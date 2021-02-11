Dev bir boz ayının ağırlığına ulaşmak için 76 kilo aldı

Spartan Pudge dev bir boz ayıyla aynı ağırlığa ulaşana kadar kilo alma yolculuğunda şu ana dek 76 kilo aldı. Data analist olan ve Sebastian adıyla da bilinen genç, gay kültür içinde büyük erkekleri idolleştiren bir alt kültürün parçası.

HEDEFİ 226 KİLO OLMAK

New Yorklu Spartan 18 yaşındayken 95 kilo ağırlığındaydı, şimdi ise 176 kilo. Hedefi ise 226 kiloya ulaşmak.

Kilo almadan öncesi ve sonrası.

Aldığı kilolar sonucu vücut kitle indeksine göre obez sayılan Spartan, bedenini sevdiğini söyleyerek “Üniversitenin ilk döneminde 136 kiloyu görmek kendimi inanılmaz hissettirmişti. Kilo alma dürtümün altında cinsel nedenler yatıyordu; ancak zaman geçtikçe bu bir yaşam tarzı seçimi haline geldi” dedi. Kilosu doktorlar arasında endişe yaratsa da sağlığının iyi durumda olduğunu savunan Spartan “Normal ölçülerdeki birçok insana göre daha esneğim. Ayağımı kafamın arkasına koyabilecek kadar esneğim, tansiyonum ve kan şekerim de iyi durumda” dedi.

Spartan iri bir erkek olmak istenen bir alt kültürün parçası.

Düzenli olarak doktor kontrolünden geçtiğini söyleyen Spartan “Sağlığımı riske attığımı söyleyen insanlar olsa da, rakamlar bunun tersini söylüyor ve bedenimi seviyorum” dedi.