DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- ÖZGÜR GÜNDEM'İN 'NÖBETÇİ YAYIN YÖNETMENLİĞİ' DAVASINDA KARAR : TÜM SANIKLARA BERAAT Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul, DHA - KAPATILAN Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak gazetenin bir günlük yayın yönetmenliği görevini üstlenen Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) Prof. Dr. Şebnem Korur, gazeteci Erol Önderoğlu ve gazeteci- yazar Ahmet Aziz Nesin'in yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, üç sanığa da ayrı ayrı "Terör örgütü propagandası yapma", "Suç işlemeye tahrik etme", Suçu ve suçluyu övme" suçlarından beraat kararı verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan Şebnem Korur katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. HDP Milletvekili Ahmet Şık ise duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Sanık Şebnem Korur esas hakkında mütaalaya karşı savunmasında, "Bu davaları 3 yıl 27 gün oldu bu mahkeme salonlarında tartışalı. 20 Haziran'da böyle bir dava süreci başladı. Öncesinde 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde Özgür Gündem'e saldırılara karşı 30 Mayıs'ta nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaptım. Biz ifade özgürlüğünün ne kadar değerli olduğunu söylemek amacıyla 100 insan bir araya gelip birer günlük genel yayın yönetmenliği yaptık. Biz sorumlu yurttaşlar olarak devletin yanlışlarını eleştirmek zorundayız. Bir insan hakları savunucusu olarak ifade özgürlüğü kapsamında beraatimi talep ediyorum. Ben günlerimi burada geçirmek yerine birçok araştırma yapabilirdim. Ben suçsuzum, suçsuz olduğumu biliyorum. Bir suç oluşacaksa ifade özgürlüğünü engellemenin bir suç olduğunu söylemek istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, her ne kadar sanıklar Erol Önderoğlu, Şebnem Korur ve Ahmet Aziz Nesin hakkında "Terör örgütü propagandası yapma", "Suç işlemeye tahrik etme", Suçu ve suçluyu övme" suçlarından cezalandırılmaları talebiyle dava açılmışsa da üzerlerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verildi.

Sanık Şebnem Korur duruşma sonrasında basın mensuplarının soruları üzerine, "Olması gereken bu aslında. Ama yargılamanın olmaması gerekiyordu" dedi.

SAVCI CEZA İSTEMİŞTİ

Davada önceki celse mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların belirtilen tarihlerde gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptıklarını suç konusu yazılarda silahlı terör örgütü PKK/KCK'nin veya alt birliklerinin propagandası mahiyetinde yazılar yer aldığını, kişiler ve toplumun suç işlemeye tahrik edilerek işlenen suçların övüldüğünü belirtmişti. Savcı, "Suç işlemeye tahrik ", Suçu ve suçluyu övme, "Örgüt propangadası" suçlarından sanıklar Ahmet Aziz Nesin, Şebnem Korur ve Erol Önderoğlu'nun 1 yıl 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Görüntü Dökümü:

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-Arşiv ================================================== 2- KAÇIRILAN DENİZCİLERDEN HALA HABER YOK Haber-Kamera: Şahin BOZKURT - Harun UYANIK / İSTANBUL,(DHA)

Nijerya'da korsanlar tarafından saldırıya uğrayan Paksoy 1 isimli gemiden kaçırılan 10 Türk denizciden hala haber alınamıyor. Kadıoğlu Denizcilik yetkilileri ise korsanlardan bir fidye talebi gelmediğini ve mürettebata ulaşmak için gerekli tüm girişimlerin gerçekleştirdiklerini belirtti.

Nijerya açıklarında deniz korsanları tarafından saldırıya uğrayan Paksoy-1 gemisinin şirketinden açıklama yapıldı. Kaçırılan 10 mürettebat için bir fidye talebi gelmediğini söyleyen Kadıoğlu Denizcilik A.Ş Operasyon Müdürü Numan Paksoy, "Dün gece geç saatlere kadar buradaydık. Telefonlarımız açık. Kontak olur diye bekledik. Henüz daha gelen bir talep yok. Bir gelişme olduğunda tekrar bildireceğiz. Sağsalim kurtulmaları için hükümetimiz, bütün birimler uğraşıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bize çok detay vermiyorlar bir şeyler yapıldığını söylüyorlar ama bize ulaşmış net bir şey yok. Detayları paylaşmıyorlar" dedi. Denizcilerle kaçırılmadan önce Douala Limanı'nda irtibat kurduklarını söyleyen Paksoy, "Ayın 13'ünde en son görüşmüştük. Ondan sonra bir daha görüşemedik. Açık denize çıkınca genelde yazışmayla oluyor sesli görüşmüyoruz. Mesaj gelmediği için şüphelenip olayı araştırınca vakıf olduk" diye konuştu. "PSİKOLOJİK BASKI OLUŞTURMAK İÇİN BEKLETİYORLAR"

Deniz korsanlarından henüz bir talebin gelmediğini söyleyen Paksoy, "Psikolojik baskı oluşturmak için bekletiyorlar böyle talepleri. Herhalde o süreci yaşıyoruz şu anda. Çok kısa bir süre içinde geleceğini ümit ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Numan Paksoy ile röportaj

17.07.2019 -13.06 Haber Kodu : 190717094 ======================================= (ÖZEL)

3-BEYOĞLU'NDA BEBEK KURTARMA OPERASYONU Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda evin mutfağında mahsur kalan 1 buçuk yaşındaki bebek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp ailesine teslim edildi.

