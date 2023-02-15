Ağır hasarlı aracıyla deprem bölgesini böyle terk etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede büyük bir yıkım yarattı. Depremin etkisiyle binalar yerle bir olurken afetlerin 10. gününde enkaz altındaki canları kurtarmak için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden etkilenen ve evlerini kaybeden vatandaşların bir kısmı için tahliye çalışmaları sürerken deprem bölgesinden ağır hasarlı arabasıyla uzaklaşmaya çalışan bir vatandaşın görüntüleri kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Artçıların devam ettiği bölgede vatandaşlar daha güvenli noktalara ulaşabilmek için hasarlı araçlarıyla yola çıktı. Deprem bölgesini terk eden bir depremzede kadına ait görüntüler sosyal medyada gündem olmayı başardı.



