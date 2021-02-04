Detoks nedir? Nasıl yapılır? Öyle yararları varmış ki...

Bunların hepsi, sizin bir arınmaya ihtiyacınız olduğunu gösterir. Onun için biz detoksta insanlara arınmayı tavsiye ediyoruz. Vücudunuzun yıllar içinde birikmiş toksinlerden arınmasının dışında, bir taraftan da kilo verilebilir.

Paketlenmiş olan hazır gıdalar, içlerinde katkı maddelerini yoğun miktarda barındırmaktadır. Onun dışında solunan havayı, içilen suyu, kullanılan ilaçları vücut depolamaya başlar. Bunların bir şekilde vücuttan atılabilmesi için, 6 ayda bir 7 gün, güzel bir detoks programı ile vücudun yenilenme imkanı olmaktadır.

DETOKS NE KADAR SÜREDE YAPILABİLİR?

Bizim önerimiz, yıllar içerisinde biriken toksinleri en az 7 günde atmaktır. Ama 7 günün dışında, siz her günü sağlıklı yaşıyorsanız, ara ara 3-4 günlük programlar yaparak vücudunuzu arındırabilirsiniz.

Gerçekten çok yoğun tempoda çalışıyor, beslenmeye hiç dikkat etmiyor, stres altında kalıyorsanız, 21 gün detoks yapılabilir. 21 gün sonunda, vücudunuzun değişimini gördüğünüz zaman, bir takım alışkanlıklarınızdan da kurtulmaya başlıyorsunuz. Bu süre sonunda sigara, alkol, kahve, hayvansal gıda tüketimlerinden kurtulunabilir. Hem kilolarınızdan kurtulabilir, hem gençleşebilir hem de yaşam kalitesini arttırabilirsiniz.