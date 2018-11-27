MARDİN/DİYARBAKIR (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR / HASAN NAMLI - Mardin'in Derik ilçesinde, üretimi bin yıl öncesine dayandığı tahmin edilen zeytinde bereket yılı yaşandı.

Asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu Derik'te 11 bin 198 dekardaki 182 bin ağaçtan 162 bini ürün verdi. Yaklaşık 20 bin genç ağaçtan da gelecek yıllarda ürün alınması bekleniyor.

İlçede eski yöntemlerle yetiştirilen ve aralarında ana vatanı Derik olan, başta Halhalı olmak üzere Zonciki, Güleki, Mavi, Kejik, Belloti, Mazi, Gurseki ve Melkabazi gibi zeytin çeşitlerinin hasadı tamamlandı.

TÜİK verilerine göre bu yıl 6 bin 500 ton ürün elde edilirken, periyodisiten (Ağacın bir yıl ürün verip, bir yıl vermemesi) dolayı geçen yıla oranla verimde yaşanan yüzde 40'lık artış yetiştiricisinin yüzünü güldürüyor.

Diğer çeşitlere göre erken olgunlaşan Halhalı'nın kilosu 20 liraya satılırken, diğer çeşitleri 5 ile 10 lira arasında pazarda satışa sunuluyor.

Atalarından kalan zeytin ağaçlarını ''miras'' olarak nitelendiren üreticiler zeytinin büyük kısmını sofralık olarak satışa sunarken, ürünlerin bir kısmı da GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Derik Kalkınma Derneği tarafından "Zeytin anavatanında şahlanıyor" projesi kapsamında geçen ay hizmete açılan Mezopotamya Zeytinyağı Tesisi'nde yağa dönüştürüldü.