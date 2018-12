DHA YURT BÜLTENİ - 1

TUNCELİ'den Ankara'ya giden yolcu otobüsü, kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın da olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı. Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında Kırşehir-Ankara Karayolu'nda meydana geldi. Tunceli'den Ankara'ya giden sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Akpınar ilçesine 5 kilometre uzaklıkta kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve Jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırşehir ve Akpınar'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım Jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde iddiaya göre 2 kişi, husumetli oldukları Ali Çeviker'i (66) ormana götürüp darp ettikten sonra kaçtı. Şüpheliler polis tarafından yakalanırken, Çeviker ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, önceki gün gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kırantepe mevkiindeki ormanlık alanda yaşandı. Ali Çeviker aralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı aralarında husumet bulunan 2 kişi tarafından evinden alındı. Araçla ormanlık alana götürülen Ali Çeviker, yerleşim alanına uzak olan bölgede 2 kişiyle tartışmaya başladı. M.E. (41) ve M.P. (36), iddiaya göre Ali Çeviker'i darp etmeye başladı. Dakikalarca dövülen Ali Çeviker kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çeviker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli M.E. ve M.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

18)MEME KANSERİ AMELİYATI OLAN FULDEN URAS: MOTİVASYONUM ÇOK YÜKSEK VE KENDİMİ AŞIRI İYİ HİSSEDİYORUM

YALOVA'da ortağı olduğu 'Fulden Uras By Somay' isimli dermo estetik ve güzellik merkezinin müşterileri ve personeli için verdiği yılbaşı eğlencesinde görüntülenen, 10 senede 11 ameliyat geçiren ve meme kanseri nedeniyle 3 Eylül 2018'de tekrar ameliyat olan Fulden Uras, "Şu an çok iyiyim. Ben hiç hasta modunda olmadım zaten. Ne ameliyata giderken ne de hastaneden sonra. Motivasyonum çok yüksek ve kendimi aşırı iyi hissediyorum" dedi.

Yalova'da bir eğlence merkezinde düzenlenen kutlamaya Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, eşi Dilek Salman, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner ile işletmenin ortağı olan sanatçı Fulden Uras da katıldı. Sanatçı bir yıl önce ortağı olduğu işyerinde kısa sürede yüzlerce kişiye hizmet verildiğini belirterek, "Yaklaşık 1 senedir Yalova'da bayları bayanları güzelleştiriyoruz. Gerçekten çok keyifli. Sürekli araştırma içerisindeyiz. Dünyadaki yenilikleri takip ediyoruz. Çok iddialı gelebilir ama Yalova'nın en iyisiyiz. Sanatçılıktan sonra da yaptığım iş aslında işimle de alakalı olduğu için, her zaman kameralar önünde olduğumuz için kendimize iyi davranmak zorundayız. Birazcık baylara ve bayanlara ulaşabildiysek, kaldı ki tablo onu gösteriyor. Gerçekten çok mutluyum. Yakın illerden çok ciddi teklifler var ama düşünme aşamasındayız. Dört ortaklı bir işletmeyiz. Birinden birinin o işin başında durması gerekiyor. Güvenemediğimiz hiç kimseye biz bu markamızı emanet edemeyizö dedi.