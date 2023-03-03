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  4. Depremzede çocuklar polis telsizinden böyle seslendi! Polislerin cevabı duygusal anlar yaşattı

Depremzede çocuklar polis telsizinden böyle seslendi! Polislerin cevabı duygusal anlar yaşattı

03.03.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Türkiye’yi yasa boğan felaketlerinden ardından dünyadan ve Türkiye’den deprem bölgesine yardım yağdı. Deprem bölgesinde bulunan bir polis memurunun telsizini depremzede çocuklara uzatarak anons yapmalarına izin verdiği anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Türkiye’nin günyedoğu bölgesini derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedeler için tüm Türkiye adeta seferber oldu. Deprem bölgesinde görev yapan bir polis memurunun depremzede çocukların yüzünü gülümsetmek için telsizinden anons yapmasına izin verdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyadan paylaşılan anlarda depremzede çocuklar ve polis memurlarının arasındaki diyalog herkesi duygulandırmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Depremzede çocuklar bir polis memurunun telsizinden “Biz polisleri çok seviyoruz” mesajını gönderdi. O mesaja polislerin cevabı ise, “Biz de sizi çok seviyoruz çocuklar” oldu. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

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