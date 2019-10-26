DHA YURT BÜLTENİ - 1 HDP önünde oturan baba: Bir fırsatını buldun mu kaç gel (2)

AİLELERDEN 'GÜVENLİK KAMERASI' TEPKİSİ Diyarbakır'da, HDP il binası önünde 53 gündür oturma eylemi yapan aileler, önceki gün gece saatlerinde girişe yeni güvenlik kameralarının takıldığını iddia ederek, tepki gösterdi. Çocuklarının binaya giriş görüntülerinin olduğu eski güvenlik kameralarının yerine yenilerinin takıldığını öne süren aileler, tepkilerini dile getirdi.

15 yaşındayken, kaçırıldığını belirttiği oğlu Ömer için oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, "53 gündür buradayız. İlk geldiğimiz günden beri HDP İl Başkanlığı'na söyledik. Bizim çocuklarımızın kaydı var burada, kamera kayıtları vardı. O kamera kayıtlarının hepsini yok ettiler. Onların hepsi bizim çocukların deliliydi. Yok ettiler. Bu sabah geldik. Buraya 4 kamera takmışlar. Biz çocuklarımızın eski kaydını istiyoruz. Bu yeniyi siz getirip, kurmuşsunuz buraya. Çocuklarımızın buraya girişini, hepsini yok ettiler" dedi.

Öte yandan dün Kanada Büyükelçiliği'nden geldiği belirtilen ve ismi açıklanmayan kadın, HDP il binasında bir süre parti yöneticileriyle görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ailelerin tepkisi

Yeni takılan güvenlik kameraları

Süleyman Aydın'ın konuşması

Yabancı kadının HDP'ye gelmesi

Genel ve detay Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Elif FİLİZ / DİYARBAKIR,(DHA) İKİ KADIN ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ ADIYAMAN'da, iki kadın arasında çıkan silahlı kavgada, yaşanan arbede sonucu tüfeğin ateş almasıyla Songül Önemli ve Cansu Güven hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boş bir arazide karşılaşan Songül Önemli ile Cansu Güven arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Songül Önemli, yanında getirdiği tüfeği Cansu Güven'e doğrulttu. Güven'in, tüfeği almak isterken yaşanan arbede de her iki kadın ateş alan tüfekten çıkan saçmalara yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cansu Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Songül Önemli ise ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Önemli, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Önemli ve Güven'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Polis ekiplerinin önlem alması

- Cesetlerden görüntü

- Şerit çekilmesi ekiplerin inceleme yapması

- Toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA) -------------------------------------------------------------------------------- BAKAN KASAPOĞLU: ASKER SELAMI İKİ YÜZLÜLERİ RAHATSIZ ETTİ GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorlu'nun ardından Tekirdağ il merkezine geçerek temaslarda bulundu. Tekirdağ İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Ak Parti İl Danışma Kurulu toplantısına katılan Kasapoğlu, sporda elde edilen başarılar ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü operasyonlara değindi.

Türkiye'nin spordaki başarıların mani olamayacaklarını söyleyen Kasapoğlu, "Son günlerde sporda hamt olsun büyük başarılar haber alıyoruz. Cimnastikte İbrahim kardeşimizin başarısı ile gururlandık, hakikaten çok önemli bir başarıya imza attı. Yine voleybol 'da kızlarımız Filenin Sultanları çok önemli bir başarı ile şampiyonluğu saliseler ile kıyısından döndüler. Yine geçtiğimiz hafta boksta yine kızlarımız, kadın odaklı spor boşuna demiyorum. Kadınlarımız her yaptığı işi mükemmel yapar onun için kadınlarımızın sporda öncü olması lazım. Varsınız değil mi ? Boksta kadınlarımızla, yüzmede ise Sümeyye ve Sevilay ile gurur duyduk. Tabi hepiniz biliyorsunuz A milli takımımız önce Fransa'yı Konya'da yendik, sonra Arnavutluk'u yendik, en son Fransa ile berabere kaldık ve inşallah önümüzde ki günlerde de İzlanda'yı burada güzelce yeneceğiz ve 2020'ye hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, sporcuların Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek olmak için askeri selamın vermelerine değinerek, "Son günlerde hepimizin dikkatini çekti, sporcularımız her başarıdan sonra Barış Pınarı Harekatı'nda bizler için mücadele eden kahraman Mehmetçiğimize güzel bir şekilde selam durdular. Mehmetçiğimize durulan bu selamdan birileri rahatsız oldu. Bunu başka yere çekmeye çalıştılar. Herkesi kendisi gibi görmeye alışmış iki yüzlüler rahatsız oldu. Dünyada zulmü, dünyada karanlığı inşa edenler rahatsız oldu. Onlar bizim aydınlığın, bizim adaletin, bizim zulme karşı merhametin temsilcisi olduğumuzu biliyorlar ama bilmezlikten geliyorlar. Çünkü işlerine gelmiyor. Fakat milletçe hep birlikte şuna şahit olduk ki; ne onların bu iki yüzlülüğü, ne koydukları engeller hiçbir şekilde ne Mehmetçiğimizin güçlü ve kararlı bir şekilde oradaki terör yuvalarını temizlemesine nede sporda ki başarılarımıza mani olamayacakö'diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Kasapoğlu'nun valilik ziyareti

