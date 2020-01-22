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Detayları Bakan Soylu açıkladı: Bir kaç gün içerisinde Kapan 5 geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 22:53 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye Polis Radyosu Lansmanı'na katıldı. Terör örgütüyle mücadele ettiklerini konuşmasında anlatan Soylu, "Kolay değil. Terör örgütünün ilk çıktığı yıllardaki sayısı kadar örgütün dağlardaki terörist sayısı. 500. İnanın biz buradayız. Sıcak bir ortamdayız. Helikopterle o dağların üzerinden geçtim. Kapan-1, Kapan-2, Kapan-3, Kapan-4. İki üç gün içerisinde de Kapan 5 geliyor. Hiçbiri çekinmiyor. 1-2 metre kar." ifadesini kullandı.

Detayları Bakan Soylu açıkladı: Bir kaç gün içerisinde Kapan 5 geliyor

Soylu, Zeytinburnu'ndaki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Polis Radyosu Lansmanı"ndaki konuşmasında vefanın sadece insana gösterilemeyeceğini dile getirdi.

Dünyada vefasını kaybetmeyen bir milletin çocuğu olduklarını aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"Bir vefa adına buradayım. Bir vefa adına burada bulanan kıymetli genel müdürümüz, genel başkan yardımcımız, milletvekili arkadaşlarımız, valimiz, sanatçılarımız, il emniyet müdürümüz ve burada her biri birbirinden pırıl pırıl olan, insanlarımızın sabah ulaşmalarını, sabaha ulaştıktan sonra akşama eve gelmelerini temin etmek için de çalışan kıymetli polislerimizi, burada yıllarca Polis Radyosu ve ondan önceki, radyoların açtığı çığırı modernleştirerek dinleyicisiyle buluşan ve oluşturdukları atmosferle birlikte kıymetli radyoculara, muhtarlarımıza ve kaymakamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü vefa böyle bir şeydir. 68 yıldır... İlk bakan olduğumda ilk ziyaret etmek istediğim yerlerden biriydi Polis Radyosu. Bilmiyorum başkasının aklına geldi mi, gelmedi mi? Ama bunu önemli buldum. Çünkü bu hepimizin paylaştığı bir şeydi."

Soylu, Erciş, Nusaybin, Kızıltepe, Çukurca, Yüksekova'da radyolar kurduklarını anımsatarak, yarın bunlardan birinin kuruluşunun ilk yılı olduğunu söyledi.

Müzikle insanların birleştirildiğini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Aslında bir taraftan sanatın gücü, bir taraftan ortak değerlerimizin tüm gücünü yansıtabilmek için söylenmesi gerekenler var. Bakanlık olarak zor bir iş yapıyoruz. Ama bugün sabah da uyuşturucuyla ilgili yaptığımız toplantıda ifade ettim. Hakikaten arkadaşlarımız iyi iş çıkarıyorlar. Dünyanın trendlerini alt üst eden bir iş çıkarıyorlar. Çok zor bir coğrafyadayız. Suriye'den Irak'a kadar, İran'dan Libya'ya kadar etrafımızda ateş çemberi var. Bu ateş çemberi içerisinde bir huzur adasıdır burası. Allah'a hamdolsun. Bunun sadece bizim yaptıklarımızla olduğunu zannetmiyorum. Bunun Allah'ın sayesinde olduğuna inanıyorum. Elbette gayret gösterilecek, mücadele edilecek, bir taraftan asayiş rakamlarımız, hırsızlık rakamları, yakalananların milletimizi rahatlatma rakamları, tarihimizin en iyi noktalarında. 2016'da uyuşturucudan ölenlerin sayısı 920'ydi. 2017'de 941. 2018'de 657'ye düştü. Buradaki herkesin sayesinde. Milletvekillerimizden tutun, çıkardıkları kanunlarla, bu iş için bir adım atan herkesin sayesinde. Milletimizin, sivil toplum örgütlerinin sayesinde. Bu yıl dünya artarken, Amerika'da milyonda 200'ün üzerinde. Biz milyonda 8. Avrupa milyonda 24. Bizim üç katımız. Bu yılda ölen sayı olarak 500'ün altına düşüyoruz."

Soylu, ölümlü trafik kazalarının sayısındaki azalmaya dikkati çekerek, Avrupa'da yüz binde 5, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devraldığı Türkiye'de ise bu rakamın yüz binde 22 olduğunu anımsattı.

Öte yandan da terör örgütüyle mücadele ettiklerini anlatan Soylu, "Kolay değil. Terör örgütünün ilk çıktığı yıllardaki sayısı kadar örgütün dağlardaki terörist sayısı. 500. İnanın biz buradayız. Sıcak bir ortamdayız. Helikopterle o dağların üzerinden geçtim. Kapan-1, Kapan-2, Kapan-3, Kapan-4. İki üç gün içerisinde de Kapan 5 geliyor. Hiçbiri çekinmiyor. 1-2 metre kar." ifadesini kullandı.

Soylu, Türkiye'nin yakın geçmişte katettiği mesafeye vurgu yaparak, kişi başına düşen milli gelirin birkaç yıl öncesiyle aynı olmasına rağmen, başardığı harekatlar ve büyük projelerin o dönemde yapılmasının zor olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Ayrıca lansmana katılan Cengiz Kurtoğlu, Yavuz Bingöl, Serdar Ortaç, Demet Akalın, Yusuf Güney, Ekin Uzunlar, Sinan Akçıl, Alişan da sevilen şarkılarını seslendirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye Polis Radyosu Lansmanı

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