Dermaroller cilt bakımda işe yarıyor mu? Uzmanlardan önemli açıklamalar geldi...

Bazı kadınlar cilt konusunda şanlı olsalar bile bazılarının cildi akne ve lekelere meyilli oluyor. Böyle durumlarda ise cilt bakımı kaçınılmaz oluyor. Dermaroller da son dönemde birçok kadın tarafından tercih edilen bir cilt bakım yöntemi fakat işe yarayıp yaramadığı birçok insan için hala merak konusu.

DAHA YENİ VE SAĞLIKLI BİR CİLT

İğneli yüz rulosu olarak da tanımlayabileceğimiz dermaroller, Uzak Doğu'da binlerce yıl önce ortaya çıkmış olan bir tedavi yöntemi. Uzak Doğu'da sadece cildi onarması için değil, kişinin yaşam enerjisini pozitif yönde etkilemesi için de kullanılan dermaroller, özellikle son dönemde popüler olarak birçok kişi tarafından cilt bakımın olmazsa olmaz uygulamalarından biri haline geldi.

Dermaroller, diğer ismiyle cilt iğneleme; klinik olarak testlerden geçirilen, CE belgesi olan ilk ve orijinal ürünlerden biri. Dermaroller kullanıcılarına sağlıklı, yeni, ışıltılı ve genç bir cilt vadediyor.

Silindir yapısının üzerindeki mikro iğneler sayesinde cildinizde en çok sarkma olan bölgelere uygulayarak cildinizin iyileşmesine yardımcı olan dermarollerın iğne boyutları 0.2 mm ve 1.0 mm arasında değişiklik gösterebiliyor. Cildinizde var olan kusurlara göre iğne boyutunu ve materyalini doğru seçmek çok önemli. Bu nedenle dermarollerı, eğer bu konuda uzman değilseniz, evde kendi kendinize uygulamak çok sakıncalı.