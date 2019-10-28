DHA YURT BÜLTENİ-10 

Ovit Dağı'na 'Cumhuriyet tırmanışı' Rize'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ıncı yıl dönümü dolayısıyla deniz seviyesinde 3 bin 200 metre yükseklikteki Ovit Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Rize eski belediye başkanlarından Ekrem Orhon anısına deniz seviyesinde 3 bin 200 metre yükseklikteki Ovit Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirildi. Rize, Artvin ve Erzurum’dan gelen çeşitli dağcılık kulüpleri üyelerinin katıldığı tırmanış öncesi, Türk bayrağı açıldı, İstiklal Marşı okundu. 4 saatlik yürüyüşün ardından Ovit Dağı zirvesine ulaşan ekipler, aynı güzergahtan geri döndü. Cumhuriyet tırmanışına katılanlara belge verildi. Rize Verçenik Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Antrenörü Emin Ali Kalcıoğlu, 14’üncü kez gerçekleştirilen Cumhuriyet tırmanışına katılımın yüksek olduğunu belirterek, “Cumhuriyeti gençlerimizin omzunda yüceltip yeşerteceğiz. Bu faaliyeti rahmetli eski Rize Belediye Başkanı Ekrem Orhon’un anısına yapıyoruz. Orhon Rizemizin yetiştirdiği çok büyük bir değeriydi. Rize’de Cumhuriyet denildiği zaman akla gelen ilk isimlerden biriydi. Her yıl kesintisiz bir şekilde Cumhuriyet Bayramı'nda coşkuyla gençlerimizle beraber bu günü kutluyoruz ve kutlamaya devam edeceğizö dedi.

Yürüyüşe katılan İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz de "Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusuna yakışır bir etkinlik oldu. Bu tırmanış Rize ve Ovit için güzel hayalleri olan Ekrem Orhon anısına yapıldı. Rizeli de onun anısına ahde vefa gösteriyor" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Drone ile tırmanış detayları Yürüyüş detayları Emin ALi Kalcıoğlu ve Hakan Karagöz açıklamaları Detaylar Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA ========================== Ceylanpınar'da 13 gün sonra dersbaşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunda 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla 9 Ekim'de tatil edilen, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki okullarda öğrenciler, 13 gün sonra dersbaşı yaptı. TSK tarafından Suriye'de, Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik 9 Ekim'de başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nın güvenlik önlemleri kapsamında, sınır hattındaki okullarda eğitime ara verildi. Bu kapsamda, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesindeki okullarda, aynı gün eğitime ara verildi. Ceylanpınar'da okulları tatil edilen öğrenciler, bu sabah 13 gün sonra dersbaşı yaptı. 'Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen bir grup öğrenci, Türk bayrağı altında asker selamı verdi.

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- Okul bahçesinden genel detay görüntüler - Zilin çalmasıyla birlikte bahçeye çıkan öğrenciler - Sıralı şekilde bahçede toplanan öğrenciler - Genel detay görüntüler - Dev Türk bayrağı altında asker selamı veren öğrenciler Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA) ========================== Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Elazığ'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Elazığ- Baskil yolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Nihat Kürşat (64) yönetimindeki 23 ES 970 plakalı otomobil, aynı yöndeki S.A.'nın kullandığı 44 FJ 606 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Nihat Kürşat, yaşamını yitirirken, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Nihat Kürşat'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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-Kaza yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) ============================ Demirci ustası, 4 metrelik Atatürk anıtı yaptı Sivas'ın İmranlı ilçesinde demir doğrama ustası Sıddık Demirer (56), 103 kilo civarındaki hurda parçalarını kullanarak, 4 metre boyutunda Atatürk anıtı yaptı. Demirer, yaptığı çalışmayı ilçenin uygun bir yerinde sergilemek istediğini söyledi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası Sıddık Demirer, çocuk yaşlarda başladığı mesleğini sanata dönüştürdü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir çalışma yapmayı planlayan Demirer, 103 parça hurda ile Atatürk anıtı yapmaya karar verdi. Projesini önce tasarlayan ve Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasındaki Kocatepe ile özdeşleyen fotoğrafını örnek alan Demirer, daha sonra kullanılamaz haldeki demir parçaları birleştirerek eserini ortaya çıkardı. 10 günlük çalışma sonucunda 4 metre uzunluğunda ve 103 kilo ağırlığında olan Atatürk anıtını tamamladı.

Çalışma hakkında bilgi veren demir doğrama ustası Sıddık Demirer, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ben de bir şey yapmak istedim. Hurda demirlerden Atatürk anıtı yapmak aklıma geldi. Hurda parçalarını toplayarak böyle bir şey oluşturdum. Mustafa Kemal Atatürk'ü güzel bir şekilde önemle ve dikkatle yaptık. Boş zamanlarımda boş hurdalara değer katabilmek için bu gibi çalışmalarım var. Zaman zaman böyle şeyler yapıyorum. Ben iyi bir çizimciyim. Grafikleri iyi biliyorum. Bunu da metale döküyorum. Babam da eskiden balta ve kazma yapardı. Ben de ondan esinlenerek bu şekilde yanında yetiştim. Görenler şaşırdı, dönüp tekrar tekrar bakıyorlar. Kapıdaki hurdalardan böyle bir eser çıkabiliyormuş. Mustafa Kemal Atatürk'e vefa borcum olduğu için mesleğimin karşılığını böyle ödüyorum. Bu eseri ilçemizin en güzel yerini belirleyip takdim etmek istiyorum. Bunu yapmak çok ince bir çalışma ile yaklaşık 1 ayımı aldı" diye konuştu.