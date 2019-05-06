DHA YURT BÜLTENİ-9

20 GÜNDÜR ARANAN FURKAN'DAN ACI HABER; ÇOBANLAR CANSIZ BEDENİNİ BULDU (EK)
1)'BEN BU ACIYA NASIL DAYANIRIM?'
Kaybolduktan 20 gün sonra bir çukur içerisinde çoban tarafından cansız bedeni bulanan Furkan Yigit'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Karaçoban Devlet Hastanesi morguna kaldırıdı.
Evladının ölüm haberini alan 3 çocuk annesi Gülperi Yiğit, yakınları ile birlikte hastaneye gitti. Morgun önünde ağıtlar yakan Gülperi Yiğit, yanında duran bir güvenlik görevlisine, "Siz niye gitmediniz oralara? Siz devletsiniz. Ben bu acıya nasıl dayanırım? Furkan çok uzakta da değildi. Küçük çocuk, soğuktan, açlıktan öldü" dedi. Annenin bu yakarışına güvenlik görevlisi ise "Gittik, gittik de yoktu. Size haber verecekler" diyebildi. Furkan Yiğit'in burada yapalına ön otopisisinin ardından cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
ERZURUM/DHA
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Silopi'deki patlamada ölen 2 kuzen, yan yana toprağa verildi (ek)
2)OTURDUĞU SIRAYA 'SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ' ŞİİRİ ASILDI
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kuzeniyle birlikte yaşamını yitiren 7'nci sınıf öğrencisi Diyar Bilen'in (13) Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki sırasına 'Seni hiç unutmayacağız' şiiri asıldı. Çiçekler ile Diyar'ın fotoğrafının da konulduğu sıraya, Türk bayrağı serildi. Sınıf arkadaşları Diyar'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, rehber öğretmen Gülhan Çevik de öğrencileri teskin etmeye çalıştı. Büyük acı içinde olduklarını dile getiren Çevik, "Hem sınıf arkadaşları olarak hem öğretmenleri olarak çok üzgünüz. Ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Böyle mübarek bir günde yaşadığımız bu elim acıya sebep olanları da lanetliyorum" dedi. Diyar'ın sürekli gülen ve espri yapan biri olduğunu anlatan sınıf arkadaşları, yokluğuna alışamayacaklarını söyledi. Okul yöneticileri ise giriş kata siyah örtü üzerinde Türk bayrağı ve Diyar Bilen'in fotoğrafının yer aldığı köşe yaptı.
Görüntü Dökümü
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- Sınıfın tabelası
- Diyar'ın boş kalan sırası
- Türk bayrağı ve çiçekler
- Ağlayan öğrenciler
- Röportajlar
- Sınıftan ve okuldan detaylar
- Genel ve detaylar görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 230 MB
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Suriyeli hamile kumasını bıçaklayarak öldürdü (EK)
3)ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyette sorgusu tamamlanan cinayet şüphelisi Songül K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Burada kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Songül K.'nin, pişman olup olmadığına ilişkin soru karşısında gülümsediği görüldü. Songül K., daha sonra adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü
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- Kadın zanlının adli tıp birimine getirilmesi
- Aracın gidişi
- adli tıp birimi tabelası
- Ölen Suriyeli kadının sağlık fotoğrafı
SÜRE:44" BOYUT:82 MB
Haber:Nuri PİR-Kamera: ADANA,(DHA)
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4)TOPUNU ALMAK İSTERKEN AKINTIYA KAPILAN YUSUF TOPRAĞA VERİLDİ
ADIYAMAN’ın Gölbaşı ilçesinde çaya düşen topunu almak isterken akıntıya kapılarak hayatını kaybeden Yusuf Topal (9), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olay, dün öğleden sonra Gölbaşı- Malatya karayolunun 15'inci kilometresinde Göksu Çayı'nda meydana geldi. Ailesi ile beraber piknik yapan Yusuf Topal, oyun oynarken topunu Göksu Çayı'na düşürdü. Topu almak isterken çaya düşen çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi. Polis dalgıç ekipleri Topal'ı, düştüğü yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere yatağında buldu. Hazırda bekletilen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan küçük Yusuf, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ailesi ile birlikte Göksu Çayı kıyısında piknik yaptıklarını ifade eden baba Mustafa Topal, "Yemek yedikten sonra Yusuf top oynamak istedi, izin vermedik. Gidip arabadan topu alıp gelmiş. Çay kenarında top oynamaya başlamış. Ben görmedim. Büyük oğlum, Yusuf suya atladı diye bağırıp o da peşinden suya atladı. Ben peşlerinden atladım. 250-300 metre akıntıda sürüklendik. Yusuf birden büyük oğlumun elini bıraktı akıntıda kayboldu. Bizde sudan çıktık" dedi.
Küçük Yusuf’un cenazesi bugün Mimar Sinan Camii'nde öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra belediye mezarlığında toprağa verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Baba Mustafa Topal ile Röp.
-Cami avlusunda bekleyen yakınlar
-Cenaze namazının kılınması ve cenazenin cenaze aracına konulması
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 210 MB
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5)ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPILIRKEN, HER YER TOZ DUMAN OLDU
KARS'ta, Karayolları'na ait yol süpürme aracının sürücüsü, çevre temizliği yaparken, tozu dumana kattı. Bu sırada yoldan geçenler, toz bulutunun içinde kaldı. Karayolları'na ait yol süpürme aracının sürücüsü, kent merkezinden havalimanı yönüne gidilen Ali Gaffar Okkan Bulvarı'nda çevre temizliği yaptı. Bu sırada etrafı toz bulutu kaplarken, yoldan geçenler de etkilenmemek için elleriyle yüzlerini kapadı. Temizlik çalışmasının bitmesinin ardından yağmurun da yağmasıyla toz bulutu dağıldı.
Görüntü Dökümü
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-Aracın temizliğinden genel ve detaylar
-Etrafı bıraktığı toz dumanı
-Tozdan kaçan vatandaşlar
-Aracın çalışmayı durdurması ve görevlilerin kontrolü
-Yağmur yağması
Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)
583 MB
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