-Kasapoğlu'nun spor salonuna gelişi ve karşılanması

-Salondan detay görüntüler

-İstiklal Marşı'nın okunması

-Kasapoğlu'nun konuşması Haber-Kamera: Mehmet YİRUN - Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,(DHA) AK PARTİ'Lİ ÜNAL: TÜRKİYE'YE KEFEN BİÇENLER, EN NİHAİ ŞEKİLDE ARTIK BİTİRİLMİŞLERDİR AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş 6'ncı Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarını ziyaret etti. Kendisine eşlik eden Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve partililerle birlikte fuardaki stantları gezip kitapları inceleyip bazılarını da satın alan Ünal, fuardan ayrılmadan açıklamalarda bulunup gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Barış Pınarı Harekatı sonrası yaşananları değerlendiren Ünal, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş'tan şunu artık göğsümüzü gererek söyleyebiliriz, Türkiye'ye kefen biçenler, en nihai şekilde artık bitirilmişlerdir. Yani Türkiye'nin sınırlarıyla oynayanlar, Türkiye'nin üniter yapısı ve Misak-i Milli'nin yapısıyla oynayanla, Türkiye'nin haritasını tekrar tekrar çizenler tarihin çöp sepetine atılmıştır. Önümüzdeki 100 yıl, Türkiye'nin bir sınır güvenliği sorunu kalmamıştır. Türkiye'nin toprak bütünlüğü sorunu kalmamıştır. Türkiye'nin bölünmesi ile ilgili bir meselesi de kalmamıştır. Özellikle Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı Türkiye'nin sınır güvenliği sorununu önümüzdeki 100 yıl için çözmüştür. Türkiye'den toprak talep eden bir takım çapulcu, bölücü, paçavra terörist bozuntuları da artık tarihin çöplüğünde yerlerini almışlardır. Bu meseleye böyle bakmak gerekiyor. Yani Türkiye; Amerika, Rusya ve Avrupa Birliği nezdinde sınırlarının güvenliğini ve bütünlüğünü önümüzdeki 100 yıl için teminat altına alınmıştır. Bundan sonrası, bundan sonrası Türkiye'nin bölgede barışın güvencesi olarak yoluna devam etmesidir. Terör unsurları nerede olursa olsun kaynağında kurtulmaya devam edecektir."

CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

CHP'li Erdal Aksünger'in katıldığı bir televizyon programında "PYD terör örgütü değildir benim gözümde" sözlerinin hatırlatılması üzerine Mahir Ünal şöyle devam etti:

"Hala PYD'ye terör örgütü diyemeyen, bakın Suriye'de kahraman Türk Ordusu ile beraber terörle mücadeleden Suriye Milli Ordusu'ndan rahatsız oluyorlar ama oradaki terör unsurlarına YPG'ye, PYD'ye karşı en ufak bir rahatsızlıkları yok. Şimdi maalesef bizim siyasetçi olarak kendisini tanımlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde yuvalanmış birtakım zihinler, buna Kemal Kılıçdaroğlu da dahildir, milli mesele ile siyasi mesele arasındaki ayrımın farkında değiller maalesef. Bu bir milli meseledir. Biz sınır güvenliğini konuşurken burada siyaset konuşulmaz. Bu Türkiye'nin milli meselesidir. Türkiye'nin devlet başkanı konuşulurken burada siyaset konuşulmaz. Türkiye'nin devlet başkanı Rusya'da Türkiye'nin sınır güvenliğini müzakere ederken bu ülkenin muhalefet partisi lideri meclis kürsüsünde bu ülkenin devlet başkanına hakaret, iftira, yalan dolu ifadeler kullanıyorsa bunun adı siyaset falan değildir arkadaşlar. O yüzden her şey aziz milletimizin gözü önünde cereyan ediyor, burada da zaten siyaset konuşmuyoruz. Dediğim gibi bu mesele siyasi bir mesele değil bu mesele milli bir mesele, milletimiz de bu meselenin hamdolsun son derece farkında."

