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Deri kanserinde erken teşhis için siğil, ben ve koyu renkli lekeleri takip edin

Türk Plastik Cerrahi Derneği Türk Plastik Cerrahi Derneği
SAĞLIK HABERLERİ  | 25.07.2018 10:26 | Son Güncelleme

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Cenk Demirdöver, deri kanserini erken teşhis edebilmek için izlenmesi gereken yolları, iyi huylu deri tümörleri ve iyi huylu deri tümörlerinin neden oluştuğuna dair bilgiler verdi.

Deri kanserinde erken teşhis için siğil, ben ve koyu renkli lekeleri takip edin

Vücudumuzun en büyük organı olan derideki hücrelerin anormal büyümesi sonucu ortaya çıkan kitlelere Deri Tümörü denir. Deri tümörleri iyi huylu (benign) ya da kötü huylu (malign) olabilir. Birçoğumuzun cildinde iyi huylu deri tümörleri mevcuttur. Kötü huylu deri tümörlerine Deri Kanseri adı verilir. Bazı durumlarda iyi huylu deri tümörleri, özellikle dış etkenlere maruz kalma sonucu kötü huylu tümörlere dönüşüm gösterebilir.

İyi Huylu Deri Tümörleri Nelerdir?

Vücumuzda çok sayıda iyi huylu deri tümörü olabilir. Bunlar arasında nevüs (ben), seboreik keratoz (özellikle ileri yaşlarda görülen deriden kabarık, koyu renkli oluşumlar), aktinik keratoz (özellikle güneşe yoğun maruz kalmış yerlerde görülen deriden kabarık, koyu renkli oluşumlar), siğil (verru ya da wart olarak da adlandırılan, virüslerin neden olduğu küçük çaplı oluşumlar), dermatofibrom (deriden kabarık, sert, bazen ağrılı olabilen oluşumlar) sayılabilir.

İyi huylu deri tümörleri neden oluşur?

Açık tenli, çillenme gösteren, renkli gözlü, güneşte bronzlaşamayan kişilerde koyu tenli kişilere göre deri kanserleri gelişme riski daha yüksektir. İleri yaşlarda da deri kanserleri gelişme riski artar. Bunun dışında yıllarca korunmasız güneş ışınlarına maruz kalmak, solaryum, sigara kullanımı, sedef hastalıklarında yapılan PUVA tedavisi, deri yanıkları, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar, radyasyon ve radyoterapi, arsenik, kömür, parafin gibi kimyasallara maruz kalmak, kronik enflamasyona sebep olan kronik osteomyelitis, kronik fistül gibi hastalıklar deri tümörleri oluşumuna zemin hazırlayabilir.

İyi huylu ben ve lekeler de zamanla kötü huylu tümörlere dönüşebilir. Bu sebepten çok dikkatle izlenmelidir.

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Ben sayınız artıyorsa dikkat edin!

Normalde erişkin bir kişide ortalama 60 civarında nevüs vardır ve yaşla birlikte artma eğilimindedir. Bu sayı 100’ün üzerine çıktığında dikkatli olmak gerekir. Önceden var olan ya da yeni ortaya çıkmış bir nevüste (bende) boyut, renk, kabarıklık gibi değişiklikler olursa vakit kaybetmeden bir dermatoloji uzmanı ya da plastik cerrahi uzmanına muayene olmak gerekir.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Cenk Demirdöver

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Deri kanserinde erken teşhis iyi huylu deri tümörleri

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