Dev isim ilk 5’e giremedi

Akıllı telefon sektöründeki önemli isimler arasında yer alan Huawei, uzun bir süredir büyük sorunlarla boğuşuyor. Bu sorunlardan en önemlisi ise Huawei modellerinde Google servislerinin yer almıyor oluşu. Malum, Google servisleri denildiği zaman diğer uygulamaları da direkt etkileyen sorunlar söz konusu. Örneğin bir uygulamada yer bulma öğesi olarak Google Maps kullanılıyorsa, o uygulama Huawei modellerinde tam randımanlı olarak çalışmıyor.

Bu durumu şöyle özetleyebiliriz. Basit bir bankacılık uygulamasında yer alan en yakın ATM’yi bul sekmesi, eğer Google Maps alt yapısını kullanıyorsa, bu bankacılık uygulaması Huawei modellerinde tam olarak çalışamayacaktır.

Durum böyle olunca kullanıcıların Huawei’ye olan ilgisi de düşmüş oldu. 2021’in ikinci çeyrek sonuçlarına göre Huawei çok uzun bir süre sonra ilk 5 dışarısında kaldı. Samsung uzun bir süredir olduğu gibi yine zirvede yer alırken, ilk 5 içerisindeki diğer isimler ise Xiaomi, Apple, Oppo ve Vivo oldu.

Huawei’nin pazardaki ağırlığını kaybetmesi diğer markalara artı değer olarak yansıdı. Özellikle Xiaomi bu durumdan karlı bir şekilde çıkmayı başaran en büyük firma oldu.

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