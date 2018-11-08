DHA YURT - Kayıp Evrim'in tutuklu annesi serbest bırakıldı (2)

CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Cezaevine mahkeme kararının ulaşmasının ardından anne Dilek Atış, Zile M Tipi Cezaevinden adli kontrol ile Turhal ilçesi sınırları dışına çıkmamak şartıyla tahliye edildi. Anne Atış'ı cezaevi çıkışında tutuklu bulunan baba Burhan Atış’ın kardeşi Niyazi Atış karşıladı. Anne Atış cezaevi çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi. Atış, kendisini almaya gelen Niyazi Atış ile birlikte araçla köydeki evine gitti.

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-Dilek Atış'ın cezaevinden çıkışı

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Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)-

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