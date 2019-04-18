DHA YURT BÜLTENİ -8

HATAY'DA YAĞIŞ, SEL VE SU BASKINLARINA YOL AÇTI HATAY'da dün başlayan ve aralıklı olarak şiddetini artıran sağanak yağış nedeniyle, tarım alanları ile birçok ev ve iş yerini su bastı.

Kentte özellikle merkez Antakya ilçesi ile Samandağ, Yayladağı ve Reyhanlı ilçelerinde dün başlayan şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Samandağ ilçesinde Kuşalanı Mahallesi'nde içinde kimsenin bulunmadığı bir araç sele kapıldı. Debisi yüksek olan sel suları aracı dere yatağına kadar taşıdı. Farklı ilçelerdeki birçok ev ve iş yerini de su bastı. Ayrıca tarlalarda ekili ürünler ve meyve bahçeleri su altında kaldı. Bölgede valilik ve belediye ekiplerinin sel sularını tahliye çalışmaları devam ediyor. Görüntü Dökümü

-----------------

-Sel sularının sürükleyip devirdiği otomobillerin görüntüsü

-Yıkılan istinat duvarından görüntü

-Sel sularında kalan otomobilin görüntüsü NOT:BÖLGEDEN EK OLARAK AKTÜEL VE DRONE GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLECEK Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK- Ferhat DERVİŞOĞLU- Hüseyin BOZOK-Akif ÖZDEMİR-Ali ARSLAN/HATAY, (DHA)- Bunlar da ilginizi çekebilir Lise öğrencileri en güzel yemeği yapmak için yarıştı Yozgat’ta leylek kurtarma operasyonu Örnek muhtar gençlerle buluştu

====================================================== TURGUTLU'DA ÖLÜMLÜ KAZA KAMERADA MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 23 yaşındaki Ali Taş öldü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Fatih Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen, torna atölyesinde çalışan Ali Taş'a (23), Mustafa Sezgin (28) yönetimindeki 64 NN 209 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucu savrulan Taş, yaklaşık 10 metre yerde sürüklendi. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ali Taş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ali Taş'ın cenazesi, savcılığın ve polisin incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından sürücü Sezgin, gözaltına alındı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası ise kaza anını görüntüledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü

---------------------

- Kaza yerinden görüntü

- Kazanın işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenmesi

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) ================================================= HASTASININ YAŞAM MÜCADELESİNDEN ETKİLENDİ, BESTE YAPIP, KLİP ÇEKTİ SAMSUN'da, Patoloji Uzmanı Dr. Zülay Kazak, kanser tedavisi gören hastası ve ona destek olan kardeşinin mücadelesinden etkilenerek 'Sabah gülleri' adlı şarkı besteledi. Şarkıya kendisinin de oynadığı klip çeken Dr. Kazak, "Bu şarkı, hastalara ümit olsun, güzel gelecek vaat etsin istiyorum" dedi.

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 6.5 yıldır görev yapan Patoloji Uzmanı Dr. Zülay Kazak, Onkoloji Bölümü'nde kanser tedavisi gören bir hastası ve ona destek olan kız kardeşinin durumundan etkilendi. Kız kardeşin, kanserle savaşan ablası için gösterdiği mücadeleden yola çıkan Dr. Kazak, hastanedeki gece nöbeti sırasında, tanık olduğu anları şarkı sözlerine döktü, 'Sabah Gülleri' adlı şarkı besteledi. Şarkıya aranjör Burak Ertetik tarafından Dr. Kazak'ın da oynadığı klip çekildi.Klip 2 Mayıs tarihinde sosyal medyada yayınlanacak.

