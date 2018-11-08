HABER

DHA YURT - Kayıp Evrim'in tutuklu annesi serbest bırakıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 21:02 | Son Güncelleme

CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLDİ Cezaevine mahkeme kararının ulaşmasının ardından anne Dilek Atış, Zile M Tipi Cezaevinden adli kontrol ile Turhal ilçesi sınırları dışına çıkmamak şartıyla tahliye edildi.

CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Cezaevine mahkeme kararının ulaşmasının ardından anne Dilek Atış, Zile M Tipi Cezaevinden adli kontrol ile Turhal ilçesi sınırları dışına çıkmamak şartıyla tahliye edildi. Anne Atış'ı cezaevi çıkışında tutuklu bulunan baba Burhan Atış’ın kardeşi Niyazi Atış karşıladı. Anne Atış cezaevi çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi. Atış, kendisini almaya gelen Niyazi Atış ile birlikte araçla köydeki evine gitti.

Görüntü Dökümü
-Dilek Atış'ın cezaevinden çıkışı
-Genel Detay

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)-
(136 MB HD Görüntü)

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itiraflarıSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Hollanda'da Çiçekçilik Ticareti Fuarı'nda Türk standına yoğun ilgiHollanda'da Çiçekçilik Ticareti Fuarı'nda Türk standına yoğun ilgi
Bahçeli'den ABD'nin terör örgütü PKK hamlesine ilişkin açıklamaBahçeli'den ABD'nin terör örgütü PKK hamlesine ilişkin açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar

3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

TEM'de feci kaza! Ceset parçalara ayrıldı

TEM'de feci kaza! Ceset parçalara ayrıldı

Bahçeli'den ABD'nin terör örgütü PKK hamlesine ilişkin açıklama

Bahçeli'den ABD'nin terör örgütü PKK hamlesine ilişkin açıklama

Büyük tepki çekmişti! 'Hayat hırsızı' tutuklandı

Büyük tepki çekmişti! 'Hayat hırsızı' tutuklandı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Eski savcı Ferhat Sarıkaya tutuklandı

Eski savcı Ferhat Sarıkaya tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.