Mahir Ünal ayrıca, Barış pınarı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Bebek'in Göksun ilçesindeki ailesini ve geçtiğimiz günlerde vefat eden Türk Edebiyatı'nın 7 Güzel Adam'ından biri olan Nuri Pakdil için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulu Camii'nde okutulan mevlide katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mahir Ünal'ın fuara gelmesi

- Stantları gezmesi

- Açıklama yapması

- Fuarı gezmesi Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) SOKAK ORTASINDA HUSUMETLİSİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN KİŞİ ÖLDÜ, O ANLAR KAMERADA DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, husumetlisi Tuncay R. tarafından sokak ortasında bıçaklanan Özer Çetin yaşamını yitirdi.

Olay, Akakoca Bebek Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Tuncay R., aynı yolda ilerleyen bir otomobil içinde bulunan ve daha önce tartışma yaşadığı Özer Çetin'in araç içinde olduğunu fark etti. Otomobilden inen Özer Çetin ile Tuncay R. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tuncay R. yanında bulunan bıçağı çıkararak Özer Çetin'in bacağına sapladı. Bıçak, Özer Çetin'in atar damarına denk geldi. Otomobile dönmek isteyen Özer Çetin bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özer Çetin, kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan Tuncay R. ise tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Şahısların araçtan inmesi

Kavga etmeleri

Yaralı şahsın otomobile binmeye çalışması

Yaralı şahsın yere yığılması ve detaylar Haber: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA) KAYIP KAAN, PARKTA ÖLÜ BULUNDU RİZE'de, önceki gün sabahtan beri haber alınamayan lise öğrencisi Kaan Ö.'nün (16), sahildeki parkta, cansız bedeni bulundu. Başında kurşun izi, yanında tabanca bulunan Kaan Ö.'nün intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kent merkezinde oturan Güneysu Fen Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Kaan Ö.'den, önceki gün sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kaan Ö.'ye ulaşmaya çalışan ailesi, durumu polis ve jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri Kaan Ö.'yü bulmak için çalışma başlatırken, ailesi ve arkadaşları da sosyal medya üzerinden lise öğrencisinin fotoğraflarını paylaşıp görenlerin kendileriyle irtibata geçmesini istedi. Ancak Kaan Ö., tüm çabalara rağmen bulunamadı.

Dün akşam saatlerinde, sahilde yürüyen bir kişi, parkta hareketsiz yatan birini görünce durumu polise bildirdi. Parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlenirken, polisin yaptığı incelemede cesedin Kaan Ö.'ye ait olduğu tespit edildi. Kaan Ö.'nün başında kurşun izine rastlandı, yanında da tabanca bulundu.

Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polisin yaptığı incelemeler sonucunda Kaan Ö.'nün intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden detay

- Cesedin cenaze arabasına konulması Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE / RİZE,(DHA) ÇANAKKALE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Çanakkale'den İzmir istikametine seyir halinde olan Sefa Akyar yönetimindeki 03 VV 478 plakalı otomobil, iddiaya göre tali yoldan Çanakkale-İzmir Karayolu'na kontrolsüz şekilde çıkan Güngör Sakallı (54) yönetimindeki 17 UE 191 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobiller karşı şeride geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Güngör Sakallı, kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sefa Akyar ise Ayvacık Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi olması nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı ise bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza anı güvenlik kamerası

Fotoğraf

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-Kaza alanından görüntüler

-Kaza yapan araçlardan görüntüler

-Güvenlik kamerası görüntüsü Haber Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK(Çanakkale),(DHA) SOKAK ORTASINDA TARTIŞTIĞI ESKİ EŞİ VE AKRABASINI BIÇAKLADI ÇORUM'da, Erdal Eker (39) sokak ortasında tartıştığı eski eşi Meryem Üstek'i (39) ve akrabası Nurcan Üstek'i (38) bıçakladı. Ağır yaralanan 2 kadın hastanede tedaviye alınırken, polise teslim olan Eker, mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında, Kale Mahallesi Milönü Caddesi'nde meydana geldi. Akrabası Nurcan Üstek ile alışverişten dönen Meryem Üstek, sokakta 6 yıl önce boşandığı Erdal Eker ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal Eker elindeki bıçakla iki kadını yaraladı. Meryem Üstek ve Nurcan Üstek kanlar içinde yere yığılırken, Erdal Eker ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Meryem Üstek ve Nurcan Üstek'in hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Kaçan Erdal Eker, kısa süre sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KADIN MECLİSİNDEN TEPKİ

