HABER

DHA DIŞ - İran’da ‘çocuk gelin’ skandalı… Görüntüler yayınlandı evlilik iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 13:05 | Son Güncelleme

İran'da gerçekleşen ve sosyal medyada paylaşılan 13 yaşındaki bir kız çocuğunun düğün seremonisinin görüntüleri büyük tepki çekti. Tepkiler üzerine evlilik iptal edildi.

İran, (DHA) - İran'da gerçekleşen ve sosyal medyada paylaşılan 13 yaşındaki bir kız çocuğunun düğün seremonisinin görüntüleri büyük tepki çekti. Tepkiler üzerine evlilik iptal edildi.

Olay, İran’ın Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti’nde meydana geldi. Gazeteci Masih Alinejad, sosyal medya hesabı üzerinden 13 yaşında bir kız çocuğunun, kendisinden 15 yaş büyük bir adamla evlendirildiğine dair görüntü ve fotoğrafları paylaştı.

Videoda 13 yaşındaki kız çocuğu, 28 yaşındaki adamla yan yana otururken görülüyor. Gazeteci Alinejad, sosyal medyada defalarca paylaşılan ve tepki yağan görüntülerin ardından, evliliğin iptal edildiğini duyurdu.

Alinejad paylaşımında, “Videonun gündeme oturmasının ardından evlilik iptal edildi. İşte bu sosyal medyanın gücü. Ancak yasal sistem, hala erkeklerin küçük çocuklarla evlenmesine izin veriyor. Bu arada, ben bu videoyu paylaştıktan sonra damat bana tehditler savurdu” diye yazdı.

Görüntü Dökümü
---------------------------
-Kız çocuğunun damadın yanında oturma görüntüsü (Kız çocuğunun yüzü flulaştırıldı)
-Evdekilerin dans ederek eğlenmesi
-13 yaşındaki kız ile adamın fotoğrafı (Kız çocuğunun yüzü flulaştırıldı)

Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
İSPARK otoparklarına değnekçi işgaliİSPARK otoparklarına değnekçi işgali
Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI’nin ilk yurt dışı şubesi Taşkent’te açıldıUlusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI’nin ilk yurt dışı şubesi Taşkent’te açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! S-400 eğitimleri Rusya'da başladı

MSB duyurdu: S-400 eğitimleri başladı

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Mardin'de hain tuzak: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'den acı haber... Şehit ve yaralı askerler var

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti! (Ahmet Bağış kimdir?)

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

MSB'dan Pençe Harekatı açıklaması: 2 PKK'lı daha öldürüldü

Beykoz'da korkutan olay! İETT otobüsü alev alev yandı

Beykoz'da korkutan olay! Alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.