'KARDEŞLERİN MÜCADELESİNDEN ETKİLENDİM'

Hastasının ve kardeşinin tedavi için verdikleri mücadeleden çok etkilendiğini anlatan Dr. Zülay Kazak, "Aslında orada bir çok onkoloji hastası vardı ama bu lösemi hastası bir kadından ve kız kardeşinden ayrıca çok etkiledim. Kız kardeşin, ablası için verdiği çabalar gözümün önünde canlanmıştı bu şarkıyı yaparken. Çünkü her gün bu çabayı görüyordum. Ben ona, 'Nasıl dayanıyorsun, nasıl yorulmadan yapabiliyorsun bunları?' dediğimde 'Ama o benim canım kanım' demişti. Bu da beni çok etkilemişti. Çünkü benim de bir kız kardeşim vardı. Ama bu şarkıyı yapana kadar bu kadar etkilendiğimi bilmiyordum. Sabah hastamın odasına geldiğimde odaya güneş vuruyordu ve bir vazoda güller vardı. Çok güzel görünüyordu. Kız kardeşi gülleri hasta ablası için getirmişti. Bu nedenle şarkının ismini de 'Sabah Gülleri' olarak yazdım" dedi.

'SONU UMUT VERSİN İSTEDİM'

Şarkıya çektikleri klipe hastanın hikayesini yansıttıklarını belirten Kazak, amaçlarının kanser tedavisi gören hasta ve yakınlarına umut olmak olduğunu söyledi. Kazak, "Yaklaşık 20 sene içerisinde o kadar çok gelişmeler oldu ki onkolojide artık en umutsuz hastaların bile ümitlenecek öyle çok sebepleri var ki. Ben ümit olsun istiyorum bu şarkı. Güzel gelecek vaat etsin ve yarınlara umutlarla baksınlar istiyorum. Tıpkı şarkının sözleri gibi. 'Klip de yapalım' dedik bu şarkıya, çünkü esas o duyguyu ancak o hikayeyle verebiliriz diye düşündük. Sonu umut versin istedim, sonu umutlu olsun istedim" diye konuştu.

Kazak'ın kaleme aldığı 'Sabah Gülleri' isimli şarkının sözleri ise şöyle; Her sabah uyanıp da başucuna koyarım

Sabah güllerini yanına, sabah güneşini odana

Sonsuza uzanıp da bakalım yarına

Korkusuzca yeni yıllara, mutlulukla yeni yaşlara Sen benim canımsın kanımsın

Bir gün bile hiç usanmadım

Bir arzum var o da Allah'a

Yarınımız bize solmasın Bir sabah uyanıp da bulamazsam eğer

Gözlerinin derin rengini, ellerinin ince tenini

Gün gelir uzanıp da doyamazsam eğer

Saçlarının ipek teline,kalbinin o atan sesine Sen benim canımsın kanımsın

Bir gün bile hiç usanmadım

Bir arzum var o da Allah'a

Yarınımız bize solmasın Görüntü Dökümü:

----------------------

-Uzman Doktor Zülay Kazak'tan detaylar

-Uzman Doktor Zülay Kazak'ın şarkının bir kısmını söylemesi

-Detaylar

-Röportaj Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) ===================================================== KEMER'DE EĞLENCE MEKANLARI SEZONA 'MERHABA' DEDİ ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki ünlü eğlence merkezleri turizm sezonun başlamasıyla kapılarına açmaya başladı.

Kemer'de turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte ünlü eğlence merkezleri de kapılarını açmaya başladı. 2019 turizm sezonuna ilk başlayan Club Aura Kemer oldu. Binlerce kişinin doldurduğu eğlence mekanında turistler DJ Arda ve DJ Serkan'ın çaldığı parçalarla coşarken, güzellikleriyle büyüleyen go go dansçısı kızların şovlarıyla gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Özellikle Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan, İran ve Türk müşterilerin doldurduğu gece kulübünde eğlence tüm hızıyla başladı.

