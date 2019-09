DHA YURT BÜLTENİ-18

Husumetli olan Sağ ve Öztop aileleri fertleri çarşıda karşılaştı. Bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan aile fertleri daha sonra taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya tutuştular. Kavgada her iki aileye mensup 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kavganın ardından adı öğrenilmeyen bir kişi ise kullandığı traktörle Eski Derik Caddesi'ndeki hasımlarının iş yerine daldı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında iki kez traktörle iş yerine giren kişi daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Çevrede korku ve paniğin yaşanmasına neden olan olayda kimse yaralanmazken, iş yerinin cam ve çerçevesi kırılması nedeniyle maddi hasar oluştu. Dehşete düşüren olayda yaşananlar ise çevrede bulunan kişilerce cep telefonuna kaydedildi. Polis olayla ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına aldı.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, her yıl genişleyen bölgede, 'beyaz altın' olarak nitelendirilen pamuğun hasadına başlandı. Bölge ziraat odaları başkanları ile çiftçilerin katıldığı hasat töreninde, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da yer aldı. Törende konuşan Bayraktar, "Ülkemiz pamuğunun yaklaşık yüzde 40'ının üretildiği, tarımın ilk yapıldığı bölgelerden biri olan, 'bereketli hilal' içinde yer alan Şanlıurfa'da düzenlediğimiz pamuk hasadımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir hasat töreninde sizlerle beraberiz. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak hasat etkinliklerine katılıyor, çiftçimizin sevincine de sıkıntısına da ortak olmaya gayret ediyoruz. Pamuk; tekstil sanayimize sağladığı katma değer, tekstil ve konfeksiyon ihracatının ülkemiz ekonomisine kazandırdığı döviz miktarı, yarattığı istihdam hacmiyle Türk tarımı için vazgeçilemez bir üründür" dedi.

Çiftçilerin her daim yanında olacaklarını belirten Bayraktar, "Pamuk fiyatları son 1 yılda yaklaşık yüzde 26 oranında geriledi. Gerileme özellikle son 5 ayda meydana geldi. Geçen yıl uluslararası piyasalarda haziran ayında 84 cent'e kadar çıkan pamuk fiyatları, bu yıl Ağustos başında 58 cent'e kadar indi. Bugünlerde 62 cent dolaylarında seyrediyor. 29 Ağustos'ta Şanlıurfa'da, 2 Eylül'de Adana'da, yönetim kurulu üyelerimiz, ziraat odası başkanlarımız ve çiftçilerimizin geniş katılımıyla düzenlediğimiz basın açıklamalarında pamuktaki sorunları dile getirdik. Çiftçimizin sesi olduk. Çiftçimizin derdi bizim derdimiz. Çiftçimizin sevinci bizim sevincimiz. Tasada ve kıvançta hep beraberiz. Çiftçimiz sıkıntıdaysa biz de sıkıntıdayız" dedi.

Şanlıurfa'da pamuk veriminin artırılması için çalışmalar yapacaklarını ve olayın takipçisi olacaklarını belirten Bayraktar, "Türkiye ortalamasının üste çıkması lazım. Bu bölgeye bu yakışır. Bunu da inşallah güzel bir çalışmayla gerçekleştireceğiz. Çünkü bu bölge Türkiye'nin pamuk üretiminin yarıdan fazlasını üretiyorsa rakamlarında da Türkiye birincisi olmak zorunda. Şimdi bugün olduğu gibi her zaman sizlerin yanında olacağız" dedi.

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde, dişinin uyuşturulması için yapılan iğneye rağmen yeterince uyuşmadığı gerekçesiyle hastası Mert Demir tarafından bıçaklanan Hamdi Demir için meslektaşları bir araya geldi. Hamdi Gören'e yapılan saldırıyı kınamak için düzenlenen basın açıklamasına Gören'in meslektaşlarının yanı sıra Bursa Tabip Odası üyeleri de katıldı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet nedeniyle tedirgin olduklarını belirten sağlık çalışanları bunun en son örneğinin de dün yaşandığını belirterek sağlık çalışanlarına şiddeti protesto etti. Basın açıklamasını yapan Bursa Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Emel Eroğlu, dün acı bir olay yaşadıklarını belirterek, "Bursa Ağız Diş Sağlığı Hastanesinde 31 yıllık meslektaşımız diş hekimi Hamdi Gören bir hastasının bıçaklı saldırısına uğradı. Bundan büyük üzüntü ve kaygı duyduk ve sağlık alanında şiddetin bu denli artmasından dolayı gerçekten öfkeliyiz. Şu an kendisinin sağlık durumu iyi şimdi ziyaret ettik. Hamdi bey kendisi 31 yıllık bir diş hekimi ama yeni mezun olan diş hekimlerin çalışma koşulları hakkında ciddi bir kaygı duyuyor." dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI BU MUAMELEYİ HAK ETMİYORLAR"

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etmek için toplandıklarını belirten Eroğlu, "Kamuoyunun dikkatini çekmek istiyoruz. Sağlık çalışanları bu kötü muameleyi hak etmiyor. Gerçekten kamudan meslektaşlarımız çok zor koşullar altında çalışıyor. Mevcut çalışma sistemi, performansa dayalı ek ödeme sistemi, günden güne artan hasta sayısıyla bizi karşı karşıya bırakıyor ve iyi hekimlik yapma olanağımız neredeyse kalmıyor. Tüm bunlara rağmen iyi hekimlik yapmak için çaba gösteriyoruz ama karşılığında ne yazık ki sözlü ve fiziksel saldırıya maruz kalıyoruz. Bütün meslektaşlarımız, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları saldırıya uğrayan hekim arkadaşımıza sahip çıkıyor" diye konuştu.

"SAĞLIKTA YAŞANAN ŞİDDET MAALESEF HER GÜN TIRMANIYOR"

Dr. Emel Eroğlu'nun ardından açıklama yapan Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez, "Bursa Tabip Odası ve Bursalı hekimler adına, öncelikle diş hekimleri camiasına ve bütün sağlık çalışanları camiasına geçmiş olsun diliyoruz. Gerçekten olayın bu kadar basit bir şekilde atlatılmış olması da oldukça şanslı bir durum. Sağlıkta yaşanan şiddet her gün tırmanıyor maalesef. Sağlık yöneticilerinin hiçbir şey yapmıyor olması bizi daha fazla tedirgin ediyor. Her gün, işimize gelirken ölüm tehlikesiyle çalışıyor olmak bizi gerçekten bu işi yapamaz noktasına getiriyor. Her gün bu tehditle, özellikle bütün sağlık birimlerinde, acillerde, polikliniklerde bu tehditlerle yüz yüze kalan arkadaşlarımız adına bir şeyler söylemek gerekirse gerçekten yapılacak olanları bekliyoruz" dedi.

