum bu yıkar, hakkını helal et”

Depremi Adana’da böyle yaşadılar! “Oğlum bu yıkar, hakkını helal et”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
63 gün boyunca enkaz altında kaldı! Mucizenin adı oldu63 gün boyunca enkaz altında kaldı! Mucizenin adı oldu
Kanadalı gazeteci yaşadıklarına inanamadı! “Türk misafirperverliği...”Kanadalı gazeteci yaşadıklarına inanamadı! “Türk misafirperverliği...”
Alman arama kurtarma ekibi ülkesine döndü! Havalimanında Türkler...Alman arama kurtarma ekibi ülkesine döndü! Havalimanında Türkler...
Anahtar Kelimeler:
deprem sosyal medya

En Çok Okunan Trend Haberler

Binaların deprem sırasındaki hareketini gösterdi! “En iyi çözüm...”

Binaların deprem sırasındaki hareketini gösterdi! “En iyi çözüm...”

Deprem bölgesinde gördüklerini anlattı! “Birbirlerine kenetleniyorlar”

Deprem bölgesinde gördüklerini anlattı! “Birbirlerine kenetleniyorlar”

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

63 gün boyunca enkaz altında kaldı! Mucizenin adı oldu

63 gün boyunca enkaz altında kaldı! Mucizenin adı oldu

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.