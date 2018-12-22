DHA YURT BÜLTENİ -7 HASTA YAKINI KADINLAR, YOĞUN BAKIMDA DOKTOR VE 3 HEMŞİREYİ DÖVDÜ Antalya'da, hastanede yaşamını yitiren İsmail Ç.'nin yakınları, kapıyı zorlayarak girdikleri yoğun bakım ünitesinde, görevli doktor ve 3 hemşireyi dövdü. Hasta yakınları, bir hemşirenin saçını çekip başını beton zemine vurarak bayılttı. Darp raporu alan sağlık çalışanları, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İsmail Ç., 21 Aralık gecesi fenalaştı. Yoğun bakımda görevli Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu'nun müdahalesine karşın İsmail Ç. saat 05.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Dr. Celepoğlu, yoğun bakım uzmanı Dr. Özlem Çakın'ı arayarak durum hakkında bilgi verdi.

ŞİFRELİ KAPIYI ZORLAYARAK AÇTILAR

Olayı haber alan hasta yakını 3 kadın, içeri girmek istediklerini belirterek yoğun bakım ünitesinin kapısını yumrukladı. Şifre ile açılan sürgülü kapıyı zorlayarak açıp içeri giren kadınlardan biri, iddiaya göre, 'Ne yaptınız babama' diye bağırarak hasta odasına yöneldi. İsmail Ç.'nin yaşamını yitirdiğini gören hasta yakını 'Babamı siz öldürdünüz' diyerek yoğun bakımdaki Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu ve diğer sağlık çalışanlarına saldırdı. Dr. Celepoğlu'na tokat attığı iddia edilen hasta yakınları yine iddiaya göre yoğun bakım odasındaki hemşire E.Ö.'ye 'Babamı bu ellerle mi öldürdün' diye bağırarak defalarca tokat attı, parmaklarını büktü.

KAFASINI YERE VURARAK BAYILTTILAR

Bu sırada beyaz kod vermek isteyen hemşire B.B.V.'ye 'Kimi arıyorsun sen' diye bağıran saldırganlar, saçını çekti, başını beton zemine vurdu. B.B.V. aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Yoğun bakım ünitesindeki malzemeleri de sağlık personeline fırlatan saldırganlar, kendilerini sakinleştirmeye çalışan hemşire E.Ö.'ye de saldırıp kolunu ısırdı. Bir süre sonra olay yerine gelen hastane güvenliği, 3 kadını güçlükle dışarı çıkardı.

Olaydan sonra darp raporu alan Dr. Celepoğlu ve hemşireler, hasta yakınları hakkında şikayetçi oldu.

TABİP ODASI KINADI

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, saldırıya uğrayan Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu ve avukatı Onur Bilge Özdemir ile ortak bir basın açıklaması yaparak, saldırıyı kınadı. Hasta yakınlarının yoğun bakımda doktor ve diğer sağlık çalışanlarına saldırdığını, şiddet uyguladığını belirten Prof. Dr. Şahin, "Fiziksel ve sözsel şiddete rağmen sağlık görevlileri karşılık vermemiştir. Bir çalışan, uğradığı şiddetin etkisiyle bayılmıştır. Bu şiddet güvenlik görevlileri gelinceye kadar devam etmiştir" dedi.

Sağlık çalışanlarının ölümle dahi sonuçlanan saldırılara uğradığını anlatan Prof. Dr. Şahin, "Orada saldırıya uğrayan sadece o hekim ve sağlık çalışanları değildi. Ülkedeki tüm hekimler ve sağlık çalışanları saldırıya uğramıştır. Saldırıyı kınıyoruz. Sağlık çalışanlarının can güvenliği sağlanmalı ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır" diye konuştu.

