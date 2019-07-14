DHA YURT BÜLTENİ -8

Otomobil, lastiği patlayan araca çarptı: 5 yaralı Bolu'da, TEM Otoyolu'nda lastiği patladığı için emniyet şeridinde bekleyen hafif ticari araca, başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Elmalık-Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne gitmekte olan Hüseyin Zengin idaresindeki 34 RY 7289 plakalı otomobil, lastiği patladığı için emniyet şeridinde bekleyen Berk Odabaşı'nın kullandığı 34 AIJ 45 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada Hüseyin Zengin yara almadan kurtulurken yanında bulunan Rukiye Zengin ile hafif ticari araçta bulunan Berk Odabaşı, Yurdaşen Kalafat, Dudu Odabaşı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlar

-Detaylar Süre: 01.16-Boyut: 144.4 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) =================== Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çelikhan-Adıyaman karayolunun 15’nci kilometresinde meydana geldi. İlkay Eroğlu yönetimindeki 02 FP 278 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Deniz Eroğlu, ihbarla gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Görüntü Dökümü

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- Ambulansın acile gelişi

- Yaralıların ambulanstan indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 95 MB Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ================= (ÖZEL)- 'Acı su' içerek şifa buluyorlar Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, 'içmeler' sezonu başladı. Tadı dolayısıyla 'acı su' olarak bilinen, yapılan tahliller sonucu birçok hastalığa iyi geldiği belirlenen doğal maden suyundan içmek isteyen binlerce kişi, farklı illerden Ekinözü'ne akın ediyor.

Aşağı İçmeler, Orta İçmeler ile Yukarı İçmeler olmak üzere 3 noktadan çıkan ve şifalı olduğu belirtilen doğal maden suyuna sahip Ekinözü'ne, yerli turistler gelmeye başladı. Acı suyu dışında kükürtlü çamuruyla da ünlü olan Ekinözü'ne, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi geliyor. Yapılan tahlillerde cilt hastalıkları, astım, bronşit, böbrek ve idrar yollarında oluşan taşlar, şeker ile sinir hastalığıgibi birçok rahatsızlığın tedavisinde etkili olduğu belirlenen acı suyun yanında Orta İçmeler'deki kükürtlü çamurun da deri hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor.

BAŞKAN EKER: BİR GELEN BİR DAHA GELMEK İSTİYOR

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, gerek belediye gerekse de ilçe esnafının 'içmeler' sezonu hazırlığını tamamladığını; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman başta olmak üzere diğer illerden gelen misafirleri ağırlamaya başladıklarını belirtti. Acı suyun birçok hastalığa iyi geldiğini ve bunun gerek Sağlık Bakanlığı gerekse de birçok üniversite tarafından yapılan tahlillerle de tescillendiğini belirten Eker, "Mesela acı suyun faydalarından bir kaç tanesini söyleyeyim. Böbreklerindeki taş nedeniyle doktorlar tavsiye ederek içmelere gönderdiği vatandaşlarımız çok. Şeker hastası olanların buraya gelerek şekerlerini dengelediklerini biliyoruz. Çevre illerimizden gelen misafirlerimizi memnun edebiliyorsak mutlu gönderebiliyorsak ne mutlu bize. İçme suyunu bizler de kullanıyoruz. Buraya bir gelen, bir daha muhakkak gelmek istiyor. Ayrıca Orta İçmeler'de bulunan kükürtlü çamurumuz da şifalı. Birçok doktorun da tavsiye ettiği çamuru yüzlerine ve vücutlarına sürenler şifa buluyor" diye konuştu.

'17 YILDIR AİLECE GELİYORUZ'

Acı su için Ekinözü'ne gelenlerden Mehmet Kartal, su sayesinde şifa bulduğunu söyledi. Batman'dan geldiğini belirten Kartal, "İçmelere 17 yıldır geliyoruz ailece her sene. Suyun faydasını da gerçekten görüyoruz. Böbrek ve mide rahatsızlığıyla ilgili şikayetlerimiz vardı ve acı su il şifa bulduk" dedi.

Şanlıurfa'dan gelen Ahmet Akbaş da prostat ve böbrek rahatsızlığı olduğunu, bu nedenle 4 yıldır geldikleri ilçede acı su ile şifa bulduklarını söyledi.

'ÇOK FAYDASINI GÖRDÜM'

Diyarbakırlı Mehmet Sakar ise Ekinözü'ne 32 yıldır geldiğini belirterek, "Ben bir ara böbreklerimden rahatsızdım. 1986'da doktora gittim. Doktor, 'Hemen ameliyat olacaksın, sağ böbreğini alacağım' dedi. Ben kabul etmedim, 1987'de buraya geldim. 32 yıldır gelip, gidiyorum. Çok taş düşürdüm. Şu ana kadar böbreğim hala yerinde duruyor. Nasıl oluyor bu? Ben çok faydasını gördüm, inşallah bütün insanlar faydasını görür" diye konuştu.

