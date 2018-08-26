DHA YURT BÜLTENİ-5

1)BAYRAMIN SON GÜNÜNDE DE DÖNÜŞLER SÜRÜYOR KURBAN Bayramı tatilin son gününde TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu İstanbul istikametine doğru belirli aralıklarla yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilinin çileli yolculuğu bayramın son gününde de sürdü. Sakarya'nın Sapanca ilçesi ile Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Alikahya Mahallesi geçişinde belirli aralıklarla yoğunluk yaşanırken, Bekirdere rampasında yoğun ama akıcı bir trafik var.Kocaeli geçişinde TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu İstanbul istikametine doğru trafik önlemleri arttırıldı. Ekipler emniyet şeridi ihlali ve trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yazıp uyarılarda bulunurken araçları arızalanan sürücülere de yardımcı olundu.

HER 5 DAKİKADA 1 FERİBOT KALKIYOR

İzmir, Yalova ve Bursa istikametinden gelip İzmit Körfezi'ni dolaşan sürücüler Kandıra turnikelerinden katılım sağlıyor. Körfezi dolaşmak istemeyen sürücüler ise Osmangazi Köprüsü ve Yalova Topçular- Gebze Eskihisar arasında sefer yapan feribotları tercih ediyor. Feribot iskelelerinde de akıcı bir yoğunluk var. Her 5 dakikada bir feribot kalkış yapıyor.

Karayollarındaki trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde devam etmesi tahmin ediliyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Bekirdere rampasında trafik akışı

-Bozulan bir aracın yol kenarında görüntüsü

-Trafik akışından detaylar (Haber: Ergün AYAZ /Kamera: Alişan KOYUNCU-İZMİT-DHA ================================================= 2)TURGUTLU'DA 6 AYRI NOKTADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, akşam 6 ayrı noktada çıkan yangında 1 hektar tarım ve 2 hektar makilik alan zarar gördü. Alevler, köylülerin de desteği ile itfaiye ve orman ekipleri tarafından söndürüldü. Turgutlu'nun kırsal Avşar Mahallesi, Ballıdere Mevkisi'ndeki makilik alanda dün (Cumartesi) saat 21.45 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler yakındaki zeytin ve meyve ağaçları ile kaplı tarım arazilerine ulaştı. Bölgeye Turgutlu Orman İşletme Şefliği'ne ait 6 arazöz, 2 su tankeri, 2 itfaiye aracı

ile müdahale edildi. Buradaki alevlere müdahale edildiği sırada 1'i yakındaki Dalbahçe Mahallesi diğer 4'ü ise Osmancık Mahallesi'ndeki toplam 5 ayrı noktadan da alevler yükselmeye başladı. Alevler korkuya neden olurken, buraya da 1 arazöz sevk edildi. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Söndürme çalışmalarını Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Aydın Kutlu ile Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren de izledi. Alevler, karadan müdahale ile 2 saatte güçlükle söndürülürken 1 hektar tarım ve 2 hektar makilik alan küle döndü. Yangınların kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde durulurken, jandarma soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Yangında zarar gören alanların görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) =============================================== 3)ADANA'DA İMALI 30 AĞUSTOS MESAJI ADANA'da aşırı sıcaklarla ilgili sosyal paylaşım sitesinden 'Güneşe ateş etmeyin' notu ile büyük ilgi çeken merkez Seyhan İlçe Belediyesi, bu kez Yunanca, İngilizce ve Fransızca 30 Ağustos Zafer Bayramı afişleriyle dikkat çekti. 'Eğer 30 Ağustos'ta savaşı Yunanlar kazansaydı, bu pankart böyle olurdu' yazılı Yunanca pankartları görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Kentin farklı noktalarında da aynı afişin İngilizce ve Fransızca asılı olduğunu belirten vatandaşlar, "Afişleri görünce çok duygulandık" diye konuştu. Pankarttaki yazının anlamını internete yazarak öğrendiğini belirten Ertan Girgiz adlı vatandaş, "Gerçekten çok anlamlı. Çok duygulandım şu an. Ama Türkçe yazıldı işte, başaramadılar. Bu yazıyı umarım her yere yazarlar. İnşallah kıyamete kadar da Türkçe yazılacak" dedi. Farklı dilde yazılan pankartı ilk gördüğünde Rusça zannettiğini belirten Derya İlhan, yazının anlamını öğrendikten sonra çok etkilendiğini ve savaştaki verilen mücadelenin ne mutlu ki başarıya ulaştığını söyledi.

