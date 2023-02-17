Depremin şiddetini Malatya’dan kaydettiği görüntülerle gösterdi! “Allah’ım gitti”

Türkiye 6 Şubat’ta acı bir güne uyandı. Sabah 04.17 saatinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve adeta taş taş üzerinde bırakmadı. İlk depremin ardından henüz 9 saat geçmişten bu kez Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Malatya’da ikinci deprem anına ait görüntüler bir depremzedenin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye çekildi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde depremin şiddeti net bir şekilde gözler önüne serildi. Deprem sırasında araçların yerinden oynadığı, binadan sesler geldiği ve bazı parçaların koptuğu görüldü.