Ekinözü'nün acı suyu dışında kükürtlü olan peloid çamuru da şifalı olarak biliniyor. Orta İçmeler'deki kükürtlü su ile toprağın karıştırılmasıyla elde edilen çamurun; egzama, sedef, mantar gibi birçok deri hastalığına iyi geldiği belirtiliyor.

Görüntü Dökümü

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- Acı suyun faydalarının yazdığı tabela

- Acı sudan içenler

- Bilal Eker'in su içmesi

- Eker ile röp.

- Mehmet Kartal'ın şişeye su doldurması

- Kartal ile röp.

- Ahmet Akbaş'ın su içmesi

- Akbaş ile röp.

- Eker ve Akbaş'ın sohbet etmesi

- Mehmet Sakar'ın su içmesi

- Sakar ile röp.

- Esnaftan detay

- Kükürtlü çamur

- Çamuru yüzlerine sürenler

- Çamuru kullananlarla röp. GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.19 GB Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) ============= Şüpheli paketten kadın çantası çıktı HATAY'ın Antakya ilçesinde, yolda bulunan paketten şüphelenilmesi üzerine polis çağrıldı. Bomba imha robotuyla patlatılan paketten, boş kadın çantası çıktı.

Şükrü Balcı Caddesi'ndeki Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde, yol üzerinde bulunan paketten şüphelenenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi aldı. Yol ise trafiğe kapatıldı. Bomba imha robotuyla kontrollü patlatılan paketten, içi boş kadın çantası çıktı. Polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından cadde, yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden genel ve detay görüntüler

- Polislerin çalışmasından genel ve detay görüntüler

- Güvenlik şeridinin kaldırılarak yolun tekrar trafiğe açılması SÜRE: 01' 27" BOYUT: 163 MB Haber-Kamera: HÜSEYİN BOZOK / HATAY (DHA) ================ Çanakkale Boğazı'nda deniz kaplumbağası görüntülendi ÇANAKKALE'de hobi amaçlı dalışlar yaparak su altındaki canlıları keşfeden emekli ziraat yüksek mühendisi Muzaffer Mut (73), bir deniz kaplumbağasını yüzerken görüntüledi. Mut, deniz kaplumbağasıyla birlikte yaklaşık 1 saat boyunca yüzüp, su altındaki hareketlerini kaydetti. Bazen 4 ayağını birden kullanıp denizin dibinde yürüyen, bazen de sadece ön ayaklarını birer kanat gibi kullanıp yüzen deniz kaplumbağası, kabuğunun yosun kaplamış görüntüsüyle dikkat çekti.

Çanakkale Boğazı'nda geçtiğimiz günlerde çok ender görülen deniz tavşanını görüntüleyen emekli ziraat yüksek mühendisi Muzaffer Mut (73), bu kez de bir deniz kaplumbağasını sualtında yüzerken kaydetti. Kepez Beldesi sahilinde sabah erken saatlerde denize giren Muzaffer Mut, serbest dalış yaparken 60 santim boyunda bir deniz kaplumbağası ile karşılaştı. İlk başlarda kendisinden ürkerek kaçmaya çalışan deniz kaplumbağasını 1 saate yakın bir takiple kendisine alıştırdı. Bu anları sualtı kamerasıyla saniye saniye kaydeden Mut, büyük heyecan ve mutluluk yaşadığını belirtti.

Denize olan tutkusu nedeniyle yıllardır sualtındaki güzellikleri keşfedip bunları görüntülediğini ve sosyal medyada takipçileri ile paylaştığını anlatan Muzaffer Mut, "Çok heyecanlandım kaplumbağayı görünce, tamam dedim Allah’ım, nihayet bana bu deniz kaplumbağasını da Çanakkale sularında gösterdin. İlk önce benden çok tedirgin oldu, kaçmaya çalıştı. Çok yumuşak hareketlerle kendime alıştırdım. Bir yarım saat kadar beraber yüzdük. Ben şnorkel ile yüzdüğümden hava alabiliyordum. Ancak deniz kaplumbağası bir ara su yüzeyine çıkıp nefes aldı ve yeniden daldı. İkinci kez gördüğümde artık bana alışmıştı. Benden kaçmadı ve bana kendisini sevdirdi. Doğayı sevmek, hele doğa içinde böyle bir canlıyla birlikte yüzmek çok güzel bir şey" dedi.

