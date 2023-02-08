HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Depremzedelere yapılan doğru müdahale hayat kurtarıyor! Depremzedelere müdahale nasıl olmalı?

Depremzedelere yapılan doğru müdahale hayat kurtarıyor! Depremzedelere müdahale nasıl olmalı?

08.02.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremi milyonlarca insanı etkisi altına aldı. Enkaz altında kalan vatandaşlara yapılan müdahalelerin önemi oldukça önem taşıyor. Uzmanlar depremzedelere yapılan yanlış müdahalelerin felce neden olabileceğini belirtiyor. Peki depremzedelere müdahale nasıl olmalı?

Depremzedelere yapılan doğru müdahale hayat kurtarıyor! Depremzedelere müdahale nasıl olmalı?

Milyonlarca vatandaşın hayatını etkilen depremlerde vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altından çıkartılan kişilere doğru müdahale büyük önem taşıyor.Depremde enkazdan çıkarılan ve hala çıkarılmayı bekleyen depremzedeler için uygulanacak ilk yardımın hayati öneme sahip olduğu söyleyen Öğr. Gör. Ümit Yaşar Kamacı, “Panik yapmayın, dikkatsizlik depremzedeyi felç edebilir” dedi.

DOĞRU İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ

Enkaz altından çıkarılan depremzedeler için öncelikle panik olunmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Öğr. Gör. Ümit Yaşar Kamacı, “Şok durumunu engellemek için öncelikle ısı ve sıvı kaybını önlemek, sözlü iletişim sağlayarak bilincin açık tutulması gerekiyor” dedi.

DEPREMZEDEYE İLK MÜDAHALE NASIL OLMALI?

Depremzedeye uygulanacak ilk yardım müdahalesinin nasıl olması gerektiğini anlatan Kamacı, “Çevre güvenliği sağlandığında depremzedemizi sert bir zemine yatırmamız gerekiyor. Sonrasında ise hava yolu açıklığı, solunum ve dolaşımını kontrol etmemiz lazım. Ağız içine bakarak ağızda herhangi bir cisim varsa çıkartılmalı. Göğsünün havalanıp, havalanmadığına bakarak, soluk alıp verdiğini görebiliriz. Dolaşımını da iki parmak yardımıyla şah damarından nabzına bakarak anlayabiliriz” diye konuştu.

“DİKKATSİZLİK DEPREMZEDEYİ FELÇ EDEBİLİR”

Depremzedenin enkazdan çıkarıldıktan sonra ilk etapta özellikle sert bir zemine yatırılması gerektiği konusunda uyaran Kamacı, “Sert zeminde yatırılmasının sebebi omurga yaralanmalarında depremzedenin omurga hareketini kısıtlamaktır. Deprem gibi doğal afetlerde yaralanma ve ezilme çok fazla görülüyor. Bu ezilme travmaları ve omurga yaralanmaları neticesinde felç durumu yaşanmaması için depremzedenin sert zeminde yatırılması gerekiyor. Boyunluk takmak şart. Boyunluk yoksa eğer kafayı dikkatli bir şeklide dengede tutmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

SIVI VE ISI KAYBINI DENGELEYİN

Enkaz altında kalan vatandaşlarda görülen ilk sorunun sıvı ve ısı kaybı olduğunu söyleyen Kamacı, nasıl bir uygulama yapılması gerektiği konusunda şu ifadelerde bulundu:
“Enkaz altında kalan vatandaşlar uzunca bir süre besin alamadılar ve hava çok soğuk. Sıvı ve ısı kaybını önleyebilmemiz adına enkaz altında ulaşabildiğimiz depremzedelerimize su ve battaniye yardımı ile sıvı ve ısı kaybını o anlık olabildiğince dengelemeye çalışmalıyız. Sıvı kaybı böbrek fonksiyonlarının yetersizliğine neden olur. Böbrek fonksiyonlarının yetersizliği ise hastanın depremden sonra uzunca bir süre tuvalete çıkamaması gibi (anüri) sorunlar meydana getirebilir. Bu bakımdan ısı ve sıvı kayıplarını önlemek çok önemli” ifadelerinde bulundu.

DONMAYA KARŞI YAPILACAK İLK YARDIM

Hipotermik ve hipovolemik şok durumu oluşmaması için ısının kademeli olarak verilmesi gerektiğini belirten Kamacı, “Battaniye ile ısıyı sağlayarak, vücut ısısını dengelemek gerekiyor. Isıyı dengede tutmanın amacı dolaşımın etkinliğini sağlayarak iç organların zarar görmesini engellemek içindir. Depremzedenin bilincini açık tutmak için ise sürekli iletişim kurulmalı. Şok durumunu atlatıp, hastanın bilincini kontrol etmek gerekiyor. İletişim kurarak uyaranlar verilen hastanın şok durumunu engellemeliyiz” şeklinde konuştu.

KANAMALARA YAPILACAK İLK YARDIM

“Aktif kanamanın oluştuğu yere tampon uygulanmalı” diyen Kamacı, “Deprem bölgelerinde uygun gerekli malzemeleri bulmak ve uygulama yapmak zor ancak kemer gibi malzemelerle uzuv bağlanarak, kanayan bölgenin kan akışı durdurulabilir. Burada amaç ilk yardımdır ve kan akışını durduracak şeylerle tampon yapılması ilk etapta uygun olacaktır. Depremde en çok görülen durumlardan biri de uzuv kopmalarıdır. Kopan uzuvlar soğuk ve hareketsiz kalabileceği temiz kaplarla muhafaza edilerek taşınmalıdır” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemen kontrol edin! Bu kişilerin kalp krizi riski daha yüksekHemen kontrol edin! Bu kişilerin kalp krizi riski daha yüksek
Acı bilanço! Can kaybı 5 bin 894 olduAcı bilanço! Can kaybı 5 bin 894 oldu
Hatay'a giden Muharrem İnce böyle isyan etti: Bomba atılmış gibi...Hatay'a giden Muharrem İnce böyle isyan etti: Bomba atılmış gibi...
Anahtar Kelimeler:
deprem İletişim Kahramanmaraş enkaz müdahale uzman

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor

Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor

Hatay'da olan Oğuzhan Uğur "Çok zoruma gidiyor" diyerek isyan etti: "Başımı belaya sokmak istemiyorum"

Hatay'da olan Oğuzhan Uğur "Çok zoruma gidiyor" diyerek isyan etti: "Başımı belaya sokmak istemiyorum"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

Canlı yayında isyan etti! Elindeki kağıtları fırlattı

Canlı yayında isyan etti! Elindeki kağıtları fırlattı

Kahreden haber! Sinir krizi geçirdiler, yüzünü açıp son kez öptü

Kahreden haber! Sinir krizi geçirdiler, yüzünü açıp son kez öptü

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.