DHA İSTANBUL - METEOROLOJİDEN YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İstanbul DHA

Meteoroloji'den fırtına ve yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Türkiye'nin yarın akşamdan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi.

"GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR"

Fırtına ve yağış uyarısı yapılan açıklama şu şekilde:

"Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana genelde yağışsız, az bulutlu ve açık geçen havaların ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarın gündüz saatlerinde Trakya’da, akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege’de başlayacak yağışlarla birlikte yerini hafta sonu serin ve yağışlı havaya bırakması tahmin ediliyor. Yarın Trakya, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege’de, cumartesi günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Trakya ile Kıyı Ege’de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor"

"HAVA SICAKLIĞI HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK"

"Yağışlı sistemin pazar günü Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’de etkili olduktan sonra pazartesi günü yurdumuzu terk etmesi ve aynı gün yurdumuzun batısının (Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege) yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde halen mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cumartesi günü batı bölgelerimizde, Pazar günü ise yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinde hissedilir derecede azalması bekleniyor. Mevsim normalleri civarı ve yağış alan yerlerde yer yer altına düşmesi beklenen hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren tüm yurtta tekrar artacağı tahmin ediliyor.

"KISA SÜRELİ FIRTINA ETKİLİ OLACAK"

"Rüzgarın yarın Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de, cumartesi günü Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güney ve batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor"

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