20 Nisan'da Club İnferno Kemer ve 23 Nisan'da Klup Kristall'in kapılarını açmasıyla tamamen Kemer'deki eğlence mekanları 2019 turizm sezonuna 'merhaba' diyecek.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- DJ'den detay

- Dans edenlerden detaylar

- Go go dansçılarından detaylar

131 MB /// 01.10" Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ==================================================== SAĞLIK PERSONELİNE AMBULANS SÜRÜŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 16 ilden 24 kursiyer ve 10 eğitmenin katılımıyla Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitici Eğitimi düzenlendi. Acil tıp teknisyenleri, paramedik ve ambulans sürücülerine özel parkurlarda kayma kontrolü, şerit değiştirme, kavşaklarda sürücü davranışları, kazadan kaçış manevraları gibi uygulamalı eğitim de verildi.Sağlık Bakanlığı ve Antalya Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 'Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitici Eğitimi' düzenlendi. Kemer'deki ralli alanında yapılan ve 19 Nisan'a kadar sürecek eğitime 16 ilden 24 kursiyer ve 10 eğitmen katıldı. Sağlık personellerine yönelik 8 saat teorik, 24 saat pratik, 8 saat de sunum teknikleri eğitimlerinden oluşan eğitime katılanlara ambulansların mekanik özellikleri, basit arızaların tanımlanması ve önlenmesi, araç güvenlik sistemlerinin kullanımı, ambulanslarda hız problemleri ve araç kontrolü gibi eğitimler verildi. Katılımcılara olağandışı yol ve hava şartlarında ambulans kullanabilme, kazadan kaçış, panik fren, takip mesafesi, güvenli sollama, ayna kullanımı ve derinlik algısının geliştirilmesi gibi birçok konuda da uygulamalı eğitimler yapıldı.

Eğitimlerde sürücülerin trafikte karşılaştığı durumları simule eden parkurlar kurularak, sürücülerin daha güvenli ambulans kullanmaları için çalışmalar yapıldı. Simule edilen parkurlar arasında kayma kontrolü, şerit değiştirme, kavşaklarda sürücü davranışları, kazadan kaçış manevraları gibi eğitim parkurları kuruldu.

'AMACIMIZ AMBULANS KAZALARININ OLMAMASINI SAĞLAMAK'

Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitici Eğitimi (ASTE) Kurs Yöneticisi Ferhat Gül, "Bu eğitimde temel amacımız, ambulans kullanan acil tıp teknisyenleri, paramedik ve ambulans sürücülerinin sahada daha güvenli araç kullanmalarına yönelik eğitimler verilmektedir. Uygulama parkurlarında trafikte karşılaştıkları her türlü durumu simule ederek kursiyerlere göstermekteyiz. Bunun sonucunda da sürücü davranışlarının uygun olup olmadığını kursiyerlere ifade edip, onların daha dikkatli ve daha etkili ambulans kullanmalarına yönelik çalışma yapmaktayız. Eğitimdeki temel amacımız ambulans kazalarını en aza indirmek. Hatta olmamasını sağlamak. Bunun için de sürücülerimizin 4 günlük bu eğitimden geçmeleri, başarılı olmaları halinde ambulanslarda sürücü olarak aktif görev yapmaktadır" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Ambulans detay

- Eğitime katılanlardan detay

- Parkurun ıslatılması

- Parkurdakı sürüşten detay

- Ferhat Gül

- Parkurdaki eğitimden detay

- Parkurdan detay

- Eğitimden detay Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ==================================================== İSTANBUL HAVALİMANI'NIN ALEV KAPLANLARI ERZİNCAN'DA EĞİTİM GÖRÜYOR İSTANBUL Havalimanında görev alan kurtarma ve yangınla mücadele personelinin Erzincan Havalimanı'ndaki Uçak Yangın Simülatöründeki eğitimleri gerçeğini aratmadı. Uçak yangınlarının birebir canlandırıldığı eğitimlerde alev kaplanları olası kazalar da kurtarma konusunda da eğitimden geçti.

