DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

(havadan görüntülerle)

1- ESENYURT'TA TIR BARİYERLERE ÇARPTI, TRAFİK AKSIYOR (1) Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda bir TIR seyir halindeyken şoförü İsa Özbay'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Trafikte yoğunluk yaşanıyor. Görüntü dökümü:

-----------------

-Havadan görüntüler

-TIR'ın görüntüsü

-Uzun araç kuyrukları

-Genel ve detaylar ========================== 2 - NAZLI ILICAK'A 5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Genelkurmay kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen gizli belgeyi 2 Ocak 2015'te Bugün Gazetesi'nde yayımladığı gerekçesiyle "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan yargılanan Nazlı Ilıcak'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Görüntü Dökümü:

-------------

-arşiv ============================ (GENİŞ HABER)

3- BAKAN TURHAN: (İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMA) MART İTİBARIYLA TAMAMLANMIŞ OLACAK İbrahim YILDIZ-Tansu Edip GÖKBUDAK/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'nda yapımı tamamlanan hangar ve 5 tesisinin açılışına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılması planlanan taşınmanın Mart ayı itibariyle tamamlanacağını söyledi.

THY, Mart ayında gerçekleştirilecek büyük taşınma öncesi İstanbul Havalimanı'nda, 42 bin 399 metrekare oturum alanı üzerinde, toplam 50 bin 379 metrekare kapalı alana sahip, 5 operasyonel tesisin açılışı gerçekleştirildi. Hangar binasında düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve diğer davetliler katıldı. Bakan Turhan tarafından açılışı gerçekleştirilen tesisler arasında Hat Bakım Hangarı, Hızlı Kargo Sevk üssü, Uçak içi ürünler deposu ve ULD tamir, bakım ve akü şarj tesisleri bulunuyor.

HEDEFİMİZ 450 MİLYON YOLCU

Bakan Turhan, törendeki konuşmasında şunları söyledi:

"Hükümetimiz 16 yılda Türk Sivil Havacılığı'na yeni bir sayfa açarak tüm dünyaya dikkatleri üzerine çekti. İkincisi ise İstanbul Havalimanı'nın açılışı. Türk Sivil Havacılığı 16 yıllık dönemde yapılan yatırımlarla dünyada küresel ölçekte bir güç haline geldi. Bu havalimanını 42 ay gibi kısa sürede bitirdik. İstanbul Havalimanı bu gücün küresel ölçekte perçinlenmesinin göstergesidir. 202 gün kısa sürede devasa büyük bir tesisi hizmete sundular. Havacılık ulaşımında dünyanın en çok tercih edilen markası olan TTHY, sivil havacılıktaki değişim ve başarının meyvesidir. En başından beri desteklediğimiz hava ulaşım çalışmalarıyla dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. Bugüne kadar yaptığımız havacılık yatırımı 56 milyar TL'yi aştı. Tüm bunların neticesinde havacılık alanında dünyadaki büyüme ortalamasına 3 katına yakın büyüme kaydettik. 34 milyon olan yolcu sayımız 210 milyonu aştı. Bu konudaki hedefimiz 450 milyon yolcuya çıkarmak. Yolcu sayısında Avrupa'da 4'üncü, dünyada 10'uncu sıraya yükseldik. Taşınan yük miktarını 965 tondan 4 milyon tona çıkardık. Sektörün cirosu 11 kat artarak 110 milyar TL'ye çıktı. Elbette daha yapılacak çok iş var. Hedefimiz dünyayı Türk Hava Yolları'yla kanatlar altına almaktır. Bunlar zor hedefler değil. İstanbul Havalimanı idealin, hayalin büyük düşünmenin hayat bulmuş şeklidir. Taşınma işlemleri devam ediyor. Mart ayı itibarıyla tamamlanacak burası 200 milyon yolcu kapasiteyle dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak" dedi.