Seyhan Belediyesi Türkçe olarak astığı pankartta ise "Çok şükür zaferi biz kazandık ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ana yurdumuzda, ana dilimizle kutlayabiliyoruz" yazısını sergiledi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Pankartlardan genel ve detay görüntüler

- Vatandaşlar ile röp SÜRE:03'05" BOYUT:342 MB Haber:Can ÇELİK -Kamera:ADANA,(DHA) ======================================================= 4)ŞELALEDE KAYALIKLARA SIKIŞAN TATİLCİ KURTARILDI ARTVİN’in Arhavi ilçesinde ünlü Mençuna Şelalesi’ni gezdiği sırada ayağının kaymasıyla dengesini kaybeden ve 15 metre yüksekten düştüğü kayalıklar arasında sıkışıp ağır yaralanan Mahmut Yoldaş (29), mahsur kaldığı yerden AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Küçükköy Kamilet mezrası mevkiinde yer alan ünlü Mençuna Şelalesi’nde meydana geldi. Bayram tatili için İstanbul’dan bölgeye gelen Mahmut Yoldaş, muhteşem doğası ve eşsiz güzellikleri her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği şelaleyi gezdiği sırada, ayağının kaymasıyla dengesini kaybetti ve 15 metre yüksekten kayalıklar arasına düştü. Düştüğü kayalıklar arasında sıkışan Yoldaş’ın yardıma koşan ancak kurtarma çalışmalarından sonuç alamayan ziyaretçiler, durumu jandarma ve AKUT’a bildirdi, yardım istedi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen AKUT ekipleri, Yoldaş’ı ip yardımıyla indikleri kayalıklar arasından koydukları sedyeyle yukarı çıkardı. Şelade hazır bekleyen 112 Sağlık ekiplerinin de ilk müdahalede bulunduğu Yoldaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Düşmesi sonucu başında, kolunda ve bacağında kırıklar oluşmasıyla yaralanan Yoldaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Kurtarma ekiplerinin çalışması

- Yaralı vatandaşın görüntüleri

- Yaralı vatandaşın kurtarılması

Boyut: 368 MB Süre: 02:00 Haber: Adem AKATİN-Kamera: ARTVİN-DHA ================================================= 5)OTOMOBİLİN ALTINA GİREN KEDİYİ KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR ADANA'da esnafların bir apartmanın bodrum katında beslediği yavru kedilerden biri kaçtı. Sokağa çıkan kedi, park halindeki araçların altına girip gizlendi. Esnaflar, yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu. Ziyapaşa Mahallesi'ndeki esnaflar, bir apartmanın bodrum katında 4 yavru kediyi beslemeye başladı. Yavru kedilenden biri trafiğin yoğun olduğu caddede yola çıkarak park halindeki otomobilin altına gizlendi. Kedinin ezileceğinden endişe eden esnaflar, hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından yavru kedi süpürge sapıyla aracın altından çıkartıldı. Ancak kalabalıktan korkan kedi, aracın altından çıkıp, yaşadığı binanın bahçesine kaçtı. Kedileri besleyen esnaflardan büfe işletmecisi İbrahim Paksoy, "Uzun zamandır bu kedileri besliyoruz. Ama yavrulardan biri çok yaramaz. Şu an onu yakalamaya çalışıyoruz. Bir haftadır bizi arabaların altına kaçarak peşinden koşturuyor. Malum burası trafiğin yoğun olduğu bir bölge. Zarar görmesinden korktuğumuz için yakalayıp annesinin ve kardeşlerinin yanına koyacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Esnafın aracın kaputunda kediyi araması

