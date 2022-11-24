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Devasa göğüsleriyle taşıyabildiği şeylerle şaşkına çevirdi!

24.11.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Tiktok kullanıcısı, devasa göğüsleri ile yapabildikleri karşısında herkesi şaşkına çevirdi. 30L bedeninde göğüsleri olan Sarah isimli genç kadın, göğüs küçültme ameliyatına girmeden önce büyük göğüslerini nasıl bir raf gibi kullandığını gösteren gönderisiyle kısa sürede ilgi odağı oldu.

TikTok kullanıcısı Sarah, meme küçültme ameliyatından sadece birkaç saat önce , göğüslerinin altında tutabileceği şaşırtıcı sayıda öğeyi gösteren bir klip yayınladı. 5 milyondan fazla izlenen klipte Sarah, 12 saat sonra ameliyat olacağını ancak bıçak altına yatmadan önce birkaç şey denemek istediğini anlatarak başladı.

SAYISIZ EŞYA TAŞIYOR

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Büyük beden gri bir tişört giyen Sarah, göğüslerini kullanarak taşıyabileceği şeyleri göstererek devam ettiği videoda gömleğinin altından bir şişe şarap ve ardından 1 litrelik bir su şişesi çıkardığı görüldü. Daha sonra ise iki büyük mum ortaya çıkardı. Hatta "Kızılcık, nane veya çubuk tarçın ister misin?" diye sordu. Videonun sonunda ise, iki büyük "Alacakaranlık" romanı çıkardı.

BİNLERCE YORUM ALDI

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Sarah'nın ameliyat öncesi paylaştığı bu videoya binlerce kişi yorum yaptı. Birçok kişi hayretlerini dile getirirken, benzer deneyimlerini paylaşanlar da vardı. Hatta bir kullanıcı, büyük göğüsleri sayesinde nasıl konserlere alkol ve kamera sokabildiğini anlattı. Bazıları ise meme küçültme kararı aldığı için onu tebrik etti. Ameliyatı deneyimleyen birçoğu bunun şimdiye kadar verdikleri "en iyi" karar olduğunun da altını çizdi.

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