Ayrıca Çorum Kadın Meclisi üyeleri de hastaneye gelip, Meryem Üstek ve Nurcan Üstek'in yakınlarıyla ve doktorlarıyla görüşerek bilgi aldı. Çorum Kadın Meclisi sözcüsü Avukat Burçin Solmaz Polat, olayı kınadıklarını belirterek, "Yine bir erkek şiddetiyle karşılaştık. Bu şiddette her gün bir yenisi ekleniyor. Bu durum bizim için gerçekten çok üzücü. Yaralı 2 kadın, yoğun bakımda, durumları ağır. Yakınlarıyla görüştük. Onların her zaman yanlarında olacağız" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlının tutuklanıp cezaevine gönderilmesi

-Adliye binası

-Kadın Meclisi üyeleri adına Avukat Burçin Solmaz Polat?ın açıklama yapması

-Detaylar Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA) ŞÜPHELİ BAVUL ENDİŞE YARATTI - BAVUL PATLATILDI! HAKKARİ Devlet Hastanesi yakınında, yol ortasındaki bavul çevrede endişe yarattı. Polisin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından bomba imha uzmanınca patlatılan bavuldan kıyafet çıktı. Hakkari'de, akşam saatlerinde, çevre yolundaki Hakkari Devlet Hastanesi yakınında, sokak ortasında bavul görenler, endişelenip durumu polise bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yolu araç ve yaya trafiğine kapatıp çevrede güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine gelen bomba imha uzmanı yaptığı incelemenin ardından bavulu, fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Bavuldan kıyafetlerin çıkması üzerine çevredekiler rahat bir nefes aldı. Bavulun sahibini bulunması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Polis ekiplerinin yolu çift şerit olarak araç trafiğine kapatması

- Şüpheli bavulun görüntüsü

- Bavulun patlatma anı

- Polis ekiplerinin inceleme yapması

- Araçların trafiğe açılması

- Genel Detay 290 MB - 2 DAKİKA 35 SANİYE ================= CAMİNİN YARDIM PARASINI ÇALDI! KAMERAYA YAKALNDI... Burdur'da, Kameriye Camii'ndeki yardım paralarının toplandığı çelik kasadaki 500 lira, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.

İnönü Bulvarı'ndaki Kameriye Camii'ne dün saat 21.45'te gelen 25 yaşlarındaki erkek şüpheli, önce caminin kilitli dış kapısını açtı. Daha sonra cami içerisindeki görevli odasının anahtarını bulan şüpheli, odadaki çelik kasanın anahtarını alıp kasayı açtı. Kasadaki 500 lirayı alan şüpheli, daha sonra camiden çıkıp gitti.

Hırsızlık olayı, sabah saatlerinde cami imamı tarafından fark edildi. Haber verilmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Diğer yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin camiye girişi, anahtarla kasayı açması, kasadan parayı alması anbean görülüyor. Görüntülerde, şüphelinin kasayı tekrar kilitlediği, kasa anahtarı yerine koyduğu ve camiden çıkışı da yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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- Cami dış görünüş

- Güv kamerası görüntüleri

- Kasa

- Detay Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR-DHA ================= ÖĞRETMENLERİN KAVGASINI ÖĞRENCİLER AYIRDI SİİRT ve ilçelerinde görevli öğretmenler, futsal turnuvasında kavga etti. Kameraya da yansıyan öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı.

