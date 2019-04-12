DHA YURT BÜLTENİ-8

ÇAVUŞOĞLU'NDAN, FRANSIZ PARLAMENTERE 1915 OLAYLARI TEPKİSİ (EK)

1)ŞENTOP'TAN KRİMİ AÇIKLAMASI TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransız parlamenter Sonia Krimi’nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun sözleri üzerine salonu terk etmesinin ardından açıklamada bulundu. Sözkonusu olayla ilgili aslında bir gerilim olmadığını belirten Şentop, “Bir parlamenter arkadaşımızın bir şovu vardı sadece kendince. Ben açılış konuşması yaptım, katılmayabilirsiniz. Aynı şekilde oradaki bütün arkadaşlar da bir söz söylediklerinde, bir soru sorduklarında verilecek cevapları da saygıyla dinlemek zorundadır. Kendisi farklı görüşler olabilir diyor, sonra da kendi görüşünün itiraza konu olmasına kızıyor, sinirleniyor. Bunların daha çok siyasi değil, belki psikolojik arka planları araştırılabilir. Birçok Fransız parlamenter varken, aslen Fransız olmayan bir Fransız parlamenterin bu itirazının, farklı bir psikolojik halle izah edilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. Şentop, toplantıyı terk eden Krimi’nin Antalya’dan da ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruya ise “Zannetmiyorum, Antalya güzel yer ayrılmak istemez kimse" karşılığını verdi.

Görüntü Dökümü

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- TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA) ================================================== 2)KARAPINAR'DA YAYLA YOLUNDA YENİ OBRUK OLUŞTU KONYA'nın Karapınar ilçesinde yayla yolunda 10 metre çapında, 10 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, vatandaşları tedirgin etti. İrili ufaklı 300'ün üzerinde obruk oluşan Karapınar'da yeni bir obruk daha oluştu. İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Küçük Karakuyu mevkiinde, buğday ekili iki tarla arasında yaylalara giden patika yolda meydana geldi.

ARAÇIN GEÇMEMESİ FACİAYI ÖNLEDİ

Obruğun oluşumu sırasında herhangi bir aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi. Bölgedeki tarlalarda çalışan işçiler, obruğu fark edince belediye ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri de birkaç gün önce oluştuğu üzerinde durulan 10 metre çapında, 10 metre derinliğindeki obruğun etrafını güvenlik amaçlı tel örgüyle çevirdi.

Bölgede çiftçilik yapan Adem Aydemir, obruğun tarlada çalışan işçiler tarafından fark edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"İlkbahar gelince tarlalarda ve yaylalarda çalışmalar başlıyor. Obruğun yolda olması endişe vericidir. Çünkü çalışmanın başlamasıyla yoldan araçların geçişleri de artıyor. O sırada herhangi bir aracın geçmemesine şükrediyoruz. Yolda veya tarlada küçük bir çukur görsek korkuyoruz. Bu obruğun yakınında beli aralıklarla 10 tane daha obruk var. Devletimizin araştırmasını istiyoruz. Sular her yıl çekiliyor. Gece evde uyurken, traktörle giderken obruk olacak mı, diye korkuyor ve etkileniyoruz. Obruk her tarafta olabilir. Şu ana kadar can kaybının olmamasına seviniyoruz.'

(Görüntü Dökümü

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- Obruktan detay

- Yol ve çevresinden detay

- Röportaj

Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA DHA)) 3)BALKONDAN DÜŞERKEN HAVADA YAKALANAN MUHAMMED, TABURCU EDİLDİ ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, alışverişe giden ailesi tarafından yalnız bırakıldığı evde, balkondan düşerken çevredekiler tarafından havada yakalanarak kurtarılan Suriye uyruklu Muhammed El Mahmud (5), hastanedeki kontrolün ardından taburcu edildi. Çocuğun babası Halid El Mahmud, mahalle sakinlerine teşekkür etti, Muhammed'i artık yalnız bırakmayacaklarını ve tek başına balkona çıkmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Suriye'nin Haseki kentinde yaşayan öğretmen Halid El Mahmud, ülkesinde 7 yıl önce başlayan iç karışıklığın ardından sınırı geçerek Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine geldi. Gölbaşı Mahallesi'ne yerleşen ve günübirlik işlerde çalışan Halid El Mahmud'un bu süreçte en büyüğü 5 yaşında, 3 erkek çocuğu dünyaya geldi. Halid El Mahmud, dün akşam saatlerinde eşi ve küçük 2 çocuğu ile birlikte alışveriş için dışarı çıktı. Evde yalnız yalan Muhammed ise balkona çıkarak oyun oynamaya başladı. Muhammed, bir süre sonra 2'nci kattaki evlerinin balkon demirlerinden kendisini sarkıttı. Çocuğu gören mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Komşuları da aileye ulaşmaya çalıştı. Çevrede toplananlar, bir taraftan da çocuğa balkona tırmanması için çağrıda bulundu ancak başarılı olamadı. Bu sırada, Muhammed gücü tükenince tuttuğu korkulukları bıraktı. Balkondan düşen çocuğu, apartmanın altında toplanan mahalle sakinleri havada yakaladı. Muhammed düşerken alt katın balkonuna ayakları çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından çocuk hastaneye götürüldü. Polis, soruşturma başlattı.