Olay Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Geçici Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katındaki dairede meydana geldi.

Ailesi salonda oturan 1 buçuk yaşındaki Sefa Saruhan mutfağa girdi. Evin mutfağında oynamaya devam eden Sefa bebek kapının arkasındaki yer sofrasını devirince içeride mahsur kaldı. Gürültüyle mutfağa yönelen bebeğin annesi devrilip kapının kapanmasına neden olan yer sofrası nedeniyle kapıyı açamadı. Baba ve diğer kişilerin tüm çabasına rağmen kapıyı açmak mümkün olmadı. Ailenin yardım talebi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen itfaiye ekibi itfaiye aracının merdiveni ile açık olan mutfak penceresinden girip bebeği kurtarmak istedi. Sokaktaki elektrik telleri itfaiye merdiveninin pencereye ulaşmasına engel oldu. Bunun üzerine eve giren bir itfaiyeci mutfak kapısını açıp içeride mahsur kalan Sefa bebeği kurtarmak için bir süre çaba gösterdi. Bebeğin korku içinde ağlaması üzerine itfaiyeci omuz atarak kapıyı kırdı. Kurtarılan Sefa bebek annesine teslim edildi.

Görüntü dökümü

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-Olay yerindeki polis ve itfaiye ekibi

-İtfaiye aracının merdiveni ile mutfak camından içeri girmek isteyen polis ve itfaiyeci

-İtfaiye merdivenine engel olan elektrik telleri

-Sokakta toplanan kalabalık

-Bir itfaiyeci ve polis ekibinin eve girmesi

-İtfaiyecinin mutfak kapısını açmaya çalışması

-Mutfakta mahsur kalan bebeğin ağlama sesleri

-Baba'nın ağlayan bebeğe seslenip sakinleştirmeye çalışması

-İtfaiyecinin omuz atarak kapıyı kırması

-Kurtarılan bebeğin babaya teslim edilmesi

-Babanın bebeği annesine vermesi

-Bebeğe su verilmesi

-Kapının arkasına düşen yer sofrasının kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

17.07.2019 - 13.41 Haber Kodu : 190717104 ===================================================== 4-KADIKÖY'DE SUÇ ORTAKLARINDAN PARA ÇALAN HIRSIZ KAMERADA Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de bir eve girerek bilgisayar, televizyon ve 8 bin lira para çalan 3 hırsızdan Barış H.(28) polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anının güvenlik kamera görüntülerinde Barış H.'nin evden çaldığı 8 bin lira nakit paranın yarısını bir cebine yarısını ise diğer cebine koyarken görüldü. Polis şüphelinin suç ortaklarından para saklamak için böyle bir şey yaptığını değerlendirirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy, Rasim Paşa mahallesinde 11 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda Azeri uyruklu mağdur A.A.'nın evine giren hırsızlar içerde bulunan bilgisayar ve televizyonla birlikte buldukları 8 bin lira nakit parayı çalarak kaçtı.

BEYOĞLUNDA BİR KAFETARYADA YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada evde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, hırsızların 3 kişi olduklarını tespit etti. Polis, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi Barış H.'yi Taksim'de bir kafeteryada 15 Temmuz 2019 tarihinde düzenlendiği operasyonla gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha önceden de birçok kez hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEKİ İLGİNÇ AYRINTI POLİSİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Öte yandan şüpheliler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüpheliler evden çıktıktan sonra sokakta yürüyor. Hırsızların elebaşı olduğu değerlendirilen Barış H.'nin evde bulduğu 8 bin lira paranın yarısını arkadaşlarına göstermeden başka bir cebine koyuyor. Şüphelinin arkadaşlarına evde 4 bin lira para bulduğunu söyleyerek bu parayı bölüştürdüğü geri kalan parayı kendine ayırdığı değerlendirildi. Görüntülerin devamında ise diğer şüpheli evden çaldığı televizyonla sokaktan geçiyor.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin sokakta yürümesi

-Şüphelinin parasının yarısını cebine koyması

(AKTÜEL)

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

17.07.2019 - 12.18 Haber Kodu : 190717080 ================================================ 5- DEFNE BEBEK DİŞLERİYLE DÜNYAYA GELDİ - 3 bin doğumda bir görülüyor İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da yaşayan Özlem ve Görkem Yüceer çiftinin ilk çocukları Defne bebek, alt damağında iki dişiyle dünyaya geldi. Durum karşısında aile şaşkınlığını gizleyemezken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır, bu durumun 3 bin doğumda bir görüldüğünü ve dişlerin cerrahi müdahaleyle alınması gerektiğini söyledi.

