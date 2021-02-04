Detoks nedir? Nasıl yapılır? Öyle yararları varmış ki...

Bunların hepsi, sizin bir arınmaya ihtiyacınız olduğunu gösterir. Onun için biz detoksta insanlara arınmayı tavsiye ediyoruz. Vücudunuzun yıllar içinde birikmiş toksinlerden arınmasının dışında, bir taraftan da kilo verilebilir.
Paketlenmiş olan hazır gıdalar, içlerinde katkı maddelerini yoğun miktarda barındırmaktadır. Onun dışında solunan havayı, içilen suyu, kullanılan ilaçları vücut depolamaya başlar. Bunların bir şekilde vücuttan atılabilmesi için, 6 ayda bir 7 gün, güzel bir detoks programı ile vücudun yenilenme imkanı olmaktadır.
Bizim önerimiz, yıllar içerisinde biriken toksinleri en az 7 günde atmaktır. Ama 7 günün dışında, siz her günü sağlıklı yaşıyorsanız, ara ara 3-4 günlük programlar yaparak vücudunuzu arındırabilirsiniz.
Gerçekten çok yoğun tempoda çalışıyor, beslenmeye hiç dikkat etmiyor, stres altında kalıyorsanız, 21 gün detoks yapılabilir. 21 gün sonunda, vücudunuzun değişimini gördüğünüz zaman, bir takım alışkanlıklarınızdan da kurtulmaya başlıyorsunuz. Bu süre sonunda sigara, alkol, kahve, hayvansal gıda tüketimlerinden kurtulunabilir. Hem kilolarınızdan kurtulabilir, hem gençleşebilir hem de yaşam kalitesini arttırabilirsiniz.
17-18 yaşından başlayıp, 70 - 80 yaşına kadar, vücudunuza her zaman detoks yaparak bakabilirsiniz. Genç bir bireye uygulanan detoksla, 50 yaşındaki bir bireye uygulanan detoks arasındaki fark olabiliyor.
Detoksta her zaman amaçlanan şey, sebze, meyve, tahıl, çiğ kuruyemiş gibi ana besin kaynaklarının, sağlıklı ortamda tüketilmesidir. Bunlar tüketildiği zaman 7'den 77'ye herkes detoks yapabilir.
Detoks yapmak her insan için uygun bir yöntemdir. Her insanın vücudunun arınmasına ihtiyacı vardır. Sadece hamilelik dönemlerinde ya da ergenlik dönemlerinde olan insanlara, farklı detoks programları uygulamaktayız.
Hamilelik döneminde, bebeğin de bir takım besinleri bolca alması için, katı detoks programları uygulanmaz. Onlara çok daha bol besleyici yeşilliklerden, sebze - meyve ve tahıllardan oluşan programları öneriyoruz.
Programlı bir detoks uygulandığı zaman, faydaları neredeyse ikinci günden itibaren görülmeye başlanır. Genelde vücudun detoksa adaptasyon süresi vardır. Birinci gün vücut ne olduğunu şaşırır. İkinci ve üçüncü günden itibaren, hafif halsizlik, yorgunluk, uyku halleri olmaya başlar. Çünkü detoks programlarında çoğunlukla sıvı beslenmeyi önermekteyiz.
Sıvı beslenmedeki amaç, vücudun sindirim sistemi için harcadığı enerjiyi, diğer organları ve dokuları tamir etmek için harcamaya başlamasıdır.
İyi bir detoks programı, vücudunuzun yenilenmesi için çok güzel bir hazinedir.
Detoksun 3 türü vardır. Bunlar; master detoks, green detoks ve salatalı green detokstur. Master detoks, profesyonel bir merkezde, uzman kontrolü altında yapılması gereken bir programdır. Çünkü bu programın içinde, bağırsak temizliğine kadar giren bir uygulama vardır.
Green detoks ve salatalı green detoks, evde kendinizin rahatlıkla uygulayabileceği sağlıklı detoks programlarıdır. Salatalı green detoks programında, hazırlanan taze sıkılmış sebzelerden bir içecek hazırlanır. Bu içeceğin yanında günde iki kez de, besleyici bir salata yenebilir.