Merkez ve ilçelerde görevli öğretmenler arasında Siirt Spor Salonu'nda Futsal Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan öğretmenler, maç sonrası bilinmeyen nedenle kavga etti. Birbirlerine tekme ve yumruklar atan öğretmenlerin kavgasını, maçı izleyen öğrenciler güçlükle ayırdı. Kavga anları kameraya da yansıdı. ÖĞRETMENLER HAKKINDA İNCELEME

Siirt Valiliği, futsal turnuvasında kavga eden öğretmenler hakkında inceleme başlattı. Valilikten yapılan açıklamada turnuvanın Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde öğretmenlerin kaynaşması amacıyla düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında 'Öğretmenlerin kavgasını seyirciler öğrenciler ayırdı' başlıklı haberlere yer verildiği görülmüş olup, açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde öğretmenlerimizin kaynaşması amacıyla il genelinde düzenlenen Futsal Turnuvası'nda çıkan arbede ve kavgada olaya karışan öğretmenler hakkında inceleme başlatılmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Öğretmenlerin kavga etmesi

Öğrencilerin ayırması Haber: Mehmet Yücel DURAK / SİİRT,(DHA) İKİ KİŞİYİ YARALADI, POLİSTEN KAÇARKEN DAMDAN DÜŞTÜ ADANA'da, tabancayla iki kişiyi yaraladığı, pompalı tüfek ile de otomobil ve ev kurşunladığı öne sürülen Rezzak G. (20), kendisini kovalayan polislerden kaçarken, damdan düşerek yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1098 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yarım saat arayla iki kişi tabancayla kolları ve bacaklarından vurularak yaralandı. Silahlı yaralamaların ardından aynı bölgede pompalı tüfekle birkaç ev ve araca da ateş açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri üzerine şüphelinin Rezzak G. olduğunu tespit etti. Bölgeyi çembere alan ekipler, Rezzak G.'nin 1098 Sokak'ta bulunduğunu saptadı. Sokağa saran ekipleri fark eden şüpheli, olayda kullandığı düşünülen tabanca ve pompalı av tüfeğini bulunduğu evin damına bırakıp, damdan dama kaçmaya başladı.

BİR ATLADI, İKİ ATLADI, ÜÇÜNCÜDE DÜŞTÜ

Silahları bıraktığı evden, diğer evin damına, oradan da yandaki evin damına atlayan Rezzak G., üçüncü atlayışında yaklaşık 4 metre yükseklikten boşluğa düştü. Polislerin durumu 112 Acil'e bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ve polis ekiplerince sedyeye alınan şüpheli, ambulansa taşındı. Öte yandan olay yerine gelen Rezzak G.'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam şüphelinin, durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelinin düştüğü evin önündeki polisler

- Şüphelinin düştüğü evin dış görüntüsü

- Polis araçlarından görüntü

- Sağlık ekibinin sedye ile eve girmesi

- Evin önündeki ambulans ve Rezzak G.'nin sinir krizi geçiren yakınları

- Şüphelinin sedye ile ambulansa taşınması

- Ambulansın gidişi Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) EŞİYLE İLİŞKİSİ OLAN KİŞİDEN ŞANTAJLA, 4 AYDA, 52 BİN 800 TL ALDI KÜTAHYA'da, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği M.C.'den (43) çıplak fotoğraflar ve görüntüleri yaymakla tehdit edip 52 bin 800 TL alan V.G. (39), tekrar para istediğinde, polis ekiplerince buluşma yerinde düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan V.G., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kentte yaşayan M.C., bir süre önce evli olan Y.G. (37) ile ilişki yaşamaya başladı. İkili iddiaya göre ilişki sırasında birbirlerine çıplak fotoğraflar gönderdi. Y.G.'nin eşi V.G. bir süre sonra bu durumu öğrendi ve M.C.'yle iletişime geçip, görüntüleri yaymakla tehdit etti. V.G., bıçakla da tehdit ettiği M.C.'den 4 ayda 52 bin 800 TL para aldı. Çarşamba günü M.C.'yi yeniden arayan V.G., 22 bin 500 TL daha ödemesini söyleyip ine kendisini tehdit etti. Buluşma yerini de söyleyen V.G.'nin telefonu kapatmasının ardından M.C. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek durumu anlatıp şikayette bulundu.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla M.C. para dolu bir zarfla buluşma yerine giderken, polis de buluşma noktasındaki kahvehanede güvenlik tedbiri alıp arka masaya oturarak görüşmeyi izledi. V.G., bir süre sohbet ettiği M.C.'den zarfla parayı aldıktan sonra giderken polisin baskını sonucu suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan V.G. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'bıçakla tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çıplak görüntü yaymakla şantaj' ve 'hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan V.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüpheli ve mağdurun buluştuğu yer

-Şüphelinin zarfla parayı alması

-Giderken, polisin operasyonu

-Gözaltına alınması Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA) HACZEDİLEN HASTANENİN ÇALIŞANLARI, İCRA MEMURLARINI İÇERİ SOKMAYINCA ARBEDE ÇIKTI MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, eski yönetim kurulu üyeleri tarafından haczedilen özel hastanenin çalışanları, gelen icra memurlarını içeri sokmayarak eylem yaptı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilince çalışanlar ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun da icra memurlarıyla tartıştığı olayların ardından hastane çalışanları polis tarafından uzaklaştırıldı. Hastaneye giren icra memurları hastanede envanterlerin raporunu tutarken, Belediye Başkanı Dutlulu "Sizler yüzde 100 haklısınız. Hakkınızı aramak da en büyük hakkınız" dedi.

