DHA İSTANBUL - ESENYURT'TA 7 AYLIK HAMİLE KADINA KAMYONET ÇARPTI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA)

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 7 aylık hamile kadına kamyonet çarptı. Yaralı kadının yardımına eşi ve çevredeki vatandaşlar koştu.

Olay, Hacı Bayramı Veli Caddesi Bulut Durağı mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Özbekistan uyruklu 24 yaşındaki O. Recepova'ya yolun karşısına geçmek istediği sırada bir kamyonet çarptı. Yere düşen kadının yardımına eşi ve çevredeki vatandaşlar koştu. Genç kadının eşi ve arkadaşları büyük korku yaşarken, durum sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından genç kadını hastaneye kaldırdı. 7 aylık hamile olan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kamyonet sürücüsü O.K.'nin ifadesini almak üzere karakola götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yerde yatan kadın

ambulansın gelişi

Vatandaşların yardım edişi

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