TABURCU EDİLDİ Hastanede yapılan kontrolde Muhammed'de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Taburcu edildikten sonra evine dönen Muhammed ve ailesine komşuları ile mahalle sakinleri geçmiş olsun dileklerini iletti. Büyük tehlike atlatan Muhammed, bu sabah evde kardeşleriyle oyun oynadı. 'NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM' Muhammed'in düşüşü ve kurtarılışı sırasında sokakta olduğunu belirterek, mahalle sakinlerine teşekkür eden baba Halid El Mahmud, "Evde otururken, eşim yemek için malzeme alınması gerektiğini söyledi. Markete çıkacağım sırada diğer çocuklarım da gelmek istedi. Bunun üzerine eşim ve 2 çocuğum ile alışveriş için dışarı çıktık. Bizimle gelmek istemediği için Muhammed evde kaldı. Biz yakındaki bir marketten alışveriş yaparken, hareketliliği görünce dışarı çıktım. Bizim apartmanın olduğu yere gidince Muhammed'i balkonda gördüm. Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Şoka girmiştim ve kendimi toparlayıp eve çıkacağım sırada Muhammed kendisini bıraktı ve vatandaşlar havada yakaladı. Çocuğumu kurtaran mahalle halkına teşekkür ediyorum. Muhammed, dün ikinci kez dünyaya geldi" dedi.Halid El Mahmud, bundan sonra asla yalnız bırakmayacağını söylediği Muhammed'in balkona tek başına çıkmasını da yasakladıklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Olayın meydana geldiği sokak

- Çocuğun düştüğü balkon

- Suriyeli ailenin yaşadığı ev

- Balkondan düşen Muhammed

- Suriyeli babanın konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa MERT-ŞANLIURFA-DHA) ================================================== 4)OĞLUNUN ÖLDÜRÜLMESİNİN ARDINDAN KALP KRİZİ GEÇİREN BABA, ORGANLARIYLA CAN OLACAK Karaman'da oğlu Yasin Kocaoğlu'nun (18), bıçaklanarak öldürülmesinden sonra geçirdiği kalp krizi sonucu beyin ölümü gerçekleşen Durmuş Kocağolu (48), bağışlanan organlarıyla başkalarına hayat verecek.

Yasin Kocaoğlu, 25 Mart günü Nefise Sultan Mahallesi 2'nci İstasyon Caddesi'nde Karaman Anadolu Lisesi yakınında, okuldan çıkacak kız arkadaşını beklerken, yanına aralarında daha önceden husumet bulunan A.Y. (17), ve arkadaşı E.S.M. (15) geldi. Gençler arasında çıkan kavgada A.Y., bıçakla Yasin Kocaoğlu'na saldırıp göğsünden yaraladı. Kocaoğlu, kanlar içinde yere yığılırken, A.Y. arkadaşıyla birlikte kaçtı. Olay, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralı Yasin Kocaoğlu, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle duran kalbi yeniden çalıştırılan Kocaoğlu, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

KÜFÜR İDDİASI

Olay sonrası kaçan A.Y. ve arkadaşı E.S.M. ise olay günü akşam saatlerinde polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. A.Y.'nin, emniyetteki ifadesinde, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparken, Yasin Kocaoğlu'nun birkaç arkadaşıyla yayına katılıp küfrettiğini, aralarında çıkan tartışma üzerine kız arkadaşıyla buluşacağı adrese kendisini davet ettiğini, çağrıldığı yere gidince Kocaoğlu'nu kavgada bıçakladığını söylediği öğrenildi. A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, arkadaşı E.S.M. de serbest bırakıldı. BABA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Oğlunun öldürülmesine üzülen müteahhit Durmuş Kocaoğlu, geçtiğimiz Salı günü kalp krizi geçirdi. İlk olarak Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocaoğlu, hayati tehlike kaydıyla Konya'daki Başkent Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Kocaoğlu'nun, dün beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi organlarını bağışladı. Dün akşam saatlerinde yapılan ameliyatla Kocaoğlu'nun bağışlanan 2 böbreğinin, karaciğerinin, dalağının ve korneasının Konya, Antalya ve Isparta'da hastalara nakledileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Oğlunun bıçaklı saldırıya uğraması anı güvenlik kamerası (ARŞİV)