Akhisar'daki özel bir hastanenin eski yönetim kurulu üyeleri tarafından haciz işlemi başlatıldı. Dün hastaneye giden icra memurları içeri girmek istedi ancak doktor, sekreter, hademe ve temizlikçi gibi hastane personelleri kapının önüne dizildi. Hastane personelleri eylem yapıp, haciz memurlarını içeri sokmadı. Bu sırada haber verilmesi üzerine olay yerine saat 16.30 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet ekipleri geldi. İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar'ın talimatı ile kapı önünde bekleyen işçilerin eylemine son verilmesi için harekete geçildi. Bu sırada ısa süreli arbede yaşandı. Arbedede birkaç personel fenalaştı. Hastane çalışanları çevik kuvvet ekiplerine karşı koyarken, hukuksuz bir şekilde işlem yapıldığını iddia etti.

'BURADA TEK ALACAKLI OLAN İŞÇİLERDİR'

Bu sırada bölgeye gelen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve CHP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Fikirli, hastane çalışanları ve Özel Akhisar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Kurtul ile konuşup, bilgi aldı. Konuşmanın ardından açıklama yapan Bakırlıoğlu, çalışanların 5- 6 aydır maaş alamadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Burası Akhisar'ın en köklü hastanesi ve ilk özel hastanesi. Bu insanlar 5 ila 6 aydır maaş almıyorlar. Şimdi bu bina 5 ila 10 kişinin malı olabilir ancak esas sahibi buranın emekçileridir. Yönetimin kendi arasındaki anlaşmazlıkları yüzünden uzlaşma taraflı olmamalarından kaynaklı bugün burada polis ve kolluk güçleri ile buradan maaşlarını alamayan insanlar karşı karşıya geldi. Burası bir sağlık kurumu içeride hastalar var, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz burada herhangi birisinin tarafı değiliz, tek tarafımız burada emekçi insanların yanında olmak için 2 ve 3 günden beri buradayız ama haciz işlemlerini başlattılar. Buradaki esas sıkıntı tarafların birbirinden alacak verecek iddiaları var. Burada esas alacaklı olan buradaki emekçi insanlardır."

BELEDİYE BAŞKANI VE İCRA MEMURLARI TARTIŞTI

Bu sırada, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, icra memurlarından konuyla ilgili bilgi almak istedi. İcra memurları ise Dutlulu'dan bölgeden gitmesini istedi. Bunun üzerine Belediye Başkanı ile icra memurları arasında tartışma çıktı. Belediye Başkanı Dutlulu tartışmanın ardından işçilere seslenip "Sizler yüzde 100 haklısınız. Ben buraya yönetim ve herhangi bir şahıs adına değil sadece sizler için geldim. Burada da hakkınızı aramak da en büyük hakkınız" dedi. 'BİZ BURAYI İŞİMİZ DEĞİL EVİMİZ BİLDİK'

Hastane personellerinden biri ise "Buradan icra ve haciz işlemlerini başlatan eski yönetim kurulu üyelerine sesleniyorum. Bu görüntüden çok mu memnunlar. Çok mu seviniyorlar şu anda? Alacakları nasıl da bu kadar olabiliyor? Nasıl usulsüzce kazanç sağlıyorlar? Buradan yüzlerce kişi yemek yiğiyor. Biz 6 aydan bu yana maaş almamamıza rağmen bu kapıyı evimiz bildik işimiz değil. Yazıklar olsun hiçbir şey demiyorum. Sadece adalet istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane önünde eylem yapan işçilerden görüntü

-Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu açıklamalar

-Polislerin içeri girmesi Haber-Kamera: Barış GEZİCİ / AKHİSAR(Manisa),(DHA) KARGOSU YANLIŞ KİŞİYE VERİLEN ÖĞRENCİ ŞİKAYETÇİ OLDU İZMİR'in Menderes ilçesinde oturan Bedran Çakar'ın (20), İstanbul'daki kuzenine kargoyla gönderdiği bilgisayar, kimliği belirsiz kişi tarafından alındı. Savcılığa gidip şikayetçi olan Çakar, "Ben o bilgisayarı harçlıklarımdan biriktirerek almıştım. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencisi Bedran Çakar, cumartesi günü dizüstü bilgisayarını kargoyla İstanbul'da öğrenci olan kuzenine gönderdi. Kargo şirketinden Çakar'a, ürünün teslim edildiği bilgisi geldikten birkaç saat sonra kuzeni kargoyu teslim almak için şubeye gitti. Ancak şubede kargonun başka biri tarafından aldığını öğrendi. Bunun üzerine Çakar yetkililerle bağlantıya geçerken, güvenlik kamerası görüntülerinden kargoyu kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin aldığını belirledi. Kargo firmasından beklediği yardımı alamadığını iddia eden Çakar, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

'KUZENİM ALDI SANDIM'

Kargonun başkası tarafından alındığını kuzeninin şubeye gittiğinde öğrendiklerini belirten Çakar, "İstanbul'da okuyan kuzenime lazım olduğu için ben de bilgisayarı kargoyla yolladım. Kargo geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'a ulaşmış. Ancak kargoyu tanımadığımız biri alıp götürmüş. Cumartesi günü bana verilen kargo takip numarasıyla yaptığım kontrolde kargomun teslim edildiği bilgisine ulaştım. Ben de kuzenim aldı sandım. Ancak 2 saat sonra kuzenim beni arayıp 'Kargoyu almaya gidiyorum' deyince bir terslik olduğunu anladım" dedi. 'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

Harçlıklarını biriktirerek bilgisayarı aldığını aktaran Çakar, zararının karşılaşmasını istedi. Çakar, "Kargo yetkilileri, bana 24 ila 48 saat arasında dönüş yapılacağını, kargomun bulunamaması durumunda ise zararımı karşılayacaklarını söylediler. Fakat 6 gün geçmesine rağmen bana ulaşan kimse olmadı. Bunun üzerine ben de savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bu konun peşini bırakmayacağım. Geçtiğimiz yaz tatilinde Muş'ta ayakkabı dükkanında çalıştığım harçlıkları bilgisayarı almıştım. Ben mağdur oldum, başkalarının olmaması için elimden geleni yapacağım. Kargo yetkilileri, lütfen kimlik görmeden ürünleri vermesinler. Kargoyu alana hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliye Sarayı'ndan görüntü

- Bedran Çakar röportaj

- Bedran Çakar detay görüntü

-Güvenlik kamera görüntüsü Haber-Kamera: Tolga TAHÇI - Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,(DHA) 'SİGARASIZ MAHALLE' PROJESİYLE SEFERBERLİK BAŞLATILDI DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 'Sigarasız Mahalle' adlı projeyle seferberlik başlatıldı. Pilot mahalle seçilen Güzelpınar'da, İl Sağlık Müdürlüğü'nün de desteğiyle projenin startı verildi.

Pamukkale Kaymakamlığı, 2017 yılında Tütün Bağımlılığı ile Mücadele Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında ilçe genelinde tütün ürünlerinin kullanımının önüne geçilmesi amacıyla çalışmalar yapıldı. Pamukkale Kaymakamlığı, projenin kırsal alanlarda da yürütülebilmesi amacıyla harekete geçti. Kaymakamlık tarafından pilot mahalle seçilen Güzelpınar Mahallesi'nde, İl Sağlık Müdürlüğü'nün de desteğiyle 'Sigarasız Mahalle' projesi düzenlenen törenle hayata geçirildi. Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, mahalle sakinleri ve öğrenciler törene katıldı. Törene katılan mahalle sakinleri ve öğrenciler, ellerinde tütün kullanımına karşı yazıların yer aldığı dövizler taşıdı. Projenin açılışında mahalle sakinleriyle selamlaşan Kaymakam Balcıoğlu ve İl Sağlık Müdürü Öztürk, vatandaşları sigara kullanımının zararları konusunda uyardı.