Yıllardır dalış gerçekleştirdiğini, çok ilginç hayvanları gördüğünü ancak deniz kaplumbağası ile ilk kez karşılaştığını belirten Mut, "Bu hayvanın asıl yaşam ve üreme alanı İztuzu sahilleri. Bizim Çanakkale Boğazı’nda nadiren görüldüğünü duyuyordum. Buraya gelişinin sebebi mavi yengeçtir, mavi yengeci çok sever. Mavi yengeçlerin zaman zaman denize akması deniz kaplumbağalarının buralara gelmesine sebep oluyor. Bir ikincisi de bu hayvan en çok deniz anasını seviyor. Mavi yengeç ve deniz anasıyla besleniyor oluşu onu buraya getiriyor. Ancak deniz analarını bazen atılan naylon poşetler sarıyor. Bu durum da hayvanın ölmesine sebep oluyor. Doğanın bir güzelliği yok oluyor ve bu hayvanın nesli tükeniyor. İnsanlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Deniz kaplumbağasının sualtındaki görüntüleri.

Muzaffer Mut ile röp. Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) =================== Düğünlerin geleneksel takısı artışa rağmen ‘çeyrek altın’ Bursa'da yaz aylarının gelişiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Düğünlere giden davetlilerin, altının fiyatındaki artışa rağmen, takı olarak yine en fazla çeyrek altın tercih ettiği belirtildi.

Bursa'da yaz aylarının gelişi, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte, hem yeni evlenecek çiftler, hem de düğünlere katılacak vatandaşlar, takı için kuyumcuların yolunu tuttu. Altının gram fiyatındaki artış ise vatandaşları ekonomik olarak zorlamaya başladı. Ancak yine de kuyumcuların tercihi çeyrek altın oldu.

Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, fiyat farkına karşın çeyrek altın satışlarının gramdan daha fazla olduğunu belirterek, bu durumun Türk örf ve adetlerinden kaynaklandığı söyledi. Altıkardeş, Türk insanının, 'bize takılan neyse, biz de onun karşılığında aynısını takmalıyız' gibi bir zorunluluk hissettiğini ifade etti. İsa Altıkardeş, "Herkeste çeyrek altının yerine gram altının daha fazla satıldığı düşüncesi var. İnanın ki öyle bir şey yok. Bugün çeyrek altın günde 50 adet satılıyorsa, gram altın da 15 adet satılıyor. Gram altının, çeyrek altını satışta geçebilecek gibi bir pozisyonu görünmüyor. Bu bahsettiğimiz şey; fiyat ile bağlantılı değil, insanların kültürel olarak karşılığını ödeme isteği için bu şekilde bir yaklaşımda bulunuluyorö diye konuştu.

DÜĞÜN YAPACAK ÇİFTLERE TAVSİYE

Vatandaşların, altının düşmesine yönelik beklentilerinin bulunduğunu belirten Başkan Altıkardeş, düğün yapmayı planlayan çiftlere de uyarılarda bulundu. Altının fiyatının düşmesini beklemediklerini dile getiren Altıkardeş, bu yükselişte dünya ekonomisinin, krizlerin ve Orta Doğu’daki durumun etkili olduğunu vurguladı. Evlenecek gençlere de uyarılarda bulunan Altıkardeş, “Evlilik tarihlerini ertelemesinler. Bir an önce almış oldukları karar doğrultusunda evliliğini gerçekleştirsinler" dedi.

TAKSİT İMKANI RAHATLATTI

Altın alışverişinde daha önce taksitle alış imkanının bulunmadığını, ancak günümüzde vatandaşların 4 taksite kadar altın alışverişi yapabildiğini dile getiren Altıkardeş, bu durumun düğün yapacak çiftlerin elini kolaylaştırdığını söyledi. Altıkardeş, "Taksit imkanı da tekrar devreye girdiğinden dolayı düğün alışverişini erteleyenler tekrar alışveriş yapmaya başladıö ifadelerini kullandı.

‘EVLENMEK İSTEYEN 35-40 BİN LİRAYI GÖZDEN ÇIKARMALI’

Şu günlerde düğün yapmak isteyen gençlerin, 35- 40 bin lirayı gözden çıkarmaları gerektiğini ifade eden İsa Altıkardeş, "Kısa örnek vermek gerekirse; bir kişi evlilik teklifi yapmak istiyorsa 400 liralık tek taş bir yüzük ile de teklifi yapabiliyor, 3-4 bin civarındaki pırlanta ile de yapabiliyor. Arkasından sözünü yapacağı zaman bununla ilgili alyansını ve kelepçesini almasını gerekiyor. Bunlar da yaklaşık 5- 10 bin lira arasında değişiyor. Düğüne yaklaşırken bilezikler ve setler oluyor. Bunları da genel toplama vurduğumuz zaman yaklaşık olarak 20-25 bin lira ediyor. Bir düğün alışverişi yapmak isteyen, evlenmek isteyen insanlar bugün için minimum 35-40 bin lira civarında bir rakam çıkarması gerekiyorö şeklinde konuştu.