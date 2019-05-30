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DHA DIŞ - Meksika’da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 21 ölü, 30 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 02:40 | Son Güncelleme

  - Meksika'da Veracruz şehrinde turistleri taşıyan bir yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı.

Meksika (DHA) - Meksika'da Veracruz şehrinde turistleri taşıyan bir yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Kaza yerel saatle 10:25’te Puebla-Córdoba otoyolunda meydana geldi. Yerel medya, turistleri taşıyan otobüse TIR’ın çarptığını; kaza sonrası her iki aracın da yanmaya başladığını duyurdu. Kazayı görenlerin ilk müdahalede bulunduğu bölgeye itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği; kazada 21 kişini hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Kazanını nedeni araştırılıyor. Kaza nedeniyle otoyol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yanan otobüs ve tırın görüntüleri
Kurtarma çalışmaları
Yaralıların sedyelerle taşınması

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