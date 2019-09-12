Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)-

Fatih'te esnafla sokaktan geçen 2 motosikletli arasında çıkan gürültü kavgasında silahlar çekildi. 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 13.30 sıralarında Aksaray Saitefendi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çok sayıda esnafın bulunduğu sokaktan gürültülü şekilde motosikletleriyle geçen kişileri esnaf tarafından uyarıldı. Buna öfkelenen motosikletliler bir süre esnafla tartıştı. Esnafla motosikletliler arasında yaşanan arbedeye çevredeki diğer esnaflar müdahale etti. Bir süre daha süren olayın ardından motosikletliler sokaktan ayrıldı.

ARKADAŞLARIYLA TEKRAR GELDİLER

Kavganın yaşandığı noktadan ayrılan kişiler arkadaşlarını da yanlarına alarak tekrar geldi. Tartışma sırasında bu kişilerden biri esnafa yumruk attı. Bunun üzerine kavga büyürken motosikletlilerin arkadaşları yanlarında getirdikleri silahı çekerek ateş etmeye başladı. Çeşitli yerlerine kurşun isabet eden 3 esnaf yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Olay yerinde çok sayıda boş mermi kovanına rastlandı.

Görüntü dökümü:

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-Tartışma anı güvenlik kamera görüntüleri

-Aktüel görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Kovanlardan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Diğer detaylar

