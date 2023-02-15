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Ağır hasarlı aracıyla deprem bölgesini böyle terk etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu

15.02.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler çevresindeki 9 ili de etkiledi. Deprem bölgelerinde binalar yerle bir olurken binalardan düşen molozlar araçları da hasar verdi. Binlerce araç kullanılmaz hale gelirken ağır hasar gören aracıyla afet bölgesinden uzaklaşmaya çalışan bir depremzedenin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Ağır hasarlı aracıyla deprem bölgesini böyle terk etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede büyük bir yıkım yarattı. Depremin etkisiyle binalar yerle bir olurken afetlerin 10. gününde enkaz altındaki canları kurtarmak için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden etkilenen ve evlerini kaybeden vatandaşların bir kısmı için tahliye çalışmaları sürerken deprem bölgesinden ağır hasarlı arabasıyla uzaklaşmaya çalışan bir vatandaşın görüntüleri kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Artçıların devam ettiği bölgede vatandaşlar daha güvenli noktalara ulaşabilmek için hasarlı araçlarıyla yola çıktı. Deprem bölgesini terk eden bir depremzede kadına ait görüntüler sosyal medyada gündem olmayı başardı.

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