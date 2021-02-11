Dev bir boz ayının ağırlığına ulaşmak için 76 kilo aldı

Spartan Pudge dev bir boz ayıyla aynı ağırlığa ulaşana kadar kilo alma yolculuğunda şu ana dek 76 kilo aldı. Data analist olan ve Sebastian adıyla da bilinen genç, gay kültür içinde büyük erkekleri idolleştiren bir alt kültürün parçası.
New Yorklu Spartan 18 yaşındayken 95 kilo ağırlığındaydı, şimdi ise 176 kilo. Hedefi ise 226 kiloya ulaşmak.
Kilo almadan öncesi ve sonrası.
Aldığı kilolar sonucu vücut kitle indeksine göre obez sayılan Spartan, bedenini sevdiğini söyleyerek “Üniversitenin ilk döneminde 136 kiloyu görmek kendimi inanılmaz hissettirmişti. Kilo alma dürtümün altında cinsel nedenler yatıyordu; ancak zaman geçtikçe bu bir yaşam tarzı seçimi haline geldi” dedi. Kilosu doktorlar arasında endişe yaratsa da sağlığının iyi durumda olduğunu savunan Spartan “Normal ölçülerdeki birçok insana göre daha esneğim. Ayağımı kafamın arkasına koyabilecek kadar esneğim, tansiyonum ve kan şekerim de iyi durumda” dedi.
Spartan iri bir erkek olmak istenen bir alt kültürün parçası.
Düzenli olarak doktor kontrolünden geçtiğini söyleyen Spartan “Sağlığımı riske attığımı söyleyen insanlar olsa da, rakamlar bunun tersini söylüyor ve bedenimi seviyorum” dedi.
Hedeflediği kiloya ulaşmak için her gün 5.000 kalori alıyor.
Kilo almanın kendisini bildi bileli kimliğinin büyük bir parçası olduğunu söyleyen genç adam “Çocukken çok iri insanlara hayranlık duyuyordum. Daha büyük olduğumu hissetmek için gömleğimin içine yastık koyardım” dedi.
Lisede kilo almaya başlasa da ailesinin kendisi hakkındaki endişeleri nedeniyle sıklıkla bir diyet döngüsü içinde olduğunu söyleyen Spartan, gainer topluluğu ile tanıştığında kendisi gibi insanların olduğunu görmenin harika hissettirdiğini belirtti.
İşini bırakarak tam zamanlı gainer fenomeni olarak çalışmayı hayal ediyor.
Üniversite için evden ayrıldığında istediği kadar yemek yediğini ve yedikçe iştahının artığını söyleyen Spartan “İki büyük boy pizza sipariş ederdim ve yatmadan önce yerdim” dedi.
Instagram’da sadık bir takipçi kitlesi bulunan Spartan, fotoğraflarını online olarak satıyor.
2015 yılında mezun olup yeni bir başlangıç için Los Angeles’a taşınan Spartan yürümeyi bırakıp her yere araba ile gitmeye başladı ve bir yılda ağırlığı 176 kiloya ulaştı. Göbeği büyüdükçe kendisini daha iy hissettiğini söyleyen Spartan “Artık daha fazla yer kaplıyor ve her şeye çarpıyordum, küçük kapılardan geçmekte zorlanıyordum.
Kilo alıp büyüdükçe bedenini daha çok seviyor.
2012 yılında gainer kimliğini Spartan Pudge olarak duyurduktan sonra 2017’de Instagram hesabını oluşturdu. O günden beri takipçi sayısı artan genç adam “Popüler olmamın nedenlerinden biri kilomun eşit dağılmış olması. Göbeğim henüz yeterince büyük değil ama popom büyük. Kilolarım tüm vücuduma dağılıyor” dedi.
Spartan büyük bedenlerin yargılanmamasını umuyor.
Devasa bir boz ayı kadar ağırlığa ulaşıncaya dek durmayacağını söyleyen Spartan sıradan bir kahvaltıda beş dilim pastırma, altı sosis, sekiz yumurta, üç büyük sandviç yedikten sonra öğle yemeğinde tereyağlı ve kremalı yiyecekler tercih ediyor.
Veri analistliği yaptığı içi bırakıp tam zamanlı bir gainer fenomen olarak çalışmayı uman Spartan kendi hikayesinin başka insanlara da ilham olmasını istiyor.
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