- Gözaltına alınan şüphelilerin adliyey sevk edilmesi (ARŞİV)

- Organları bağışlanan Durmuş Kocaoğlu'nun fotoğrafı ve organ nakli fotografı Haber: Tolga YANIK (KONYA-DHA) ============================================ 5)FACİADAN SANİYELERLE KURTULDULAR Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 çocuğuyla yürüyen kadın ile karşıdan karşıya geçen bir kişi, saniyelerle faciadan kurtuldu. Sarıçam ilçesi Kozan Yolu üzerinde, dün saat 12.30 sıralarında plakası öğrenilemeyen lüks otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu önce refüje, ardından yolda ilerleyen bir otomobile arkadan çarptı. Kazada lüks otomobilin parçaları yola savrulurken, çarptığı otomobil ise önce çöp konteynerine, ardından ağaca çarparak durabildi. SANİYELERLE KURTULDULAR

Kaza öncesinde 2 çocuğuyla kaldımda ilerleyen bir kadın ile karşıdan karşıya geçen bir kişi, faciadan saniyelerle kurtuldu. Kazanın ardından 2 otomobil de kullanılamaz hale gelirken, sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin yardıma koştuğu kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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- 2 çocuk ile yolda yürüyen kadın

- Bir kişinin yoldan karşıya geçmesi

- Lüks otomobilin refüje çarpması

- Başka bir otomobile çarpması

- Ağacın devrilmesi

- Kalabalıktan görüntüler

- Kazayı yapan lüks aracın fotoğrafları Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: ADANA, (DHA) ============================================ 6)GÖKSU IRMAĞI'NA UÇAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜNÜN CESEDİ BULUNDU Adıyaman'da Göksu Irmağı'na uçan kamyonetin sürücüsü Sezai Çetiner'in (32) cesedine, 2 günlük aramanın ardından ulaşıldı.

Olay, Çarşamba gecesi Gölbaşı-Malatya karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Sezai Çetiner yönetimindeki 27 RM 122 plakalı kamyonet, köprüden geçerken kontrolden çıkarak Göksu Irmağı'na uçtu. Kamyonetin ırmağa uçtuğunu görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen AFAD ekipleri kıyıda, dalgıç polisler ise suda arama çalışması başlattı. Önceki gece sonuç alınamayan ve dün gün boyu yapılan çalışmalarda, kamyoneti bulan ekipler, Sezai Çetiner'e ise ulaşamadı.

Bu saban yeniden başlayan çalışmalar kapsamında ekipler, kamyonetin düştüğü yerin 4 kilometre uzağında Çetiner'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Çetiner'in cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. Bu sırada arama çalışmalarını takip eden yakınları da Çetiner'in ölüm haberiyle gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yeri

- Jandarma önlem alması

- Çetiner'in çıkartılması

- Yakınları sinir krizi geçirmesi

- Dalgıçlar

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-(ADIYAMAN-DHA) ============================================

7)TIR'IN DORSESİNDEKİ İŞ MAKİNESİ KÖPRÜYE ÇARPTI ADANA'da seyir halindeki TIR'ın dorsesinde bulunan iş makinesi, köprüye çarptı. Köprü yerinden çıkarken, kazada şans eseri kimse yaralanmadı. Saat 09.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Kozan Yolu üzerinde otoban köprüsü altından geçen seyir halindeki 06 SM 771 plakalı TIR'ın üzerinde taşıdığı iş makinesinin bir bölümü köprüye temas etti. Köprünün bir kısmı yerinden çıkarken, şans eseri o sırada köprü üzerinde birilerinin bulunmaması faciayı önledi. Otomobiller, yaklaşık 1 saat boyunca tek şeritten ilerlerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- TIR ve zarar gören köprüden görüntü SÜRE: 12" BOYUT: 2,7 MB Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: ADANA,(DHA)