YOĞUN BAKIMDA 9 HASTA DAHA VARDI

Dr. Celepoğlu'nun avukatı Onur Bilge Özdemir, olayın yoğun bakım ünitesinde yaşandığını, aktif saldırının 5 dakika sürdüğünü söyledi. Yoğun bakım ünitesi kapısında başlayan ve içeride devam eden olayın ise yaklaşık yarım saat sürdüğünü kaydeden avukat Özdemir, "Müvekkilim daha meslek hayatının başında. 8 aylık bir doktor ve böyle bir travma yaşıyor. Saldırıya uğrayan sağlık çalışanları şu an bu tramvayı atlatmaya çalışıyor. Yoğun bakımda yatan diğer 9 hasta ve saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarının hayatlarını kaybetmemelerini mucize olarak nitelendiriyorum. Bu saldırı, müvekkilim şahsında tüm doktorların önlüğüne yöneliktir, gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" dedi.

Avukat Onur Bilge Özdemir, saldırı anının güvenlik kameralarına yansıdığını, bu görüntüleri izlediklerini ve hastane yönetiminden talep edeceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu (kırmızı kazaklı)

- Genel detay

- Prof. Dr. Nursel Şahin konuşma

- Avukatı Onur Bilge Özdemir konuşma

- Detay Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER- Yusuf DEMİR/ANTALYA-DHA) =================== SEYİR HALİNDE ALEV ALAN MAKARNA YÜKLÜ TIR YANDI Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde makarna taşıyan bir TIR, seyir halindeyken alev alarak yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75’inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönünde giden ve sürücüsü öğrenilmeyen 33 DTE 94 plakalı makarna yüklü TIR, bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü TIR'ı emniyet şeridine çekerek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Uzun çabalar sonucunda yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK ŞANLIURFA,(DHA) ================== YALOVA'DA KIRMIZI RENKLİ SU BİRİKİNTİSİ ORTAYA ÇIKTI

Yalova'nın Gazioasmanpaşa Mahallesi İlkbahar Sokak üzerinde yer alan boş bir arazideki kırmızı rekli su birikintisi dikkat çekti. Suyu gören mahalle sakinleri ise paniğe kapıldı. Konunun belediyeye bildirilmesi sonrasında ekipler bölgeye gelerek sudan numuneler aldı. Kırmızı su ile dolan alanda yüzen ördekler de kırmızı renge boyandılar. Kırmızıya boyanan ördekleri ve kırmızı suyu görenler de şaşkınlıklarını gizleyemediler. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber: İsmal ÖZTÜRK/YALOVA,(DHA) ================ LİCE'DE TERÖR OPERASYONU: 3 GÖZALTI (yeniden) DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 103 kilo esrar, ruhsatsız tüfek, terörist kıyafeti ve hücum yeleği ile çeşitli malzemeler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerıne Serince köyünde belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan ev ve bahçede 103 kilo esrar, 7 bidon, 4 kalem pil, 2 el feneri, 2 hücum yeleği, terörist kıyafeti, 1 sırt çantası, 1 koltuk altı tabanca kılıfı, dürbün, gaz maskesi, ruhsatsız av tüfeği ve 75 fişek ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, M.P., D.P., M.Ç. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü

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- Arama yapılması

- Jandarmanın eğitimli köpeği

- Esrar ve bidonlar

- Ele geçirilen malzemeler

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 18 MB Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: DİYARBAKIR-DHA ================ KALP KRİZİNDEN ÖLEN POLİS MEMURU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ Denizli'de kalp krizinden ölen polis memuru Erkan Altıntaş (44) için emniyette tören yapıldı. Tören sonrası Altıntaş'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Nazilli İlçesine götürüldü.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erkan Altıntaş, gece nöbetinden çıktıktan sonra dün (cuma) sabah, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'ndeki evine döndü. Evli ve 2 çocuk babası Altıntaş, kalp krizi geçirdi. Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altıntaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Altıntaş için bugün görev yaptığı Denizli İl Emniyet Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenlendi. Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, üst düzey polis müdürleri ile çok sayıda polis memuru törene katıldı. Kadın polis memurları Altıntaş'ın eşi Özlem Altıntaş'ı teselli etmeye çalışırken, kızları Sinem (14) ile Ceren Altıntaş (10) törende gözyaşlarını tutamadı.

İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Altıntaş'ın ailesine başsağlığı diledi. Törende Altıntaş'ın özgeçmişi okundu. Dua edilmesinin ardından, Altıntaş'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenazenin tören mangası tarafından taşınması

- Eşi Özlem Altıntaş'ın ağlayarak getirilmesi

- Kızlarından görüntü

- Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in konuşması

- Cenazenin götürülmesi

- Ölen Erkan Altıntaş'ın fotoğrafı Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ================== ESKİ MUHTAR CİNAYETİNE 2 TUTUKLAMA Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, eski köy muhtarı Kemal Duyar'ın evinde başından vurularak öldürülmesiyle ilgili şu anki köy muhtarının da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Muhtar ve bir kişi, tutuklandı.

Kadirli ilçesine bağlı Hacıhaliloğlu Köyü'nde 3 Ağustos’ta meydana gelen olayda, köyün eski muhtarı Kemal Duyar, yalnız yaşadığı evinin arkasındaki mısır tarlasından gelen kişi ya da kişiler tarafından açılan ateşle başından vurularak, öldürüldü. Jandarma tarafından 5 aydır yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, köy muhtarı Semih Duyan ve Süleyman Başdoğan ile Y.Ş. ve E.D. gözaltına alındı. Y.Ş. ve E.D. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, muhtar Duyan 'azmettirmek', Başdoğan ise 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. İkilinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

SEÇİM İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Cinayetin muhtar Semih Duyan'ın eski muhtar Kemal Duyar’ın yeniden aday olacağı ve seçimi kazanacağına kesin gözüyle bakılmasınedeniyle işlenmiş olabileceği iddia edildi. Soruşturmada çelişkili ifadeler muhtarın, seçimi kaybetme korkusu ile Süleyman Başdoğan'a eski muhtarı öldürtmüş olabileceği ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Jandarma araçları ve evin görüntüsü

- Olay yerinden detaylar

- Adliye önünden görüntü SÜRE: 39" BOYUT: 74 MB Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA) ================= ODA DÜZENİNİ DEĞİŞTİREN KARDEŞİNİ BIÇAKLADI Karaman'da Tamer B.(25), odasındaki eşyaların yerini değiştirdiği gerekçesiyle tartıştığı 17 yaşındaki kardeşi Yakup B.'yi bıçaklayarak, yaraladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi 117 Sokak üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Tamer B., odasındaki eşyaların yerini değiştirdiği gerekçesiyle kardeşi Y.B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tamer B., kardeşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak, yaraladı. Aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yakup B. ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağabey Tamer B. ise evde gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Yaralının ambulansla hastaneye getirilişi

- Hastaneden detaylar Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)) ================= MÜSLÜM GÜRSES DİNLEYEN KEDİNİN TEPKİSİ, ŞAŞIRTTI Sosyal medyada yayılan bir videoda merhum sanatçı Müslüm Gürses’in seslendirdiği 'Yeşil Ördek Gibi' türküsünü dinleyen kedinin verdiği tepki, görenleri şaşırttı.

Arabesk müziğin sevilen sanatçısı, 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in seslendirdiği 'Yeşil Ördek Gibi' türküsünü dinleyen kedinin tepkisi, izleyenleri şaşırttı. Cep telefonunda çalan şarkıyla birlikte gözlerini kapatıp başını salladığı görülen kedinin videosu, çok sayıda kişi tarafından izlendi. Sosyal medya kullanıcıları, 'Ülkemizin kedisi bile dertli', 'Müslüm Baba' hayvanların da yüreğine dokunuyor', 'Kedi aşk acısı çekiyor herhalde' gibi yorumlar yaptı. Görüntü Dökümü

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- Kedinin Müslüm Gürses şarkısı dinlemesi SÜRE: 24" BOYUT:46 MB Haber:Can ÇELİK-Kamera: ADANA,(DHA) ================