- Süpürge ile aracın altına bakması

- Esnafın konuşması

- Kedilerin görüntüsü

- Araçların görüntüsü SÜRE:03'22" BOYUT:373 MB Haber:Can ÇELİK - Nuri PİR -Kamera:Can ÇELİK/ADANA,(DHA) ============================================== 6)SIRTINDAN BIÇAKLANAN AFGAN GENÇ, AĞIR YARALANDI KONYA'da Afganistan uyruklu Ali Muhammed (25), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından sırtından bıçaklandı. Ağır yaralanan Muhammed, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Ak Çeşme Mahallesi'ne meydana geldi. Afgan Ali Muhammed'in yanına, iddiaya göre, kaldırımda yürüdüğü sırada tanımadığı 2 kişi geldi. Şüpheliler ile Muhammed arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri, Muhammed'i sırtından bıçakla yaraladı. Muhammed, yakındaki iş yerine girerek, yardım istedi. İş yeri sahibinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Muhammed'i ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ali Muhammed'in durumunun kritik olduğu öğrenilirken, polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(Görüntü dökümü:

------------------------------------

-Yaralı Afganlının hastaneye getirilişi

-Hastaneden detaylar Haber-Kamera: Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) ====================================== 7)NİĞDE'DEN 10 ÜLKEYE EV TİPİ TURŞU İHRAÇ EDİLİYOR NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinin kırsal köylerinden olan Ovacık'ta kurulu firma, Gürcistan, Nahcivan, İran, Irak ve Azerbaycan'ın aralarında bulunduğu 10 ülkeye turşu ihraç ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle kurulan firma, turşuluk malzemeleri kendi tarlasında üretip paketleyip turşu haline getirip 10 ülkeye ihraç ederken, aynı zamanda Türkiye'de de 45 ile sevk ediyor. Kendi tarlasında ekip, hasat ettiği ürünleri ihraç eden işletme sahibi Fevzi Erbil, 650 dönüm tarlada turşuluk ürün ektiklerini söyledi. Erbil, "16 yıldır tarlalarımızda ürettiğimiz ürünleri turşu haline getirip yaklaşık 5 ülkeye ihraç ettiğimiz gibi Türkiye'de de 45 kente sevk ediyoruz. İşletmemizde kornişon turşusu, lahana turşusu, biber turşusu gibi birçok turşu çeşidini üretiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının da destekleriyle kapasitemizi arttırıp yeni kuracağımız kavanoz hattıyla ihracatı daha da arttırmayı hedefliyoruz. İhraç ettiğimiz turşuların bütün malzemelerini ekimini yaptığımız 650 dönüm arazide kendimiz ekimini yapıyoruz. Fabrikamızda şuanda 100 kişi istihdam edilmekte olup bu sayıyı arttırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Niğde Tarım ve Ormancılık İl Müdürü Asım Baş ise üreticileri desteklediklerini söyledi. Baş şöyle konuştu:

"Üreticimiz burada biber, lahana, kornişon ve domates gibi bir çok turşuluk malzemeyi Tarım ve Ormancılık il müdürlüğümüz tarafından desteklenen tesiste turşu haline getiriliyor. Burada kendi üretip kendi paketleyip marka haline getirilen turşular 10 ülkeye ihracat edilip Türkiye içinde de 45 ile sevk ediliyor. Bakanlığımız destekleriyle bu yıl sözleşme imzaladık ve 2 milyon 200 bin TL yatırımla kapasitesini artırılıyor. Bakanlığımız bu 2 milyon 200 bin TL'nin 1 milyon 100 Bin TL'sini hibe olarak veriyor."

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Turşuluk kornişonların boyutuna göre ayrılması

- Turşu fabrikasının içerisinden detay görüntü

- Tarlada turşuluk malzemelerin toplanışından görüntü

- Tarım ve Ormancılık il Müdürü Asım Baş ile röportaj

- Turşu fabrikası işletme sahibi Fevzi Erbil ile röportaj

- Tarlada turşuluk malzeme toplayan işçilerden detay görüntüler SÜRE:04'28" BOYUT:494 MB Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA) ====================================================== 8)VAN'DA 31 KİLO 860 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ VAN'ın Tuşba ilçesine bir evin bodrumuna polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, elektrik makaralarının içerisine gizlenmiş 31 kilo 860 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi’nde bir evin bodrumuna operasyon düzenledi. Narkotik arama köpeği Lisa’nın da katıldığı operasyonda yapılan detaylı aramada elektrik kablosu makaralarının içerisine gizlenmiş 195 paket halinde toplam 31 kilo 860 gram eroin ele geçirildi.