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DHA İSTANBUL - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE SİLAHLI İNTİHAR GİRİŞİMİ (Geniş haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 04:52 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ - Zeki GÜNAL - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne aracıyla gelen B.A.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ - Zeki GÜNAL - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne aracıyla gelen B.A. (45) otomobilini köprüde durdurarak yanındaki silahla terör olaylarına tepki göstermek için intihar girişiminde bulundu. Polisin uzun süren çabalarıyla intihar etmekten vazgeçen kişi elindeki tabancayı denize atarak polise teslim oldu. Gözaltına alınan kişi, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Silahlı intihar girişimi nedeniyle köprüde çift yönlü olarak ulaşım yaklaşık 1.5 saat durdu.

Olay, saat 02.10 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşandı. Otomobiliyle Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine giden B.A. (45) aracını köprü üzerinde durdurdu. Aracı yolun ortasına bırakan B.A., yanındaki tabancayı alarak araçtan indi. Tabancasını kafasına dayayan B.A., terör örgütleri aleyhine slogan atarak intihar etmek istediğini söyleyip yolu trafiğe kapattı.

KÖPRÜDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekât ekibi ile sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü çift yönlü olarak ulaşıma kapatırken, yolda geniş güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca olay yerine müzakereci polis ve bomba imha uzmanı da geldi.

TABANCAYI DENİZE ATARAK TESLİM OLDU

Başına tabancayı dayayan B.A., terör örgütleri aleyhine slogan attı. Müzakereci polislerin yaklaşık 1.5 saat süren ikna çabalarının ardından elindeki tabancayı denize atan B.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Köprüler Koruma Şube Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Koruma Büro Amirliği'ne getirilen B.A.'nın terör olaylarına tepki göstermek amacıyla silahlı intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. B.A.'nın sorgusunun sürdüğü öğrenilirken, otomobil de bomba uzmanı ekiplerce didik didik arandı. Otomobil incelemelerin ardından emniyet otoparkına kaldırıldı.

ULAŞIM 1 BUÇUK SAAT DURDU

Güvenlik önlemleri kapsamında köprünün polis tarafından çift taraflı olarak trafiğe kapatılması üzerine yolda yoğun trafik oluştu. Trafik ekipleri, yoğunluğun daha da artmaması için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yönelen araçları Zincirlikuyu'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendirdi. Şahsın ikna edilmesiyle trafik normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Köprüden ve trafikten görüntü
-Polisin güvenlik önlemleri
-İntihar eden kişiden görüntü
-Polisin ikna çabaları
-Genel ve detaylar
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-Köprünün çift taraflı olarak trafiğe kapatılması
-Eylem yapan şahıs
-Köprünün ortasına çektiği araç
-Şahsın başına silah dayaması
-Polis ekiplerinin ikna çalışması
-Özel harekat Polislerinin tedbir alması
-Sağlık ekiplerinin hazır beklemesi
-İtfaiye ekiplerinin beklemesi
-Oluşan yoğun trafik
-Trafikte bekleyenlerle röportaj
-Yolun trafiğe açılması
-Genel ve detay görüntüler
+++
-İntihar girişiminde bulunan kişinin polislerle konuşması
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-Drone görüntüleri
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-Hakim noktadan köprü, trafik ve detaylar
-Trafiğin açılması
-Genel ve detaylar

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