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Derinlemesine banyo temizliği yaparken kullanabileceğiniz ürün önerileri

21.10.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banyolarda oluşan kireç ya da pas lekeleriyle mücadele etmek bazen daha da zor bir hâle gelebiliyor. Bu durum banyo temizliğinin gözünüzde büyümesine neden oluyor. Zorlu lekeler için özel olarak geliştirilen etkili ürünler ve konforlu temizlik sağlayan araç gereçlerle derinlemesine temizlik yapmak aslında çok daha kolay. Tıpkı videodaki TikTok kullancısının yaptığı gibi... Siz de işinizi kolaylaştıran ve hızlandıran ürünleri merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin!

Derinlemesine banyo temizliği yaparken kullanabileceğiniz ürün önerileri

Temizlik sürecini daha konforlu hâle getirmek için piyasada pek çok ürün var. Özellikle inatçı lekelerin yoğun olduğu banyo, tuvalet ve mutfak gibi alanlara özel üretilen ürünlerin yelpazesi, bir hayli geniş. Gülen yüzlü süngerden zorlu lekelere karşı savaşan temizlik macununa kadar minimum eforla derinlemesine banyo temizliği yapabileceğiniz ürünlerle karşınızdayız! Gelin, bu ürünleri hep birlikte inceleyelim.

@cleanwith_t Soo fresh yet so satisfying ✨#fyp #fup #foryou #asmrcleaning #asmrsounds #satisfying #satisfyingcleans #satisfyingsounds #sudsycleaning #cleanwithme #cleantok #motivation #viral #cleaning #cleanwith_t ♬ original sound - Tamz

1. Yeni nesil temizleyici: Scrub Daddy Colors Smiley Sünger

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Banyodaki kirli yüzeyleri temizlemek için pratik olduğu kadar eğlenceli de görünen bir ürüne ne dersiniz? Scrub Daddy Colors Smiley Sünger, gülen yüz tasarımıyla temizliği çok daha keyifli hâle getirir. Soğuk suda sertleşen, sıcak suda yumuşayan süngerle her durumda en iyi temizliği yapabilirsiniz. Ele tam oturan sünger sayesinde ulaşılması zor yerlere kolayca ulaşabilir, zahmetsiz temizliğin keyfini çıkarabilirsiniz.

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2. Kolay temizliğin keyfini çıkarın: Scotch Brite Sil Süpür Temizlik Sistemi

Derinlemesine banyo temizliği yaparken kullanabileceğiniz ürün önerileri

Fayans kaplı duvar ya da ahşap, seramik gibi yüzeylerde rahat bir silme işlemi yapabilmek için Scotch Brite Sil Süpür Temizlik Sistemi’ni tercih edebilirsiniz. Bu özel mop, kullan at temizlik bezleri ile pratik kullanıma sahip bir ürün. Hafif yapısı ve döner başlığı ile ulaşamadığınız her yerin temizliğini yapmanızı sağlar. Özellikle banyonuzdaki duvarları ürünle kolaylıkla silebilir, pırıl pırıl bir banyoya kavuşabilirsiniz.

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3. Her sifonda ferahlık: Mr Muscle Marine Kokulu Klozet Jeli

Derinlemesine banyo temizliği yaparken kullanabileceğiniz ürün önerileri

Klozetin içine yerleştireceğiniz Mr Muscle Marine Kokulu Klozet Jeli, kireç oluşumunu ve kötü kokuları engeller. Her sifon çekiminde ferahlık sağlar. Ayrıca temizleyici etkisiyle klozette mikroorganizmaların üremesini azaltabilir. Klozetinizde kullanacağınız bu özel ürünle banyonuza ferah bir hava kazandırabilir, banyonuzun daha hijyenik olmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik el değmeden yenilenebilen ürün, 600 sifona kadar kullanılır.

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4. Zorlu lekelerin üstesinden gelin: ThePinkStuff Mucizevi Miracle Temizlik Macunu

Derinlemesine banyo temizliği yaparken kullanabileceğiniz ürün önerileri

Her türlü yüzeylerdeki zorlu lekeler için kullanıma uygun olan ThePinkStuff Mucizevi Miracle Temizlik Macunu’nu banyonuzdaki kirli ve paslı pervaz araları gibi alanların temizliğinde kullanabilirsiniz. Pek çok inatçı lekeyle başa çıkabilen ürün, vegan içeriğe sahip. Kullanım alanı oldukça geniş olan bu sihirli ürüne siz de şans vererek banyonuzu pırıl pırıl yapmaya ne dersiniz?

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5. Lekesiz bir temizlik için: Vileda Turbo Pedallı Temizlik Seti

Bu ürünler olmadan sonbahar temizliğine başlarsanız pişman olursunuz!

Kusursuz bir temizlik için olmazsa olmazlardan biri de Vileda Turbo Pedallı Temizlik Seti. Lekesiz ve etkili bir temizliğin anahtarı olan bu ürün; üçgen yapısı, dönen başlığı ve kaliteli paspasıyla yüzeyde iz kalmasını engeller. Yerleri paspasla silerken yaşanan yüzeyde iz kalması problemini ortadan kaldıran bu ürünle temizlik yapmanın keyfini çıkaracağınızdan şüpheniz olmasın.

