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Dermaroller cilt bakımda işe yarıyor mu? Uzmanlardan önemli açıklamalar geldi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Daha güzel, daha genç ve daha sağlıklı bir cilt için popüler icatları dört gözle takip ediyoruz. Çünkü bakımsız ve kuru görünen bir cilt, yaşlı bir görünümü de beraberinde getirir. Daha taze bir cilt için asrın yeni mucizesi ise dermaroller... Dermarollerı kullanmak isteyip de ne işe yaradığını bilmeyen bir güruh da var. Peki, siz dermarollerın ne işe yaradığını biliyor musunuz?

Dermaroller cilt bakımda işe yarıyor mu? Uzmanlardan önemli açıklamalar geldi...

Bazı kadınlar cilt konusunda şanlı olsalar bile bazılarının cildi akne ve lekelere meyilli oluyor. Böyle durumlarda ise cilt bakımı kaçınılmaz oluyor. Dermaroller da son dönemde birçok kadın tarafından tercih edilen bir cilt bakım yöntemi fakat işe yarayıp yaramadığı birçok insan için hala merak konusu.

DAHA YENİ VE SAĞLIKLI BİR CİLT

İğneli yüz rulosu olarak da tanımlayabileceğimiz dermaroller, Uzak Doğu'da binlerce yıl önce ortaya çıkmış olan bir tedavi yöntemi. Uzak Doğu'da sadece cildi onarması için değil, kişinin yaşam enerjisini pozitif yönde etkilemesi için de kullanılan dermaroller, özellikle son dönemde popüler olarak birçok kişi tarafından cilt bakımın olmazsa olmaz uygulamalarından biri haline geldi.

Dermaroller, diğer ismiyle cilt iğneleme; klinik olarak testlerden geçirilen, CE belgesi olan ilk ve orijinal ürünlerden biri. Dermaroller kullanıcılarına sağlıklı, yeni, ışıltılı ve genç bir cilt vadediyor.

Silindir yapısının üzerindeki mikro iğneler sayesinde cildinizde en çok sarkma olan bölgelere uygulayarak cildinizin iyileşmesine yardımcı olan dermarollerın iğne boyutları 0.2 mm ve 1.0 mm arasında değişiklik gösterebiliyor. Cildinizde var olan kusurlara göre iğne boyutunu ve materyalini doğru seçmek çok önemli. Bu nedenle dermarollerı, eğer bu konuda uzman değilseniz, evde kendi kendinize uygulamak çok sakıncalı.

DERMAROLLER NASIL KULLANILIR?

Rulo yapının üzerinde yer alan minik iğneler cilt ile temas ettiğinde insan gözüyle görülemeyecek minik delikler açıyor ve bu sayede cildi uyarıyor. Bu uyarılar ile cilt tabakası zedelendiğini zannederek hızlıca kendini yenilemek için kolajen üretimine başlıyor. Ardından kendini yenileyerek onarıyor. Bunun yanı sıra açılan minik delikler sayesinde cildinize uyguladığınız bakım ürünleri, krem, losyon ve serumlar cilt altına daha iyi nüfuz ediyor. Bu da cilt sorunlarının daha hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı oluyor.

DERMAROLLERIN ETKİSİ NE KADAR SÜRER?

Cilt bakımının etkisi, cilt tipine, yaşa ve geçmiş cilt sorunlarına bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterir. Uzmanlar tarafından yapılan yorumlara göre ise dermaroller kullanan kişiler 3-9 ay arasında sonuç alabiliyor. 6-8 ay sonrasında ise ciltteki kolajen miktarında %200 oranında artış görülüyor.

Dermarollerın üzerindeki iğneler, kök hücre ekstrelerinin cilt altına daha hızlı ulaşmasını sağlar. Bu nedenler dermaroller uygulaması diğer cilt bakım uygulamalarına göre daha hızlı etki gösterir.

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