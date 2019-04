DHA YURT BÜLTENİ-8

Görüntü Dökümü

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama

2)KARAPINAR'DA YAYLA YOLUNDA YENİ OBRUK OLUŞTU

KONYA'nın Karapınar ilçesinde yayla yolunda 10 metre çapında, 10 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, vatandaşları tedirgin etti. İrili ufaklı 300'ün üzerinde obruk oluşan Karapınar'da yeni bir obruk daha oluştu. İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Küçük Karakuyu mevkiinde, buğday ekili iki tarla arasında yaylalara giden patika yolda meydana geldi.

ARAÇIN GEÇMEMESİ FACİAYI ÖNLEDİ

Obruğun oluşumu sırasında herhangi bir aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi. Bölgedeki tarlalarda çalışan işçiler, obruğu fark edince belediye ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri de birkaç gün önce oluştuğu üzerinde durulan 10 metre çapında, 10 metre derinliğindeki obruğun etrafını güvenlik amaçlı tel örgüyle çevirdi.

Bölgede çiftçilik yapan Adem Aydemir, obruğun tarlada çalışan işçiler tarafından fark edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"İlkbahar gelince tarlalarda ve yaylalarda çalışmalar başlıyor. Obruğun yolda olması endişe vericidir. Çünkü çalışmanın başlamasıyla yoldan araçların geçişleri de artıyor. O sırada herhangi bir aracın geçmemesine şükrediyoruz. Yolda veya tarlada küçük bir çukur görsek korkuyoruz. Bu obruğun yakınında beli aralıklarla 10 tane daha obruk var. Devletimizin araştırmasını istiyoruz. Sular her yıl çekiliyor. Gece evde uyurken, traktörle giderken obruk olacak mı, diye korkuyor ve etkileniyoruz. Obruk her tarafta olabilir. Şu ana kadar can kaybının olmamasına seviniyoruz.'

