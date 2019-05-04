DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4 

(aktüel görüntülerle)

1- ERDOĞAN: GİDELİM MİLLETE, MİLLİ İRADE NASIL BİR KARAR VERİYORSA 'BAŞIMIZ ÜSTÜNE DERİZ' ONU KABULLENİRİZ (1) * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Ben bugüne kadar konuşmadım. Hep sustum. Ama diğerleri konuştu ve 'vurun abalıya' dediler, vurdular. Ama artık yetti, yetti. Burada bir şaibe var, yolsuzluk var, aç ortada. Gidelim millete, milli irade nasıl bir karar veriyorsa 'başımız üstüne deriz' onu kabulleniriz" Haber: Gökhan ÇELİK - Kamera: Güven USTA /İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu ve genel merkez binası açılış törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımadık, tanımayacağız. Milletin iradasine olan saygımız nedeniyle seçim süreçlerini yakından takip ediyor, sandık çıkan her oyun yerini bulacaktır diye çalışıyoruz. Bütün çabamız milletin oyunun kıymetini millete iadedir. Bütün çabamız, usulsüzlüklerle, yolsuzluklar, hukuksuzluklarla bir 31 Mart'ı kurban etmek istemiyoruz. İşte çıkmış bakıyorsunuz ki anan muhalefetin birkaç temsilcisi, çok enteresan 'Kızılay'a çıkamazsınız' diyorlar. Kime diyorlar? Yüksek Seçim Kurulu'na. Tehdit ediyorlar. Anayasanın 138. maddesine bu tamamen aykırıdır. Bırakın bu şekilde bir uyarıyı, imada bile bulunamazsınız der anayasanın 138. maddesi. Ben de burada bir şeye üzülüyorum. Şu anda Yüksek Seçim Kurulu'nun Sayın başkanı kendilerine yapılan bu tehdit karşısında, şu ana kadar bir yazılı açıklama yapmak suretiyle, 'siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz' demiyor. İstanbul'da Ankara'da seçimler yapılmıştır. Biz Ankara'da her hangi bir itirazda ileri derece yüklenmeler yapmadık. Ama İstanbul da bindelerle oynana bir oyun var, yolsuzluklar var. Bütün bu yolsuzluklar karşısında ben bir genel başkan olarak halkımın oyunun arkasını takip etmek, onun sonucunu kovalamak zorundayım. Düşünebiliyor musunuz 27 binden, 28 binden 13 bine kadar bu sayımda oylar düşüyorsa burada bir yolsuzluğun olduğu apaçık ortadayken bunu kovalamayalım mı? Takip etmeyelim mi?" dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER 'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin Sultangazi'de arı saldırısı paniği İşte Ramazan pidesinin püf noktaları

"GİDELİM MİLLETE, MİLLİ İRADE NASIL BİR KARAR VERİYORSA 'BAŞIMIZ ÜSTÜNE DERİZ' ONU KABULLENİRİZ"

Erdoğan, "Vatandaşım bana 'bu seçim yenilenmeli' diyor. Bakınız, dünyanın bir çok yerinde yarım puan bir puanın olduğu yerlerde bile seçimler yenilenmiştir. Niye? Gönüller huzur bulacak. 1966'de, 99'da ülkemizde buna benzer kararları Yüksek Seçim Kurulu almıştır. Hele hele burası İstanbul, bu bir kasaba değil, ilçe değil, bir belde değil. Ben bugüne kadar konuşmadım. Hep sustum. Ama diğerleri konuştu ve 'vurun abalıya' dediler, vurdular. Ama artık yetti, yetti. Burada bir şaibe var, yolsuzluk var, aç ortada. Gidelim millete, milli irade nasıl bir karar veriyorsa 'başımız üstüne deriz' onu kabulleniriz" şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü:

-------------------

- Erdoğan'ın açıklamaları

- Detaylar ============================= 2- SULTANGAZİ'DE ARI SALDIRISI PANİĞİ - Binanın giriş katında beslenen arılar çok sayıda kişiyi soktu, mahallede panik yaşandı Haber-Kamera: Emin YEŞİL - İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de bir binanın giriş katında beslenen arılar mahalleliye saldırınca büyük panik yaşandı.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bir binanın girişinde bir süredir arı besleniyordu. Çok sayıda arı bugün mahalleliye saldırdı. Sokaktan geçenler arıların saldırısı nedeniyle panik yaşadı. Bazıları kaçıp kurtulmaya çalışırken bazıları ise karton kutuları başlarına geçirerek sokakta hızla ilerledi. Arılar çok sayıda kişiyi de soktu. Mahalleye çekim için gelen gazeteciler de arıların saldırısına uğradı. Arıların soktuğu çok sayıda kişi hastaneye gitti. Çevredekiler durumu belediyeye bildirdi. Belediye ekipleri beklenirken arıları besleyen ve Suriyeli olduğu belirtilen kişi elektrikli süpürge ile giriş katın penceresini saran arıları çekti.

Görüntü Dökümü:

----------

-Arıların saldırdığı kişiler

-Kaçanlar

-Karton kutuyu başına geçirenler

-Mahalle sakinleri ile röp.