İstanbul'da yaşayan Özlem (30) ve Görkem Yüceer (36) çiftinin iki hafta önce bir kız bebekleri dünyaya geldi. Diğer bebeklerden farklı olarak alt iki dişiyle hayata gözlerini açan Defne, hem ailesini hem de doktorları şaşırttı. Defne bebeğin dişlerinin cerrahi operasyonla alınacağı belirtildi. Bebeğinin dişli doğduğunu ilk duyduğunda bunun şaka olduğunu zannettiğini söyleyen anne Özlem Yüceer, "Daha önce böyle bir şey hiç duymamıştım, çok şaşkınım" dedi.

"HAMİLEYKEN RÜYAMDA GÖRMÜŞTÜM"

'Bebeğimin dişlerini görene kadar duruma inanamadım' diyen Özlem Yüceer, "Daha sonra gördüğümde ve beslenmeye başladığımda daha da fark ettim. Bizim için şaşırtıcı bir durum oldu. Dişlerin alınacağı ve bunun korkulacak bir işlem olmadığı söylendi. Dişleri en kısa zamanda çektirip bebeğimiz normal hayatına devam edecek. Doğumdan önce 7 aylık hamileyken Defne'nin dişli doğduğunu rüyamda görmüştüm. Doğumda söylenince aklıma o rüya geldi. Benim için enteresan bir an oldu" ifadelerini kullandı. "DİŞLİ BEBEK DEDİKLERİNDE İNATÇI ZANNETTİM"

Dişlerin en kısa zamanda uzmanlar tarafından alınacağını belirten baba Görkem Yüceer de "İlk duyduğumda çok şaşırdım. 'Dişli bebeğiniz oldu' dediklerinde inatçı demek istiyorlar zannettim. Defne bizim için özel bir bebekti. Doğumun etkisiyle daha da özelleşti. Şu an bize çok büyük bir zararı yok ama kendi sağlığı için en kısa zamanda uzmanlar tarafından alınsın istiyoruz. Umarım süt dişlerine de zararı olmaz ve hayatı boyunca şanslı bir çocuk olur" diye konuştu.

"3 BİN DOĞUMDA BİR GÖRÜLÜYOR"

Doğumu gerçekleştiren İstinye Üniversitesi Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır ise tıp dilinde 'natal diş' adı verilen doğum dişleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Aslında çok sık rastladığımız bir durum değil. Benim başıma ikinci defa geliyor. Dünya istatistiklerine baktığımızda 3 bin doğumda bir görülüyor. Bizim için Defne bebeğin dişli doğması bir sürpriz oldu. İşin özünde bu dişler bebek için ciddi problemler oluşturmaz ancak bunlar süt dişi formatında oluştuğu ve kemiği tutmadığı için sallanarak düşme ihtimali ve bebeğin bu dişi yutma riski söz konusudur. Bebeğin emme ve beslenmesinde problem yaratabilir. Koordinasyonu gelişmediğinden bebek dudağını ve dilini yaralayabilir. O nedenle dişlerin alınmasının uygun olduğunu düşünüyoruz." "DİŞLERİ ÇIKACAK KORKULACAK BİR DURUM YOK"

Bebeğin dişli doğmasında belirlenmiş kesin bir neden olmadığına dikkat çeken Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır, "Bir problem yaratmadığından ve tekrardan dişler çıkacağından detaya inilmemiş. Defne bebeğin dişleri beklendiğinden daha sağlam. Biz dişleri takibe başladık ve yavaş yavaş sallanmaya ve kendini bırakmaya başladığı zaman dişler alınacak. Bebeğin damağı yumuşak olduğundan alınması daha kolay olacak. İlgili diş hekimleri bu çekimi yapacak. Zamanı geldiğinde süt dişleri çıkacak. Yani korkulacak bir durum yok" değerlendirmesinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Bebeğin görüntüsü

-Dişleri

-Anne ve baba ile röp

-Ağır'ın açıklamaları

17.07.2019 -12.31 Haber Kodu : 190717083 ================================= 6- FATİH'TE EVE YAPILAN HİNT KENEVİRİ BASKINI KAMERADA Haber: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

Fatih'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 1 şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Molla Gürani Caddesinde bulunan bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon başlattı. 11 Temmuz'da eve yapılan baskında evde özel ışık düzeneği ile Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Evde bulunan Sencer Y. ile birlikte Muhammed Selim K. ve Hasan Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 3 bin 800 gram Hint keneviri, bin 410 gram kurutulmuş Hint keneviri, 0,6 gram esrar, 1 adet hassas terazi, hint keneviri yetiştirmekte kullanılan sıvı gübre, sıvı hormon ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sencer Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.