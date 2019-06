DHA YURT BÜLTENİ-5

Görühtü Dökümü ------------------: -İzmir'de gözaltına alınan 2 şüphelinin sağlık kontrolüne götürülürken görüntüsü -Genel ve detay görüntüler Haber: Burhan CEYHAN - Kamera: Davut CAN / AYDIN - İZMİR, (DHA)

HER yıl 70 bin bebeğin dünyaya geldiği Şanlıurfa'da el emeğiyle yapılan tahta beşikler, ucuz, kullanışlı ve doğal olması nedeniyle aileler tarafından tercih ediliyor. Türkiye'de, doğum oranı yüksek iller arasında yer alan Şanlıurfa'da, Haşimiye Meydanı'ndaki tarihi Nacar Pazarı'nda imal edilen el emeği tahta beşikler ilgi görüyor. Kalitesine göre 100-250 liraya satılan beşikler, daha çok kırsal bölgelerde yaşayan çok çocuklu aileler tarafından kullanılıyor. Kentte marangozların yoğunlukta olduğu Nacar Pazarı’nda daha önceden kapı, pencere, mutfak gereçleri yapan marangozlar, bu taleplerin sona ermesi üzerine tahta beşik yapmaya başladılar. Nacar Pazarı’nda tahta beşik yapan marangoz Emin Gül, mesleğe babasının anında çırak olarak başladığını şimdi oğlunun da kendisinin yanında çıraklık ettiğini belirtti. Bir dönem gözde meslekler arasında yer alan marangozculuğun bitme noktasına geldiğini belirten Gül, "Daha önce doğramadan kapı, pencere, mutfak gereçleri yapıyorduk. Bunların yerini plastik ürünler alınca vatandaşların doğrama ürünlerine ilgilisi azaldı. Bizler de işlerimizin yürümesi için beşik yapımına başladık. Yaklaşık 30 yıldır el yapımı tahta beşik üretiyoruz. Bunları yapan birkaç kişi kaldı. Nacar Pazarı'nda usta sayısı her geçen gün azalıyor" diye konuştu. Ustaların hünerli elleriyle yapılan el emeği göz nuru ahşap beşiklerde sallanarak büyüyen bebeklerin daha sağlıklı olduğunu belirten marangoz Yunus Cansu ise bebeklerin bu beşiklerde rahat ettiğini belirterek şöyle konuştu: "Şanlıurfa'da, tahta beşiklere ilgi devam ediyor. Beşikleri genellikle kırsalda yaşayanlar çok tercih ediyor. Bunların taşınması hem kolay hem de fazla yer kaplamıyor. Bunun yanında beşikler diğer mobilya beşiklerden daha ekonomik ve ucuz. Yaptığımız beşikleri modeline ve malzemesine göre 100-250 liraya satıyoruz. Bazen malzemesine göre 60 liraya da sattığımız oluyor. Satışlar kötü değil şükür. Özel malzemeden de isteyenler oluyor. Onların fiyatları farklı oluyor. Örneğin cevizden isteyenler oluyor. Biz de onlara göre yapıyoruz." Çocuklarını tahta beşikte sallayarak büyüten aileler de plastik ürünlerin yerine ahşap beşiklerin kullanılmasının daha sağlıklı olduğunu bu yüzden ahşap beşik tercih ettiklerini söyledi.

5)YARIM KALAN İNŞAATLAR, TOPLUMSAL GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak, ekonomik ve hukuksal sebeplerle yarım kalan inşaatların hem can güvenliğini hem de toplumsal güvenliği tehdit ettiğini belirtti. İMO Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak, müteahhitlerin yapımına başladığı ancak ekonomik ya da hukuksal sebeplerle yarım kalan inşaatlar hakkında açıklamalarda bulundu. Albayrak, bu yapıların toplumsal güvenliği ve can güvenliğini tehdit ettiğini ve oluşturdukları görüntü kirliliğiyle kent estetiğine zarar verdiğini söyledi. İnşaat sektöründe sıklıkla bu durumla karşılaşıldığını belirten Albayrak çözümün mülk sahipleri ve belediyeler tarafından üretilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu tarz yapıların içerisinde neler olup bittiğinin tespit edilemediğini söyleyen Albayrak, "Elbette planlı yapılaşmış bölgelerde bir kent estetiği var. Bu yarım kalan inşaatların bu bölgelerde kent estetiğine olumsuz etkileri vardır. Biz kaçak inşaatların hiçbir şekilde yapılmaması ve inşaatların yarım bırakılmaması taraftarıyız çünkü bunların birçok açıdan mahsurları vardır. Bunların başında da görüntü kirliliği gelir. Ayrıca bu inşaatlarda güvenlik tedbirleri alınmadıysa asayişi de tehdit eder. İçerisinde neler olup bittiği takip edilemiyor. Bu yapıların toplum güvenliği açısından da çok büyük mahsurları vardır. Öte yandan can güvenliği açısından da bu binalara girip çıkanlar ya da yakınlarda duranlar için bir tehlike söz konusudur" dedi.

'İLK SORUMLU MÜLK SAHİBİ'

İnşaatların yarım kalması durumunda ilk sorumluluğun bina sahibi şahısta olduğunu belirten Albayrak, "Sahiplerinin gerekli önlemleri alma zorunluluğu vardır. İnşaat aşamasında kalan binalarda da çevre ve iş güvenliği yönetmeliklerini uygulamak zorundadırlar. Ekonomik sebeplerden yarım kalan inşaatları sahipleri kendi hallerine bırakıyorlar. Güvenlik önlemleri de almıyorlar. Çevremizde bu şekilde iflas edip oraya bekçi tutacak ekonomik gücü olmayan kişiler de var. Ekonomik anlamda tükenmiş birisinin inşaatı devam ettirmesi çok zordur. Bu, ülkemizdeki inşaat sektörünün durumuyla da ilgilidir. Mahallelerinde böyle yarım kalan inşaatlar olup sorunlar yaşayan vatandaşların belediyeye müracaat etmeleri gerekmektedir. Belediyenin ya inşaatı yıkması ya da sahiplerini bulup tamamlatması gerekir. Ayrıca konu mahkemeye taşınırsa da mahkeme, yapının yıkımına karar verebilir" diye konuştu.

'YAPI 5 YILDA TAMAMLANMALI'

İnşaatı tamamlama süresinin ilgili yönetmeliğe göre 5 yıl olduğunu belirten Mehmet Albayrak, "Ruhsatlı yapıların inşaatı tamamlamak için süreleri 5 yıldır. 5 yıl içinde tamamlanıp kullanım izni alınması gerekir. Aksi bir durumla karşılaşıldığında gerekli başvuruları yapıp denetimlerden geçtikten sonra ruhsat sürelerini uzatabilir ya da yeniden ruhsat alabilirler. Ancak uzun süre yarım kalan inşaatların yapımına devam edilmesinde dayanıklılıkla ilgili sorunlar baş gösterebilir. Ülkemizde deprem yönetmeliği sık sık güncellenmektedir. Eski bir yönetmeliğe göre başlanılıp yarım kalmış inşaata devam edilebilmesi için yeni yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmek gerekir" diye konuştu.