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Dereye uçan TIR'ın sürücüsü kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 17:04 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde kontrolden çıkan TIR, dereye uçtu.

Dereye uçan TIR'ın sürücüsü kurtarıldı

Ender DURMAZ/SUSURLUK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde kontrolden çıkan TIR, dereye uçtu. Bir kısma suya gömülen TIR'da sıkışan yaralı sürücü Murat Toklu, ekipler tarafından kurtarıldı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Balıkesir- Bursa karayolunun Çatalceviz mevkisinde meydana geldi. Murat Toklu yönetimindeki 41 R 6317 plakalı TIR, köprü girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu. Murat Toklu, ön tarafı hurdaya dönen ve kısmen suya gömülen TIR'da sıkışarak yaralandı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ve sağlık görevlileri, sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Yaralı sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Dereye uçan TIR'ın sürücüsü kurtarıldıDereye uçan TIR'ın sürücüsü kurtarıldıDereye uçan TIR'ın sürücüsü kurtarıldıDereye uçan TIR'ın sürücüsü kurtarıldı

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