SAHA BİZİM MAÇ BİZİM

Törende açılış konuşmasına yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de 3 Mart'ta Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilecek olan açılışa hazır olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"İstanbul ve dünyanın en büyük havalimanına geliyoruz. Bu havalimanına yakışır tesisleri 202 gün gibi kısa bir sürede önümüzdeki 25 yılı planlayacak şekilde yaptık. Havacılığın kalbi burada atacak ve biz de buna yakışır tesisleri hizmete sunduk. 3 Mart'ta burada operasyona başlayacağız. Sayın Bakanım biz 3 Mart'a hazırız. Saha bizim maç bizim" 7 UÇAK BURADA AYNI ANDA BAKIMA ALINABİLECEK

Dünyada havacılığın kalbinin İstanbul Havalimanı'na atacağını ifade eden THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ise, "42 aylık rekor bir sürede tamamlanan dünyanın en büyük havalimanın elbette hizmet binaları da rekor sürede yapılması gerekiyor. 202 gün gibi kısa bir sürede bu tesisleri tamamladık. Bu bina ofisleriyle birlikte baktığımızda 23 bin metrekare. Sadece hangar alanı olarak bakarsanız 18 bin metrekare. İki sütun arasındaki mesafe 80 metre ve her iki taraftan da uçak giriş ve çıkışına iki taraftan da açılır kapanır inşa edilen Türkiye'deki yegane hangardır. Aynı anda 7 uçak burada bakıma alınabilecek" dedi.

KURDELEYİ BİRLİKTE KESTİLER

Konuşmaların ardından Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, hangar ve tesislerin yapımını üstlenen Kalyon Grup'a teşekkür ederek, Yönetim Kurulunu Başkanı Cemal Kalyoncu'ya plaket verdi. Daha sonra Bakan Turhan ve diğer davetlilerin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi. Görüntü dökümü

-Bilal ekşi konuşma

-İlker Aycı konuşma

-Bakan Turhan konuşma

-Plaket ve kurdele kesim töreni

-detay görüntüler ========================= 4- KALDIRIMA GÖMÜLEN LAHANACILAR ÇEŞMESİ KURTARILDI Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL(DHA) ÜSKÜDAR Çengelköy'de bulunan ve kaldırım çalışmalarıyla zamanla betona gömülen "Kavasbaşı Ahmet Ağa Çeşmesi" diğer adıyla "Lahanacılar Çeşmesi" tekrar gün yüzüne çıkarıldı. Restorasyonu tamamlanan çeşmeye yakın zamanda şebeke suyu bağlanarak açılışı yapılacak.

164 yıllık çeşmenin yaklaşık 3'te birinin betona gömülmesini Demirören Haber Ajansı gündeme getirmişti. Haberin ardından restorasyon projesinin başlayacağı duyurulan çeşme için çalışmalar geçtiğimiz Aralık ayında başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilk olarak tarihi çeşmenin betona gömülen kısmı ve teknesi kurtarıldı. Yerinde yapılan güçlendirme ve yenileme çalışmalarının ardından eski görünümüne kavuşan çeşmeye yakın zamanda şebeke suyu da bağlanacak. Eski hallerinin çok bakımsız ve harap halde olduğunu belirten semt sakinleri de yapılan çalışmalardan ve tarihi eserin yeniden bugüne kazandırılmasından memnun olduklarını kaydetti.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Önümüzdeki günlerde Lahanacılar Çeşmesi için açılış yapacaklarını söyleyen Çengelköy Mahalle Muhtarı Can Cumurcu, "Ben 10 yıldır Çengelköy Mahallesi Muhtarıyım. Göreve başladığım ilk günden beri bu konu benim gündemimdeydi. Çünkü Lahanacılar Çeşmesi'nin çok büyük önemi var Çengelköy'de. Osmanlı döneminde bunlar cirit takımı. Bamyacılar ve Lahanacılar. Bu iki takım idmanlarını burada yaparlarmış. Sağolsun o dönemdeki dedelerimiz de buraya gelip onların anısına bu çeşmeyi yapmışlar. Zaman içinde bu eser atıl düşmüş. Sonraki dönemde de yöneticiler hata yapmışlar. Sonrasında zaten başlattığımız çalışmalarla çeşme bu hale geldi. Bundan sonra da az bir işi kaldı" dedi. "15 TEMMUZ'DA BENİM İLE BİRLİKTE İLK KURŞUNU YEDİ"

Lahanacılar Çeşmesi'nin 15 Temmuz Fethullahçı Darbe Girişimi sırasında hasar gördüğüne de dikkat çeken Cumurcu, "O menfur saldırıda, benimle birlikte ilk kurşunu yiyen bir çeşmedir bu. O yüzden bizim için çok önemlidir. Göz bebeğimizdir" ifadelerini kullandı.

