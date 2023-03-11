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Depremzedeler için 'yeni adres beyanı' açıklaması! Oy kullanabilmeleri için... İşte son tarih

11.03.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremzedeler nasıl ve nerede oy kullanacak? Deprem felaketinin ardından deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların bir kısmı başka kentlere taşınmıştı. O depremzedelerin nasıl oy kullanacağı da merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili bir açıklama geldi. Depremzedelerin oy kullanabilmeleri için yeni adres beyanını 17 Mart saat 23.59’a kadar yapabileceği ifade edildi. İşte detaylar...

Depremzedeler için 'yeni adres beyanı' açıklaması! Oy kullanabilmeleri için... İşte son tarih

Seçimler yaklaşıyor. Peki, başka illere taşınan depremzedeler nasıl oy kullanacak? Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremlerin ardından barınma yerleri değişen depremzedelerin seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi adına yeni adres beyanlarını 17 Mart saat 23.59’a kadar nüfus müdürlükleri yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden yapabileceklerini bildirdi.

YENİ ADRES BEYANI 17 MART SAAT 23.59'A KADAR YAPILABİLECEK

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, depremzedelerin 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi için yapması gerekenlere ilişkin, "Diğer il veya ilçelerden birine taşınmış ise taşındığı yerdeki adrese; yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerlerde dahil, aynı il ya da ilçe içerisinde ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadırkent, huzurevi ve benzeri gibi yerde barınıyor ise bu tür geçici yerlere yönelik yapacakları yeni adres beyanını; 17 Mart saat 23.59’a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir" denildi.

Ayrıca açıklamada, 18 Mart’tan itibaren adres beyanına dair işlemlerin ilçe seçim kurullarının kararıyla yapılabileceği hatırlatıldı. (İHA)

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