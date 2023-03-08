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  4. Son dakika | 2 seçenek sunuldu! Depremzedeler nasıl oy kullanacak? İçişleri Bakanlığı duyurdu: e-Devlet veya nüfusmatik üzerinden...

Son dakika | 2 seçenek sunuldu! Depremzedeler nasıl oy kullanacak? İçişleri Bakanlığı duyurdu: e-Devlet veya nüfusmatik üzerinden...

08.03.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Seçimler yaklaşırken depremlerden etkilenen vatandaşların nasıl oy kullanacağı merak konusu olmuştu. İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili açıklama geldi. Buna göre, depremzedeler adres değişikliklerini e-Devlet veya nüfusmatikler üzerinden yapabilecek.

Son dakika | 2 seçenek sunuldu! Depremzedeler nasıl oy kullanacak? İçişleri Bakanlığı duyurdu: e-Devlet veya nüfusmatik üzerinden...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması ilişkin açıklama yapacak. Ardından YSK seçim takvimiyle ilgili süreci yönetecek. Bu sırada 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma yol açtığı şehirlerde oy kullanımının nasıl gerçekleşeceğine ilişkin çalışmalar tamamlandı. İçişleri Bakanlığı depremzedelerin nasıl oy kullanacağıyla ilgili ayrıntıların yer aldığı bir açıklama paylaştı.

Bakanlık tarafından konuyla ilişkin yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır. Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına istinaden doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen ‘karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler’e nüfus müdürlüklerimiz, e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir.”

(İHA)

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