LAHANACILAR ÇEŞMESİNİN TARİHİ

Üsküdar Çengelköy'de bulunan "Kavasbaşı Ahmet Ağa Çeşmesi" diğer adıyla "Lahanacılar Çeşmesi" Osmanlı Dönemi'nin iki rakip takımından Lahanacılar'a verilen desteği göstermek için yaptırıldı. Merzifon'un büyük lahanalarının ünü sebebiyle, takımlardan birine "lahanacılar", Amasya'nın ünlü bamyası sebebiyle diğer takıma ise "bamyacılar" denmişti. Tarihteki ilk derbilerden biri Lahanacılar ve Bamyacılar arasında gerçekleşti. Osmanlı döneminde 3. Selim Lahanacıları, II. Mahmut ise Bamyacıları destekledi. Cirit, okçuluk, mızrak gibi yarışlarda karşı karşıya gelen takımları destekleyen padişahlar onlar için anıtlar yaptırdı. Bu anıtlardan biri de Çengelköy'de yer alan Lahanacılar Çeşmesi. Görüntü dökümü

-----------------------------

-Çeşmenin restore edilmiş hali

-Çeşmeden genel ve detay görüntüler

-Vatandaş röportajları

-Çengelköy Mahalle Muhtarı ile röportaj

-Muhabir anonsu

-Çeşmenin restorasyonu sırasında çekilen görüntüler ============================ (ek görüntüyle)

5- KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ KARA ÇARŞAFLI SOYGUNCULAR YAKALANDI

*13 KİŞİLİK GASP ÇETESİ TAMAMEN ÇÖKERTİLDİ Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da kara çarşaf giyerek kuyumcu soymaya çalışan, banka ve döviz bürolarından yüklü miktarda para çekenleri takip ederek gasp etmeye çalışan 13 kişilik çete polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin iki olayda yanlışlıkla bankadan yüklü miktarda para çeken kişiler yerine bankamatikten para çeken iki kişiyi soymaya çalıştıkları ortaya çıktı. Her olaylarında silah kullanan çete üyelerinin Güngören'de bir mağduru iki ayağından vurarak yaraladıkları tespit edildi. KÜÇÜKÇEKMECE DE KARA ÇARŞAFLI SOYGUN GİRİŞİMİ

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda 26 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen olayda kara çarşaf giyen 3 kişi silahlı soygun teşebbüsünde bulunmuştu. Elindeki tabancayla kuyumcuya giren kara çarşaflı soyguncu kuyumcunun direnmesi üzerine yanında bulunan arkadaşlarıyla birlikte kaçmıştı. Şüpheliler kuyumcuya ateş açmış kuyumcu şans eseri yara almadan kurtulmuştu. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

MAĞDURU YARALADILAR

Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken bu 6 Aralık 2018 tarihinde ortaya çıkan şüpheliler bir şirketin para tahsilat işinde çalışan Y.E.S.'yi kurban seçen şüpheliler motosikletle aracının yanına yaklaşarak yanında bulunan çantayı gasp etmişlerdi. Olay sırasında Y.E.S.'yi bacaklarından vurarak yaralayan şüpheliler 1200 lira ve 1150 doları alarak kaçmışlardı. 183 BİN LİRAYI ALAMADAN KAÇTILAR

Hadımköy'de 10 Ocak 2019 tarihinde bir kez daha motosikletleriyle ortaya çıkan şüpheliler bankadan 183 bin lira çeken A.K. ve Ö.S. adlı mağdurların içinde bulunduğu otomobilin kırmızı ışıkta durması üzerine etrafını sarmışlardı. Para dolu çantayı almaya çalışan şüpheliler içerde bulunanların direnmesi üzerine eylemlerini gerçekleştiremeden araca silahla ateş ederek ortadan kaybolmuşlardı. POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI

Bağcılar'da 15 Ocak 2018 tarihinde bir kez daha yolda yürüyen M.U. adlı kadını kendilerine kurban seçen şüpheliler motosikletleriyle yanına yaklaştığı sırada Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri olaya müdahale etti. 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÇETE TAMAMEN YAKALANDI

Yakalanan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda diğer olayları da gerçekleştirdikleri anlaşılan çete lideri Sinan Ş.(45)'inde aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte iki tabanca, 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İKİ KİŞİYİ YANLIŞLIKLA GASP ETMİŞLER

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin kurbanlarından ikisini yanlışlıkla gasp ettikleri ortaya çıktı. Bankadaki erketelerinin yanlış bilgi vermesi üzerine bankadan yüklü miktarda para çeken yerine bankamatikten para çeken iki mağduru gasp etmeye çalıştıkları öğrenildi. Şüphelilerin bu mağdurlardan Y.E.S.'yi bacaklarından vurdukları belirtildi. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerin sorgusu Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin 3 gasp teşebbüsü, 1 gasp, 2 oto hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin daha önceden yağma, oto hırsızlığı, uyuşturucu kullanmak, cinayet gibi suçlardan polis tarafından daha önceden gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Polisteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye gönderildi. Şüpheliler adliyeye çıkarılırken "Biz bir şey yapmadık" diye bağırdılar.

Görüntü dökümü:

---------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri (arşiv)

-Aktüel görüntüler ===================== 6- SULTANBEYLİ'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN ATLAYAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA)

Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın çatısından atlayan kişi hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Berat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerin bir kişi 5 katlı binanın çatısına çıkarak, aşağıya atladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlerken, polisin yaptığı incelemede ise cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Görüntü dökümü:

---------------

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Polis araçları

-Kişinin İntihar ettiği bina

-Mahalle sakinleriyle röp

-Genel ve detay ========================== 7- KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ BİR KUYUMCUYA "DOLANDIRICILIKTAN" 79 YIL HAPİS CEZASI

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)

Küçükçekmece'de kuyumculuk yapan Saffet Ö'nün (60) kar payı vereceğini vaat ederek altın ve dövizlerini aldığı 8 kişiyi dolandırdığı 35 kişinin de güvenini kötüye kullandığı iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanık Saffet Ö.'yü "Dolandırıcılık" ve "Güveni kötüye kullanma" suçlarından toplam 79 yıl hapis ve 138 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı. KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Saffet Ö. katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Müştekilerin avukatı, "Suç subuta ermiştir. Zarar giderilmemiştir. Sanığın cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi. Saffet Ö.'nün avukatı da, müvekkilinin dolandırıcılık kastıyla hareket etmediğini, müştekilerin müvekkilinden kar payı aldığını belirterek, "Müvekkilim bazı müştekilerin zararlarını gidermeye çalıştı. İyi niyetini sergiledi. Müvekkilimin önce beraatını, mahkeme aksi kanaatte ise lehine hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

79 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Saffet Ö'yü 8 müştekiye karşı "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 20 yıl hapis ile 32 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Sanık Saffet Ö.'ye 35 müştekiye karşı "Meslek, sanat, ticaret ve hizmet ilişkisi nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 58 yıl 3 ay hapis ve 105 bin TL adli para cezası verilmesine hükmedildi. Öte yandan sanık Saffet Ö. bir müştekiye yönelik "Meslek, sanat, ticaret ve hizmet ilişkisi nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan da 10 ay hapis cezası ile bin 500 lira adli para cezası verildi. Toplamda sanık Saffet Ö. 79 yıl bir ay hapis ile 138 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmış oldu. İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 2016 yılında meydana gelen olayda şüpheli Saffet Ö'nün kuyumcu dükkanı sahibi olduğu, 2002 yılından beri kuyumculuk yaptığı anlatılıyordu. Şüpheli Saffet Ö.'nün kar payı vereceğini vaat ederek müştekilerden altın ve dövizleri aldığı, müştekilerin vermiş olduğu altın ve dövizleri geri istediklerinde ise şüpheli Saffet Ö.'nün iade etmediği anlatılıyordu. İddianamede şüpheli Saffet Ö.'nün "dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması talep ediliyordu.