-Arıların soktuğu gazeteciler

-Kaçışanlar

-Arıların sahibinin elektrikli süpürge ile arıları çekmesi

-Detaylar ========================== (güvenlik kamerası görüntüsüyle)

3- KAĞITHANE'DE TIR'DAN SAÇILAN DEV BORULAR CADDESİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ - Boruların savrulma anı güvenlik kamerasına yansıdı Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Kağıthane'de yokuş yukarı çıkan TIR'daki doğalgaz hattı borularının yola savrulması sonucu 5 araç hasar gördü.

Kaza, Gürsel Mahallesinde saat 13.15 sıralarında meydana geldi. 34 JNH 18 plakalı TIR'ın sürücüsü yokuş çıktığı sırada dorsede bulunan doğalgaz hattı boruları henüz bilinmeyen bir nedenle yola saçıldı. TIR'ın arkasında ilerleyen kamyonet ve bir otomobile demir borular çarptı. Otomobil demir boruların çarpması ile yan döndü. Borulardan birisi de kapalı kasa kamyonetin önüne saplandı. Aşağıya doğru kayan demir borular park halinde olan 3 araca daha hasar verdi. Yan dönen otomobilin kadın sürücüsü araç içerisinde şoka girdi. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri hemen sokağa koştu ve otomobilin içerisinde hareketsiz duran kadını hemen dışarıya çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri TIR sürücüsü ve şoka giren kadın sürücüye müdahale etti. Güvenlik nedeniyle sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mahalle sakini Adem Aydoğan "TIR buradan yukarıya tırmanırken halatları koptu. Borular aşağıya doğru geldi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

EK GÖRÜNTÜ

-TIR'ın görüntüsü

-Boruların savrulması ///

-Sokağa saçılan borulardan detay görüntü

-Boruların 5 araca hasar vermesinde detay görüntü

-TIR ve kadın sürücüden detay görüntü

-Polis ve sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-Adem Aydoğan ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar ========================================= 4- ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN: İSTANBUL HAVALİMANI KARGO VE E-TİCARETİN MERKEZ ÜSSÜ OLACAK Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul'da e-ticaretin merkezini kurmak amacıyla Tunus ile Türkiye arasında Dünya Posta Birliği'nin (UPU) Ecom@Afrika Projesi kapsamında anlaşma imzalandığını belirterek "PTT, Amazon ve Alibaba gibi global bir şirket olma yolunda ilerliyor. İstanbul Havalimanı kargo ve e-ticaretin merkez üssü olacak" dedi.

Boğaziçi Üniversiteliler Derneği, "İstanbul Havalimanı Ekonomisi : Gelecek ve Fırsatlar" konulu bir panel düzenledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın onur konuğu olarak katıldığı panelde İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay'ın yanı sıra öğrenciler yer aldı.

Panel öncesi konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, " Türkiye, 1.5 milyar insanın yaşadığı, 35 milyar dolar GSMH ve 7 milyar dolar ticaret hacmine sahip ülkelere, 4 saat uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi üstünlüğe sahiptir. İşte tüm bunları dikkate alarak 2003 yılından itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. Bugün ülkemiz, özellikle de İstanbul, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle bugüne kadar yaptığımız havacılık yatırımı 56 milyar TL'yi buldu. Yeni havalimanları yaptık. Atıl havalimanlarını yeniden sivil havacılık sektörüne kazandırdık. Yüksek kapasiteli modern terminaller inşa ettik ve her yeri bilgi ve iletişim teknolojisiyle donattık Yapmaya da devam ediyoruz" dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI KARGO VE E-TİCARETİN MERKEZ ÜSSÜ OLACAK

Tunus ile Türkiye arasında Dünya Posta Birliği'nin (UPU) Ecom@Afrika Projesi kapsamında e-ticaret işbirliği anlaşması imzalandığını hatırlatan Bakan Turhan, "İstanbul'da e-ticaretin merkezini kurmak amacıyla bu anlaşmayı imzaladık. Arkasından Kenya, Fildişi Cumhuriyeti, Güney Afrika, Somali geliyor ve diğer Afrika ülkeleri de sıraya girdi. 'Biz de e-ticaretle, ürünlerimizi dünyaya pazarlamak istiyoruz diye, bu ülkelerin e-ticaretin yeni merkezi olabilecek İstanbul Havalimanı'ndan yer istiyor. PTT, Amazon ve Alibaba gibi global bir şirket olma yolunda ilerliyor. İstanbul Havalimanı kargo ve e-ticaretin merkez üssü olacak" diye konuştu. HEDEF 90 MİLYON YOLCU

THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay ise havacılık sektörünün yüzde 6 büyümeyle 4,3 milyar yolcu sayısına ulaştığını ifade ederek "Bu yıl rakamın 4,6 milyar yolcuya çıkması bekleniyor. THY'ye baktığımızda ise 2018'de 75 milyon yolcu taşıdı. Bu sene de hedefimiz yaklaşık 90 milyon yolcu" dedi. Çay, ayrıca, THY'nin yanı sıra bu havalimanına dünyanın diğer ülkelerinden de büyük havayolu şirketlerinin geleceğini veya operasyonlarını arttıracağını söyledi.