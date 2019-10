DHA YURT BÜLTENİ - 1

20 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ Yalova'da, saat 19.52'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından 20 artçı sarsıntı meydana geldi. Panik yaşayarak evlerine girmek istemeyen vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Öte yandan Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova açıklarında meydana gelen depremler nedeniyle herhangi bir can kaybı ile hasar ve olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.

GECEYİ YORGANA SARILARAK GEÇİRDİLER Geceyi Cevdet Aydın Parkı'nda yorgana sarılarak geçiren Esma Savaşçı isimli vatandaş, büyük deprem korkusu yaşadıklarını belirterek, "Büyük bir deprem olmuştu Yalova'da. Biz o depremi yaşadığımız için bu yüzden parklarda oturuyoruz. İrili ufaklı oluyor. Bundan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Kaldığımız bina sağlam ama yine de can korkusu" dedi. Eşi Adil Savaşçı ise "Depremi tabi ki hissettik. Biz çok korktuk. Önceki depremi yaşadığımız için korktuk. Tabi ne olacağı belli değil. Valla korkumuz gidene kadar buradayız. Üşüyünce korku bitince eve gideceğiz" diye konuştu.

ANTALYA'da bir tur şirketinde çalışan Yusuf C. (46), şoförlüğünü yaptığı minibüste ölü bulundu. Yusuf C.'nin, aşırı doz uyuşturucudan yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 835 Sokak üzerinde meydana geldi. Bir turizm firmasına ait park halindeki 07 FSM 29 plakalı minibüsten kötü koku gelmesi üzerine sol arka camdan aracın içine bakan bir vatandaş, hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Servis'e bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yusuf C. olduğu belirlenen kişinin, yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, Yusuf C.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde şırınga izi ve cesedin yanında boş bir enjektör buldu. Yusuf C.'nin yüksek dozda uyuşturucu madde kullanımı sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Polis, aracın plakasından tur şirketi sahiplerine ulaştı. Olay yerine gelen araç sahipleri, minibüsün ve firmada şoför olarak çalışan Yusuf C.'nin 2 gündür kayıp olduğunu, kayıp başvurusunda da bulunduklarını söyledi. Yapılan incelemede, araçtaki GPS cihazının ise söküldüğü görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yusuf C.'nin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

MALATYA'da, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup sokakta karşılaştı. Gruptakiler arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada M.V.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği İ.E., K.S. , E.B. ve H.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan M.V., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

-Olay yeri

-Minibüs içerisinde sıkışan ağır yaralı Remzi Saat'in minibüsten çıkarılışı

-Ağır yaralı Saat'e ilk müdahale ve hastaneye kaldırılış

-Kaza detayları

-Trafiğe kapanan karayolunun yeniden açılması

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA(Manisa),(DHA)

Öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı (2)

VALİ AYHAN'DAN YARALI ÖĞRENCİLERE ZİYARET

Sivas'ta okul servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile birlikte Numune Hastanesi'ne giderek kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerin sağlık durumu hakkında hastane yetkililerden bilgi alan Vali Ayhan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

-Hastaneden görüntüler

-Valinin yaralı öğrencileri ziyareti

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT / SİVAS,(DHA)

SURİYELİ ÖĞRENCİLERDEN 'BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK

KARABÜK Üniversitesi'nde öğrenim gören 90 ülkenin öğrencileri, kampüste düzenlenen Kültür, Bilim, İnovasyon, Spor ve Sanat Günleri?nde yemek kültürlerini tanıttı. Suriyeli öğrenciler, lokma dağıtıp, ?Allah ordumuzu her daim muzaffer etsin? yazılı pankart açarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen KÜLBİSS Günleri dün yapılan etkinliklerle başladı. Demir Çelik Kampüsü Sosyal Yaşam Merkezi?nde düzenlenen etkinlikte 90 ülkeden Karabük'te öğrenim gören öğrenciler, yöresel kıyafetlerini giyip, yemeklerini açtıkları stantta sergiledi. Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Refik Polat, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve Çad Yükseköğretim Bakanı ve N'dcemena Üniversitesi Rektörü Mahamat Barka, stantları gezerek bilgi aldı, öğrencilerin ikramlarından tadıp, yöresel kıyafetlerini denedi.

Suriyeli öğrenciler, 'Barış Pınarı Harekatı' yazılı dövizler ile Türkiye ve Suriye bayraklarının bulunduğu stanttın önünde lokma dağıttı. Vali Gürel, beraberindekiler, Türk ve Suriyeli öğrenciler, 'Allah ordumuzu her daim muzaffer etsin' yazılı pankartın önünde dua etti.

Prof. Dr. Refik Polat ülke olarak insanlık için barış, dostluk ve adalet istediklerini ifade ederek, Birçok ülkelerin stantı var burada. Dünyaya şunu duyurmuş oluyoruz. Biz Müslümanlar hatta insanlık için barış, dostluk ve adalet istiyoruz. Bunu da ülke olarak her yerde haykırdık. Teröre karşı dik duruşumuzu bütün öğrencilerimize, akademisyenlerimize, çalışanlarımıza burada göstermiş olduk. dedi.

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3.sınıf öğrencisi Hasan Radvan(21), Türkiye?ye 8 yıl önce geldiğini, Suriyeli öğrenciler olarak ?Barış Pınarı Harekatı?na desteklediklerini belirterek, Bu harekat bizim ve Suriyeliler için çok iyi, çok güzel. İnsanlar barış içinde, huzur içinde olsunlar diye bu harekat yapılıyor. Medeniyetimizi ve kültürümüzü göstermek için buraya geldik ama aslında en büyük amacımız bu harekatı desteklemek. Suriye?de ki tanıdıklarım bu harekatı duyunca çok sevindiler. Huzur içinde kalmak istiyorlar. Biz de istiyoruz" diye konuştu.