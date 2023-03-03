Depremzede çocuklar polis telsizinden böyle seslendi! Polislerin cevabı duygusal anlar yaşattı

Türkiye’nin günyedoğu bölgesini derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedeler için tüm Türkiye adeta seferber oldu. Deprem bölgesinde görev yapan bir polis memurunun depremzede çocukların yüzünü gülümsetmek için telsizinden anons yapmasına izin verdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyadan paylaşılan anlarda depremzede çocuklar ve polis memurlarının arasındaki diyalog herkesi duygulandırmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Depremzede çocuklar bir polis memurunun telsizinden “Biz polisleri çok seviyoruz” mesajını gönderdi. O mesaja polislerin cevabı ise, “Biz de sizi çok seviyoruz çocuklar” oldu. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.