Sadece green detoks programında ise, günde 4-5 defa, taze sıkılmış yeşilliklerden oluşan sebze sularından içerek günü detoksla tamamlamak mümkündür.
Uygulanan detoks türü kişiye göre değişir. Master detoks programına girmek istemeyen bir kişiye, green ya da green salatalı detoks önermekteyiz. Bağırsaklarından herhangi bir rahatsızlığı bulunan kişilere, master detoks uygulanmaz. Ergenlik döneminde de master detoks uygulanmaz. Onun yerine daha çok green detoks programları uygulanır.
Hamilelere detoks programını değil de düzenli beslenme programlarını tavsiye etmekteyiz. Detoks programları, bunların dışında çoğunlukla herkese rahatlıkla uygulanabilir.
Öncelikle detoks programına sadık olunması gerekir. Detoks programında öncelikle önerilen şeylerden bir tanesi, sıvı beslenme programı yapılacaksa, o programa harfiyen uyulmasıdır.
Bunun dışında, çay, kahve, asitli ve alkollü içecekler, mümkünse sigara ve hayvansal gıdalardan uzak durulmasını önermekteyiz.
Detoks öncesinde hazırlık çok önemlidir. Çünkü detoks programı, vücudun sistemini gerçekten bambaşka yönden değiştiren bir olaydır. O yüzden detokstan en az bir hafta önce, vücudun alkali yapılması lazımdır. Hayvansal gıdalardan, çay ve kahveden, işlenmiş gıdalardan uzak durarak, yavaş yavaş sebzeler, bitki çayları, bol su tüketilmesi gerekir.
Tahıllar; mercimek, nohut, fasulye yenebilir. Bol bol zeytinyağlılar tüketilebilir. Bol salata, yeşillikler, bitki çayları ve bol suyla beraber, bir haftalık bir zaman geçirilmesi gerekir. Bu sürede et, tavuk, balık, süt, peynir, yoğurt, yumurtanın kullanılmasını istemeyiz.
Baharatlar, limon ve sebze sularıyla da vücudunuzu destekleyebilirsiniz. Bu yeme sisteminden bir hafta sonrasında da, metabolizmanın da güne erken uyanmasını istediğimiz için, sabah 8 itibariyle içeceklerinizi içmeye başlayabilirsiniz.
Detoks döneminde, telefondan, bilgisayardan, radyasyonlu ortamlardan uzak durmak faydalı olabilir.
Detoksta alınan eğitim ve onun sonunda alınan enerjiye karşın, disiplin bozulursa eski hayatınıza dönebilirsiniz. O yüzden fazlasıyla kahve ve çay alışkanlığınız varsa, spor yapmıyorsanız, bir haftalık detoks programı size çok güzel dönüşümler yaşatabilir. Fakat eski hayatınıza dönerseniz bunun hiçbir anlamı olmayacaktır. Bunun için, günde 10 tane çay içiliyorsa, 3'e indirin ve daha açık içmeye çalışın. Bitki çaylarından kendi damak tadınıza uygun olanları bulursanız, sizler için daha keyifli olacaktır.
Bunun dışında, hayvansal gıdalardan biraz daha uzak durmaya çalışın. Öğlen yemeklerinde sandviç ve hamburger yemek yerine, daha yeşil salataların olabileceği ürünlere yönelmeye çalışın.
Kutu sütlerden ve hazır yoğurtlardan biraz daha uzak durarak, kendi evinizde yoğurt yapabilirsiniz. Belki zor gelecektir, sonrasında bedeninizdeki değişiklikleri gördüğünüzde, ne kadar daha fazla mutlu olduğunuzu göreceksiniz.
Aslında detoksun mevsimi yoktur. Kendinizi yorgun hissettiğiniz ve rahatsız olduğunuz her zaman yapabilirsiniz. Ama mevsimlerle beraber vücudumuzda değişiklikler olmaktadır. Kışın vücut daha çok yağlanmaya başlar, yaza girerken daha çok kilo atar. Mevsim geçişlerinde Nisan - Mayıs gibi ya da Eylül - Ekim gibi yaparsanız, vücudunuzdaki değişimi daha fazla görürsünüz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum