Devlet başkanı Duterte: Ölüleri tercih ederim!

Cinayet, tecavüz gibi en ağır suçları işlemiş olmalarına rağmen erken tahliye edilen mahkumları, '19 Eylül'e kadar teslim olmazlarsa sonuçlarına katlanacaklarına' dair uyarmış olan Filipinler lideri, teslim olmayanların her birinin 'kellesine' 19 bin dolara tekabül eden 1 milyon pesoluk ödül koydu.

1700 mahkumun 700'den azı teslim olurken, Duterte 1000'den fazla mahkumun yarına dek teslim olmamaları halinde 'ölü ya da diri' ele geçirileceklerini söyledi.

"Onları ölü ya da diri yakalayabilen 1 milyonluk ödülü alır" diyerek ekledi: "Ama belki de ölü getirilmeleri daha iyi tercihtir. Gülümseyerek size ödeme yaparım."

2016 seçimlerini en az 100 bin suçlu öldürmeyi vaat ederek kazanmış olan Duterte, 'uyuşturucuyla savaş' adı altında 3 yılda 27 binden fazla can alan yargısız infazlara imza attı.

ADALET BAKANI: KELİMESİ KELİMESİNE ANLAMAYIN

Buna rağmen Adalet Bakanı Menardo Guevarra, Devlet Başkanı'nın 'ölü ya da diri' sözlerinin bire bir alınmaması gerektiğini savundu.

Guevarra, "Yasa uygulayıcılarından barışçı tutuklama bekleniyor, ama yakalanması gereken kişi şiddete başvurarak direnirse makul güç kullanımına gidilebilir"