Erzincan Havalimanı'nda geçtiğimiz yıllarda faaliyete geçen ve yüzlerce yerli yabancı havalimanı itfaiye ekibine eğitim veren Devlet Hava Meydanları İşletmesi Uçak Yangın Simülatörü Eğitim Tesisinde son olarak kısa süre önce açılan İstanbul Havalimanı'nın personeli de eğitime alındı. 2013 Yılında kurulan merkezde, İstanbul Havalimanında görev alan 180 Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele görevlisinden 120'si Uçak Yangın Simülatörü Eğitim Tesisinde uçak yangınları ve kazaları konusunda 15 kişilik gruplar halinde kurs alıyor. Kursiyerlere teorik eğitimin ardından özel olarak tasarlanmış Boeing 737-800 tipi eğitim uçağında uygulamalı yangın eğitimi de veriliyor. Bilgisayar donanımlı eğitim uçağındaki eğitime katılan yangın personeli, bir uçakta çıkabilecek 19'u dış, 9'u da iç kısımda olmak üzere 28 farklı tipteki yangına nasıl müdahale edileceğini uygulamalı yaşıyor. Eğitimin başlaması ile birlikte bir anda alevlerin kapladığı uçağa müdahale eden eğitmenler o anları kasklarındaki kameralarla görüntüledi. Gerçeğini aratmayan eğitimde alevlerin arasına giren kursiyerler kısa sürede yangını kontrol altına alıyorlar. Şu ana kadar 2 bının uzerınde havalimanı yangın personeline eğitimin verildiği merkezde yurt içinin yanı sıra yurt dışından da onlarca personel eğitim aldı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Yanan simülatör uçaktan görüntü

-Ekiplerin müdahalesi

-Kask kamerasından kursiyerlerin yanan uçağa ulasmaları

-Uçaktaki yangına müdahaleleri

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) ==================================================== ANAOKULU ÇATISINA TARIM ATÖLYESİ AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki bir anaokulunun çatısına Tarım Atölyesi kuruldu. Atölyede öğrenciler sebze ve meyvelerin nasıl yetiştiğini öğreniyor. Tamamen doğal olarak yetiştirilen ürünler de kahvaltıda öğrencilere ikram ediliyor. 2023 Vizyonu kapsamında Şehit Ahmet Yumak Anaokulu yönetimi okul bütçesi ve velilerin destekleriyle okulun çatısının 50 metrekarelik bölümüne Tarım Atölyesi kurdu. 1.5 ayda kurulan Tarım Atölyesi'nde domates, biber, çilek, marul, maydanoz ve salatalık gibi ürünler yetiştiriliyor. Öğrenciler zaman zaman atölyeye gelerek öğretmenleri eşliğinde ürünleri sularken, bitkilerin yetişmesini gözlemliyor.

Okul Müdürü Selçuk Altıntaş, "Okul olarak 2023 vizyon belgesi doğrultusunda okulumuzun atölyesinin çatısında Tarım Atölyesi yapmaya karar verdik. Bakanlığımıza bu doğrultuda taahhütlerimizi bildirdik. Bunun sonucunda 1.5 aylık çalışmamız sonrasında böyle bir Tarım Atölyesi ortaya çıktı. Tarım Atölye'mizde maydanoz, marul, domates, salatalık ve çilek gibi çocukların normal zamanlarda görmüş olduğu tüm meyve ve sebzeleri ekmeye karar verdik. Tabii bunu yapmamızın en büyük amacı çocuklarımızın yaparak ve görerek öğrenmeleriydi" dedi.

Öğrencilerin salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri Tarım Atölyesi'ne çıktığını aktaran Selçuk Altıntaş, "Bitkilerin sulamasını gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda bu bitkilerin yetişmesini burada inceleme fırsatı buluyorlar. Bu da çocukların gözlem yapma becerilerini geliştiriyor. Buradan elde etmiş olduğumuz ürünleri çocuklarımıza kahvaltı zamanında veriyoruz. Organik ve ilaçsız olduğundan dolayı herhangi bir endişemiz yok. Bu yüzden de çocuklarımıza güvenli bir şekilde yedirebiliyoruz. Bu atölyemiz 30 metrekarelik bir alanda yapıldı. Merdivenleriyle birlikte 50 metrekarelik bir alana tekamül ediyor. Öğrenci kapasitemiz 100 olduğu için yeterli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden Melek Naz Tülice (5) de "Okulumuzda sera olması çok güzel. Bahçede yapmak yerine çatıda yapmak değişik geldi. Salatalık, domates, çilek var. Suluyoruz onları, bakıyoruz" dedi.