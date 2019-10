DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

İSTANBUL (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'a katıldı. Bakan Çavuşoğlu forumun özel oturumunda konuştu. Çavuşoğlu, "Özellikle bizim bölgemizde bizim toplumlarımız pek çok sorunla karşı karşıya kaldı. Başka küresel sorunlar da var aşırı sağ, aşırı solun yükselişi, yabancı düşmanlığı, tek taraflılık gibi şeyler yaşanıyor ama çağımızın en ciddi tehlikelerinden biri terör. Ancak burada bazı sorunlarımız var? Nedir temel sorunlar? Öncelikle siyasi gruplar ve siyasetçiler, terörist gruplara destek veriyorlar sırf aynı ideolojiyi destekledikleri için. Şu an aşırı sol gruplar özellikle Avrupa'da PKK'yı terörist örgütler listesinden çıkarmaya çalışıyorlar. Çünkü aynı Marksist, Leninist, Komünist ideolojiye sahip olduklarını düşündükleri için. Biz hiçbir siyasetçinin ya da siyasi partinin ideolojisiyle bir sorun yaşamıyoruz. Bunu da belirtmek isterim. İkinci sorun da şu; teröristler 3. taraflarla mücadele etmek için vekiller olarak kullanılıyorlar. Mesela YPG, DEAŞ ile mücadele için destekleniyor ancak kendi bölücü gündemlerini de sürdürmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla Barış Pınarı Operasyonu'ndan bahsetmeden önce biz ne istiyoruz? Türkiye Suriye'de ne istiyor? Buna değinmek isterim. Öncelikle Türkiye buradaki siyasi süreci çok güçlü bir şekilde destekliyor. Askeri bir çözüm yok. Suriye'deki çatışmanın, sadece ve sadece siyasi şekilde çözülebileceğine inanıyoruz. Astana garantörleri olarak bu çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

- 14 yaşındaki kız çocuğuna gelinlik giydirildi, 35 yaşındaki Cafer C. ile dini nikah kıyıldı. - Törenden görüntüler ortaya çıktı - Küçük kızın ailesinin şikayeti üzerine Cafer C. "Reşit olmayan kişi ile birlikte olmak" tutuklandı.

"ÇOCUK GELİN" DRAMI ÇIKTI Suriyeli küçük kızın, bir süre önce Cafer C. ile dini nikahla evlendirilmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 1,5 ay önce çekilen görüntülerde iki aile de yer alıyor. 14 yaşındaki Suriyeli Vahide M.'nin gelinlik giydiği görülürken Cafer Ç. ile karşılıklı oynuyor. Vahide M.'nin bir süredir şiddet gördüğü için ailesinin şikayetçi olduğu da kaydediliyor.

SURİYELİ AİLE KIZLARININ KAÇIRILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ Şüpheli Cafer Ç.'nin emniyetteki ifadesinde, kiracıları olan Suriyeli Vahide'nin yaşının ailesi tarafından 17 olarak söylendiğini öne sürdü. Cafer Ç., 5 ay önce ailesinin de rızasıyla Sultangazi'de kıyılan imam nikahıyla evlendiklerini iddia etti. Suriyeli kız ve ailesinin ise, Cafer Ç.'nin kendilerini tehdit ederek kızlarını kaçırdığı, yeğenlerinin polis olduğunu ve şikayetçi olmaları durumunda hiçbir sonuç alamayacaklarını söylediği için polise gitmekten çekindikleri yönünde ifade verdikleri öğrenildi. Suriyeli aile, kızlarının defalarca tecavüze uğrayarak, çok kez şiddete maruz kaldığını da öne sürdü. Şüpheli Cafer Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Cafer C., "Reşit olmayan kişi ile birlikte olmak" gerekçesiyle tutuklandı.

TÜRKİYE'DE ÇOCUK GELİN SORUNU

Medeni kanuna göre 17 yaşın altında çocukların evlendirilmesi suç sayılırken, Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de 3.5 milyon çocuk gelin bulunuyor.

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Nazan Moroğlu, evlilik yaşının medeni kanuna göre 17 olduğunu belirterek, “Özellikle eğitim hakkından yoksun bırakmak ailenin çocuğuna karşı görevlerini yapmaması demektir. Bu bir anlamda suç da teşkil eder. Çünkü hukuk devletiyiz, evlilik yaşına gelmemiş 14 yaşındaki bir çocuk için 'evlendirilme' kavramı bile kullanılamaz. İmam nikahının her hangi bir resmi yansıması yoktur. Bütünüyle hukuka aykırıdır" dedi.

Moroğlu, çocuk yaşta evlendirilen kız ve erkek çocukların ailelerinin suç işlediğini, çocukların ailelerinden alınacağına dikkat çekiyor.

“EVLİLİK YAŞINA GELMEMİŞ 14 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK İÇİN 'EVLENDİRİLMESİ' KAVRAMI BİLE KULLANILAMAZ"

Demirören Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Moroğlu, “Türkiye laik bir hukuk devleti olduğuna göre çocuk yaşta birinin evlendirilmesi kanunlar çerçevesinde olabilir ancak. O da medeni kanunun evlilik yaşı çerçevesinde olabilir. Her ne kadar uluslararası sözleşmeler ve bizim iç hukukumuzda çocuk koruma kanunu 'her insan 18 yaşına kadar çocuktur' dese de, medeni kanunumuzda evlilik yaşı 17 yaşının doldurulması olarak belirlenmiştir. Olağanüstü bir hal varsa hal, neden varsa Aile Mahkemesi'nden anne baba çocuğunu 16 yaşında evlendirmeyi talep edebilir. Mahkemenin iznine tabidir. 14 yaşta evlilik söz konusu olamaz. Çünkü henüz çocuktur, ailenin bakımı, gözetimine ihtiyacı vardı. Ve çocuğun en temel hakkı; eğitim hakkıdır. Özellikle eğitim hakkından yoksun bırakmak ailenin çocuğuna karşı görevlerini yapmaması demektir. Bu bir anlamda suç da teşkil eder. Çünkü hukuk devletiyiz, evlilik yaşına gelmemiş 14 yaşındaki bir çocuk için 'evlendirilme' kavramı bile kullanılamaz. İmam nikahının her hangi bir resmi yansıması yoktur. Bütünüyle hukuka aykırıdır. Yaşadığımız ülkenin kurallarına aykırıdır" dedi.