MUHTAR SÖZ VERDİ

Törende coşkulu bir konuşma yapan mahalle muhtarı Ergün Gürsoy, yapılan projenin mahalle sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı. Dayısının mezarının fotoğrafı bulunan dövizi konuşması esnasında havaya kaldıran Gürsoy, sigara kullanımı nedeniyle dayısını kaybettiğini belirterek, "Mahallemizde sigara artık can almasın. Ben tüm mahalle sakinlerinin karşısında sigarayı bırakmaya söz veriyorum" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Gülnaz Uçar ise, eşine seslenerek sigarayı bırakmasını istedi. Uçar, eşinin günde 2 paket sigara içtiğini belirterek, "Eşim evde de sigara kullanıyor. Doktora muayene olmaya gittiğimde beni sigara içiyor sandı. Beni düşünmedin, evlatlarını düşünmedin, yeter gari. Kocama 'torunlarını düşünerek bırak artık sigarayı' dedim. 2 aylık torunum var. 'Torununu sevmeyeceksin' dedim. 'Sigaradan yanına yaklaşılmıyor' dedim. Sigaraya karşıyız. Güzelpınar mahallesi kadınları olarak sigara kullanımına karşıyız" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, proje kapsamında mahallede 2 aylık araştırma ve anket çalışmaları yürüttüklerini, Güzelpınar'da 72 kişinin sigara kullandığını tespit ettiklerini söyledi. Amaçlarının bu sayıyı azaltmak olduğunu ifade eden Öztürk, proje dahilinde nikotin ve solunum testlerinin yapılacağını, sigarayı bırakmak isteyenlerin KETEM'e yönlendirileceğini söyledi.

SİGARAYI BIRAKAN OKUL MÜDÜRÜNE KUMBARA HEDİYESİ

Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu ise, tütün bağımlılığıyla mücadele konusunda 2 yıldır çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "Mahallemizde yaptığımız bu çalışmalarla, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde oraya büyük bir tabela asacağız. 'Bu mahallede tütün mamulleri kullanılmıyor' yazacağız" diye konuştu. Konuşmasının ardından Kaymakam Balcıoğlu, sigarayı bırakmaya karar veren Güzelpınar İlkokulu Müdürü Mustafa Deniz'e kumbara hediye etti. Daha sonra Pamukkale Kaymakamı Balcıoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşe Erdoğan ve muhtar Ergün Gürsoy projenin protokolünü imzaladı. Halkoyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından mahalle sakinleri hatıra fotoğrafı çektirdi. Protokol üyeleri ve mahalle sakinleri, daha sonra asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Etkinliğin ardından mahalle sakinleri kurulan stantlarda nikotin ve solunum testi yaptırmasıyla sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mahalle sakinlerinden detaylar

- Ellerinde dövizler taşıyan öğrencilerden detay görüntüler

- Halkoyunları gösterisinden detay görüntü

- Şiir okunmasından görüntü

- Mahalle muhtarı Ergün Gürsoy'un konuşması

- Mahalle sakinlerinden Gülnaz Uçar'ın konuşması

- İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk'ün konuşması

- Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu'nun konuşması

- Vatandaşların stantlarda test yaptırması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA) MEHMETÇİK HASTANEYE YETİŞTİRDİ, ANNESİ KIZININ ADINI PINAR KOYDU Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'da mayın/EYP temizliğine devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Suriyeli hamile bir kadınını doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti. Mehmetçik, zırhlı personel taşıyıcı ile Ziheyye El Halil isimli hamile kadını alarak Akçakale Devlet Hastane'sine ulaştırdı.

Ziheyye El Halil, Akçakale Devlet Hastanesi?nde başarılı şekilde gerçekleşen doğumun ardından, kız evladını kucağına aldı. Doğum sonrası Türk askerine teşekkür eden anne Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekâtı'ndan dolayı da bebeğinin ismini Pınar koyduğunu söyledi.

MSB'den konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'da mayın/EYP temizliğine devam eden Mehmetçiklerimiz, Suriyeli hamile bir kadın kardeşimizin doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti. Mehmetçiklerimiz zırhlı personel taşıyıcı ile Ziheyye El Halil isimli kardeşimizi alarak Akçakale Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Ziheyye El Halil, Akçakale Devlet Hastanesi?nde başarılı şekilde gerçekleşen doğumun ardından kız evladını kucağına aldı. Doğum sonrası Mehmetçiklerimize teşekkür eden Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekâtı?ndan dolayı bebeğinin ismini Pınar koyduğunu söyledi. Şevkat ve merhamet pınarı Mehmetçik, Pınar bebeğe ve annesine sağlık ve mutluluk dolu bir ömür diledi."