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6. Ferah bir hava için: GoeTurkey Bio Odour Gone Lavabo ve Tuvaletler İçin Kötü Koku Önleyici

Derinlemesine banyo temizliği yaparken kullanabileceğiniz ürün önerileri

Tamamıyla doğal olan GoeTurkey Bio Odour Gone Lavabo ve Tuvaletler İçin Kötü Koku Önleyici ile banyo ve tuvaletlerdeki giderleri küf, mantar gibi kötü koku oluşturan mikroorganizmalardan arındırabilirsiniz. Geliştirilen özel formülünde doğal enzimler bulunur ve bu sayede ürün, doğaya zarar vermez. Ferah kokusunu ise içeriğinde bulunan doğal yağlardan alır. Ürünü banyo giderlerinde kullanarak ortama hijyen ve ferahlık katabilirsiniz.

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7. Temizlenmemiş kıyı köşe kalmasın: FGXY 4'ü 1 Arada Elektrikli Temizleme Fırçası

Derinlemesine banyo temizliği yaparken kullanabileceğiniz ürün önerileri

Ulaşılması zor, küçük alan ve yüzeylerde rahat temizliği destekleyen özel tasarım FGXY 4'ü 1 Arada Elektrikli Temizleme Fırçası ile banyonuzdaki pencere kenarları, boru araları, armatürler ve tüm kıyı köşe alanları rahatça temizleyebilirsiniz. Özel dört başlıktan oluşan ürünün başlığını, temizleyeceğiniz yüzeyin yapısına göre seçebilirsiniz. Bu özel tasarım fırça pille çalışır ve temizlik sürecinizi hızlandırır. Harika, değil mi?

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8. Pırıl pırıl parlayan camlar için: Kärcher Wv 50 Plus Cam Temizleme Makinesi

Derinlemesine banyo temizliği yaparken kullanabileceğiniz ürün önerileri

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Özel tasarım, şarjlı Kärcher Wv 50 Plus Cam Temizleme Makinesi ile şimdi tüm pürüzsüz yüzeylerin temizliği çok daha kolay! Cihaz ile yüzeylerdeki kirli suyu rahatça çekebilirsiniz. Özellikle pencere ve fayanslarda etkili olan ürünü banyo temizliğinde kullanabilirsiniz. Su damlası ve lekesi bırakmayan cam temizleme makinesi ile temizlik süreciniz daha kolay ve hızlı hâle gelebilir.

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9. Yeni nesil çamaşır suyu: Domestos Sprey Banyo Kutup Ferahlığı

Derinlemesine banyo temizliği yaparken kullanabileceğiniz ürün önerileri

Evdeki en özel yardımcılarınızdan biri olan çamaşır suyunun artık yeni bir formu var! Domestos Sprey Banyo Kutup Ferahlığı’nın özel başlığı sayesinde çamaşır suyunu köpük hâlinde kullanabilmeniz mümkün. İşinizi çok kolaylaştıracak temizleyici, dik yüzeylerde akıp gitmez ve böylece size daha rahat bir temizlik süreci sağlar. Ayrıca kulanım esnasında etrafa sıçramaz. Yoğunlaştırılmış çamaşır suyu ile tüm zorlu lekelerin üstesinden gelebilirsiniz.

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10. Rahat temizlik ile tanışın: Tslbw 4 Parça Temizlik Fırçası

Derinlemesine banyo temizliği yaparken kullanabileceğiniz ürün önerileri

Banyo ya da lavabo gibi ovalama gerektiren alanları rahatça temizleyebilmeniz için tasarlanan Tslbw 4 Parça Temizlik Fırçası ile tanışmanızı öneririz. Özel olarak elyaftan üretilen fırça kısmı, zorlu lekelerin üstesinden gelir. Ergonomik tasarımı ürünü daha rahat tutmaya ve eldeki baskıyı azaltmaya yardımcı olur. Ulaşılması zor alanlara kolayca ulaşabilmeyi sağlar ve sizi yormadan temizlik sürecini hızlandırır.

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11. Evinizdeki en iyi yardımcınız olmaya aday: Cif Power Perfect Kireç & Pas Sökücü Sprey

Derinlemesine banyo temizliği yaparken kullanabileceğiniz ürün önerileri

Alerjen madde içermeyen özel ürünlerden biri olan Cif Power Perfect Kireç & Pas Sökücü Sprey, evinizde bir numaralı yardımcınız olmaya aday! Özel formülü sayesinde banyo ve tuvaletlerde kireç, pas gibi zorlu lekeleri hızlıca temizler. Kolay uygulanır ve durulanır. Aşındırıcı özelliği olduğu için metal ya da aşınmaya meyilli yüzeylerde dikkatli kullanılması gerektiğini belirtmeden geçmeyelim.

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